Россия выделит 2 млн долларов на питание школьников в Таджикистане

Россия выделит дополнительный взнос в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН для поддержки Программы школьного питания в Таджикистане. Сумма помощи составит 2 млн долларов. Все средства пойдут на закупку продуктов в целях обеспечения горячим питанием около 2 тыс. школ страны.

Директор ВПП ООН в республике Адхам Мусаллам отметил, что этот вклад "очень своевременен для таджикских школьников". "Программа помогает обеспечить детей здоровым питанием, что способствует их здоровому росту и развитию", - приводит его слова "Спутник Таджикистан".

Россия финансирует программу школьного питания в Таджикистане с 2013-го года. За это время было выделено более 82 млн долларов. Из них 54 млн долларов пошли на продовольствие, а свыше 28 - на модернизацию инфраструктуры.

В рамках программы на регулярной основе горячее питание получают учащиеся 1-4-х классов 2 тыс. школ в 52 районах и городах республики.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.01.2022, 18:17
    Гость: РФ от

    иуды Горбачева за 35 показало всему миру самый отрицательный опыт в экономике и отрицательном отборе самых паршивых и негодных государственных кадров, и понемногу движется к разложению, экономическому и национальному.

  2. 23.01.2022, 18:12
    Гость: Собачье сердце

    ...Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
    ― Нет, не возьму.
    ― Но почему вы отказываетесь?
    ― Не хочу.
    ― Вы не сочувствуете детям Германии?
    ― Сочувствую.
    ― А, полтинника жалко?
    ― Нет.
    ― Так почему же?
    ― Не хочу.

  3. 23.01.2022, 18:01
    Гость: stalker

    Лучше бы питание в своих школах улучшили. К примеру, у меня ребенок стал отказываться питаться в гимназии уже в 5 классе из-за низкого качества. Да разве только он. Таких было более 50 процентов учащихся. О том, что учащиеся отказываются есть в общеобразовательных учреждениях неоднократно писалось в наших региональных СМИ и в Интернет на ленте последних новостей нашего города. А все по причине того, что на это питание деньги выделяются по принципу "чем меньше, тем лучше". Так у нас поставщиков и производителей еды для школ выбирают. Так что о своих детях надо в первую очередь заботиться и об их здоровье, а не проявлять щедрость в отношении других. Россия щедрая душа когда в кармане не шиша.

  4. 23.01.2022, 17:51
    Гость: Воте На

    А как же девочка Алиса из Нижнего Новгорода, который преступное Министерство Здравоохранения НН отказалось выдавать лекарство даже по решению суда? Девочка погибла, и тысячи таких же детей в хосписах, которые надеются на материальную помощь от государства, но так и умирают не дождавшись? Кстати за преступление в Нижнем Новгороде так никто и не ответил. Эта каста бюрократов неприкосновенна.

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