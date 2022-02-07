В январе 2022 года Сбербанк зафиксировал заметный отток средств населения
В январе 2022 года Сбербанк зафиксировал заметный отток средств населения.
Так, остатки на валютных счетах физических лиц в пересчете на доллары сократились на $1,3 млрд, пишет "Коммерсант". Сопоставимый по объему отток валютных средств был почти два года назад — в марте 2020 года (на $1,5 млрд), когда началось активное распространение коронавирусной инфекции.
На рублевых счетах населения остатки сократились за месяц на 534,2 млрд руб. Этот объем сопоставим с уровнем января прошлого года, когда средства сократились на 537,2 млрд руб. Всего на 1 февраля 2022 года население хранило в Сбербанке 16,6 трлн руб.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Греф превратил банк собственную кормушку и орудие для обогащения зарубежных акционеров. Это давно уже не госбанк , и не банк вовсе а многопрофильный инструмент отбора денег у доверчивого вкладчика, умные люди от жулика бегут.
В январе, вроде давно уже сп банк, распродавал "свое" имущество, по стране, может, что то я упустил? И не прав?
За что боролись?
Зачем хранить под 3 процента если допустим Газпромбанк дает 10
Люди к войне готовятся.