14:10 7.02.2022

В январе 2022 года Сбербанк зафиксировал заметный отток средств населения.

Так, остатки на валютных счетах физических лиц в пересчете на доллары сократились на $1,3 млрд, пишет "Коммерсант". Сопоставимый по объему отток валютных средств был почти два года назад — в марте 2020 года (на $1,5 млрд), когда началось активное распространение коронавирусной инфекции.

На рублевых счетах населения остатки сократились за месяц на 534,2 млрд руб. Этот объем сопоставим с уровнем января прошлого года, когда средства сократились на 537,2 млрд руб. Всего на 1 февраля 2022 года население хранило в Сбербанке 16,6 трлн руб.