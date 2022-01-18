СМИ: Россия вывозит своих дипломатов и членов их семей из Украины

Россия вывезла почти 50 человек из своих консульств в Киеве и во Львове, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины. По его словам, к выезду также готовятся дипломаты еще из двух российских консульств на Украине. С чем связана эвакуация, пока неизвестно.

Как утверждает источник издания, 5 января Украину покинули 18 человек, «в основном дети и жены российских дипломатов». После этого еще около 30 человек выехали из Киева и Львова. Сколько еще человек планирует вывезти российская сторона, не уточняется, пишет «Коммерсант»

В администрации США сказали, что знали о готовящейся эвакуации. «У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января»,— заявил газете неназванный официальный представитель США.

Власти США считают, что президент России Владимир Путин «еще не принял решения о вторжении» на Украину, пишет NYT. Издание отмечает, что эвакуация может свидетельствовать о «готовящейся атаке», хотя «других сигналов об этом не было». 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.01.2022, 14:11
    Гость: Ющенко, Порошенко, Зеленский...

    ... всё время твердили, что Донбасс - дотационная территория. Зачем же сейчас, когда Украина переживает экономические трудности, пытаться силой что-то там решать? Цель у Зеленского одна: положить на этом конфликте как можно больше людей с обеих сторон.

  3. 18.01.2022, 13:19
    Гость: Штурман

    Слюни западных СМИ и "Юкрейн" о вторжение РФ на страну шумеров просто попытка заранее объявить Россию ахххресссором так как куевская хунта скоро начнет атаку на ЛДНР.Однозначно хунта банкрот и только война с ЛДНР может немного продлить ее существование. Единственно что пока удерживает презика Зе об отдаче приказа это страх что все пойдет не так как прогнозируют бандеровские политологи и за преступление против мирных граждан ЛДНР ему придется отбывать пожизненное наказание в "Черном лебеде" если до суда его не прикончат свои же.

  4. 18.01.2022, 13:10
    Гость: Гость

    А дочку Пескова эвакуировали из Парижа в Москву? Нет? Ну и чего людям голову морочить?

  5. 18.01.2022, 13:09
    Гость: Жданову

    Вот у меня такой вопрос. Если "красные линии" поставлены для США, то причём здесь Украина? Разбирайтесь с США, отправляйте свои войска поближе к Аляске, покажите американцам Кузькину мать. Ан нет. С США бодаться страшновато. Позорно как-то выглядит позиция РФ, очень позорно.

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