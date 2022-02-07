ЕС ведет с США и другими странами переговоры о поставках газа
ЕС обсуждает с США и другими странами поставки газа в Европу на фоне беспокойства Брюсселя в отношении перспектив газового экспорта из РФ, сообщила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Для достижения энергетической безопасности мы строим партнерство с США, и речь идет в основном больше о поставках сжиженного природного газа", - приводит ее слова "Интерфакс".
По словам главы Еврокомиссии, ведутся переговоры об увеличении поставок газа и с другими поставщиками, например, с Норвегией.
Накануне глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель написал в своем блоге, что РФ повысила устойчивость перед экономическими санкциями Запада, в то время как Европа страдает зависимостью от российских поставок газа.
"Мы должны срочно рассмотреть возможность разработки стратегических запасов газа в ЕС и возможность совместной закупки газа", - отмечал Боррель.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Альтернатива вам уже известна - это кизяк! Другой альтернативы нет.
А про страну-транзитера газа Украину ни слова.
Ну кто-же в США откажется задорого продать газ в Европу, если сами просят.
Это правильно, давно пора найти альтернативу российским энергоносителям.
Отморозим уши назло маме.