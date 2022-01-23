Россия выделит 2 млн долларов на питание школьников в Таджикистане
Россия выделит дополнительный взнос в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН для поддержки Программы школьного питания в Таджикистане. Сумма помощи составит 2 млн долларов. Все средства пойдут на закупку продуктов в целях обеспечения горячим питанием около 2 тыс. школ страны.
Директор ВПП ООН в республике Адхам Мусаллам отметил, что этот вклад "очень своевременен для таджикских школьников". "Программа помогает обеспечить детей здоровым питанием, что способствует их здоровому росту и развитию", - приводит его слова "Спутник Таджикистан".
Россия финансирует программу школьного питания в Таджикистане с 2013-го года. За это время было выделено более 82 млн долларов. Из них 54 млн долларов пошли на продовольствие, а свыше 28 - на модернизацию инфраструктуры.
В рамках программы на регулярной основе горячее питание получают учащиеся 1-4-х классов 2 тыс. школ в 52 районах и городах республики.
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иуды Горбачева за 35 показало всему миру самый отрицательный опыт в экономике и отрицательном отборе самых паршивых и негодных государственных кадров, и понемногу движется к разложению, экономическому и национальному.
...Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
― Нет, не возьму.
― Но почему вы отказываетесь?
― Не хочу.
― Вы не сочувствуете детям Германии?
― Сочувствую.
― А, полтинника жалко?
― Нет.
― Так почему же?
― Не хочу.
Лучше бы питание в своих школах улучшили. К примеру, у меня ребенок стал отказываться питаться в гимназии уже в 5 классе из-за низкого качества. Да разве только он. Таких было более 50 процентов учащихся. О том, что учащиеся отказываются есть в общеобразовательных учреждениях неоднократно писалось в наших региональных СМИ и в Интернет на ленте последних новостей нашего города. А все по причине того, что на это питание деньги выделяются по принципу "чем меньше, тем лучше". Так у нас поставщиков и производителей еды для школ выбирают. Так что о своих детях надо в первую очередь заботиться и об их здоровье, а не проявлять щедрость в отношении других. Россия щедрая душа когда в кармане не шиша.
А как же девочка Алиса из Нижнего Новгорода, который преступное Министерство Здравоохранения НН отказалось выдавать лекарство даже по решению суда? Девочка погибла, и тысячи таких же детей в хосписах, которые надеются на материальную помощь от государства, но так и умирают не дождавшись? Кстати за преступление в Нижнем Новгороде так никто и не ответил. Эта каста бюрократов неприкосновенна.
Не ЛГИ