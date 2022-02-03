Годовая инфляция в России с 22 по 28 января ускорилась до 8,82%

Инфляция в России с 22 по 28 января ускорилась до 8,82% в годовом выражении против 8,64% неделей ранее, пишет ТАСС со ссылкой на обзор Минэкономразвития РФ "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 22 по 28 января инфляция замедлилась до 0,19% после роста на 0,22% неделей ранее. В годовом выражении рост цен на 28 января составил 8,82%", - в частности, говорится в документе.

По данным Минэкономразвития, непродовольственная инфляция за отчетный период составила 0,14% против 0,18%, оказав сдерживающее влияние на динамику цен вместе с сектором туристических и регулируемых услуг, где цены выросли на 0,14% после 0,18% неделей ранее. При этом цены на продукты питания выросли на 0,31% против 0,21% неделей ранее при удорожании плодоовощной продукции на 1,14% (+0,87% неделей ранее).

Анализируя ситуацию на мировых рынках, МЭР отмечает, что с начала января текущего года цены на продовольствие изменились от удешевления на 4,3% до роста на 15,9%, в годовом выражении их средний прирост составил 20%.

Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2022-2024 годы, Минэкономразвития РФ ожидает, что к концу 2022 года инфляция вернется к целевому уровню в 4%.

По данным Росстата, инфляция в России с 22 по 28 января составила 0,19%, а с 15 по 21 января - 0,22%.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.02.2022, 12:21
    Гость: ...

    Если вы набрали несколько лишних килограммов за праздники — не спешите их сбрасывать.
    Возможно, в 2022-м они пригодятся...

  3. 03.02.2022, 12:18
    Гость: ...

    — Должен вас предупредить: бензин сегодня подорожал...
    — Ой, я вас умоляю! Налейте мне 30 литров вчерашнего.

  4. 03.02.2022, 12:14
    Гость: Добрая половина населения ненавидит наше правительство...

    Представляете, как к нему относится злая половина?

  5. 03.02.2022, 12:13
    Гость: ... к слову...

    — Рост курса доллара приведет к подорожанию только импортных товаров!
    — Пардон, а бензин мы из какой страны импортируем?

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