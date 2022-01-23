Россия выделит 2 млн долларов на питание школьников в Таджикистане

16:47 23.01.2022

Россия выделит дополнительный взнос в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН для поддержки Программы школьного питания в Таджикистане. Сумма помощи составит 2 млн долларов. Все средства пойдут на закупку продуктов в целях обеспечения горячим питанием около 2 тыс. школ страны.

Директор ВПП ООН в республике Адхам Мусаллам отметил, что этот вклад "очень своевременен для таджикских школьников". "Программа помогает обеспечить детей здоровым питанием, что способствует их здоровому росту и развитию", - приводит его слова "Спутник Таджикистан".

Россия финансирует программу школьного питания в Таджикистане с 2013-го года. За это время было выделено более 82 млн долларов. Из них 54 млн долларов пошли на продовольствие, а свыше 28 - на модернизацию инфраструктуры.

В рамках программы на регулярной основе горячее питание получают учащиеся 1-4-х классов 2 тыс. школ в 52 районах и городах республики.

