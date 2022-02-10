Росстат заявил о рекордном за 8 лет росте доходов россиян в 2021 году

00:44 10.02.2022

Уровень жизни в России в прошлом году вырос рекордно за 8 лет, следует из отчета Росстата в итоговом докладе «О социально-экономическом положении» страны.

За 2021 год, по оценке статистического ведомства, население РФ получило доходов на сумму, превышающую половину национального ВВП - 69,9 триллиона рублей. По сравнению с 2020-м годом доходы выросли на 6,5 триллиона рублей, пишет Finanz.ru.

В среднем граждане прожили год на 39 854 рубля в месяц, что на 10,5%, или 3787 рублей, выше показателя-2020.

Реальные располагаемые доходы (то есть сумма, которая остается на руках с учетом инфляции и всех обязательных платежей) увеличились на 3,1% - величину, которой официальная статистика не видела с 2013 года.

Этот рост компенсировал лишь около трети падения уровня жизни, которое продолжалось почти без остановок после присоединения Крыма и начала санкционной войны с Западом: за 2014-20 гг люди обеднели на 10%.

Средняя зарплата в России за январь-ноябрь прошлого года подскочила на 9,5%, до 54 588 рублей в месяц. Разгон инфляции, впрочем, «съел» две трети этой прибавки, оставив только 2,8% роста в реальном выражении.

Реальные пенсии сократились рекордно с 2016 года - на 2,9% в декабре. Однако раздача денег перед выборами, на которую федеральный бюджет потратил 700 млрд рублей, позволила Росстату отчитаться о росте доходов пенсионеров - на 4,1% в реальном выражении.

И хотя рост доходов населения выше статистической погрешности Росстат фиксирует впервые за поссткрымские годы, сами люди упорно отказываются его замечать. Опрос ВШЭ, проведенный в четвертом квартале, показал, что лишь 8% россиян говорят об улучшении своего материального положения. У 39% ситуация ухудшилась, 29% ждут дальнейших финансовых проблем.

Позитивные изменения в экономике видят только 7% респондентов, хотя рост ВВП, по предварительной оценке Минэкономразвития, также бьет 8-летние рекорды (4,6%).

43% ждут дальнейшей деградации экономической ситуации в стране, причем степень пессимизма близка к беспрецедентной за все время наблюдений: ниже настроения падали лишь в 2009 году, на фоне глобального финансового кризиса, и в 2020-м - в разгар пандемии.

