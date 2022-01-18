СМИ: Россия вывозит своих дипломатов и членов их семей из Украины

09:57 18.01.2022

Россия вывезла почти 50 человек из своих консульств в Киеве и во Львове, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины. По его словам, к выезду также готовятся дипломаты еще из двух российских консульств на Украине. С чем связана эвакуация, пока неизвестно.

Как утверждает источник издания, 5 января Украину покинули 18 человек, «в основном дети и жены российских дипломатов». После этого еще около 30 человек выехали из Киева и Львова. Сколько еще человек планирует вывезти российская сторона, не уточняется, пишет «Коммерсант».

В администрации США сказали, что знали о готовящейся эвакуации. «У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января»,— заявил газете неназванный официальный представитель США.

Власти США считают, что президент России Владимир Путин «еще не принял решения о вторжении» на Украину, пишет NYT. Издание отмечает, что эвакуация может свидетельствовать о «готовящейся атаке», хотя «других сигналов об этом не было».