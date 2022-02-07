ЕС ведет с США и другими странами переговоры о поставках газа

© KM.RU, Александра Воздвиженская

ЕС обсуждает с США и другими странами поставки газа в Европу на фоне беспокойства Брюсселя в отношении перспектив газового экспорта из РФ, сообщила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Для достижения энергетической безопасности мы строим партнерство с США, и речь идет в основном больше о поставках сжиженного природного газа", - приводит ее слова "Интерфакс".

По словам главы Еврокомиссии, ведутся переговоры об увеличении поставок газа и с другими поставщиками, например, с Норвегией.

Накануне глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель написал в своем блоге, что РФ повысила устойчивость перед экономическими санкциями Запада, в то время как Европа страдает зависимостью от российских поставок газа.

"Мы должны срочно рассмотреть возможность разработки стратегических запасов газа в ЕС и возможность совместной закупки газа", - отмечал Боррель.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 07.02.2022, 17:24
    Гость: охотник за бакланами

    Это правильно, давно пора найти альтернативу российским энергоносителям.

Все комментарии (8)
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© KM.RU, Петр Чайников
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