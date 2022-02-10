Росстат заявил о рекордном за 8 лет росте доходов россиян в 2021 году

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Уровень жизни в России в прошлом году вырос рекордно за 8 лет, следует из отчета Росстата в итоговом докладе «О социально-экономическом положении» страны.

За 2021 год, по оценке статистического ведомства, население РФ получило доходов на сумму, превышающую половину национального ВВП - 69,9 триллиона рублей. По сравнению с 2020-м годом доходы выросли на 6,5 триллиона рублей, пишет Finanz.ru.

В среднем граждане прожили год на 39 854 рубля в месяц, что на 10,5%, или 3787 рублей, выше показателя-2020.

Реальные располагаемые доходы (то есть сумма, которая остается на руках с учетом инфляции и всех обязательных платежей) увеличились на 3,1% - величину, которой официальная статистика не видела с 2013 года.

Этот рост компенсировал лишь около трети падения уровня жизни, которое продолжалось почти без остановок после присоединения Крыма и начала санкционной войны с Западом: за 2014-20 гг люди обеднели на 10%.

Средняя зарплата в России за январь-ноябрь прошлого года подскочила на 9,5%, до 54 588 рублей в месяц. Разгон инфляции, впрочем, «съел» две трети этой прибавки, оставив только 2,8% роста в реальном выражении.

Реальные пенсии  сократились рекордно с 2016 года - на 2,9% в декабре. Однако раздача денег перед выборами, на которую федеральный бюджет потратил 700 млрд рублей, позволила Росстату отчитаться о росте доходов пенсионеров - на 4,1% в реальном выражении.

И хотя рост доходов населения выше статистической погрешности Росстат фиксирует впервые за поссткрымские годы, сами люди упорно отказываются его замечать. Опрос ВШЭ, проведенный в четвертом квартале, показал, что лишь 8% россиян говорят об улучшении своего материального положения. У 39% ситуация ухудшилась, 29% ждут дальнейших финансовых проблем.
Позитивные изменения в экономике видят только 7% респондентов, хотя рост ВВП, по предварительной оценке Минэкономразвития, также бьет 8-летние рекорды (4,6%).

43% ждут дальнейшей деградации экономической ситуации в стране, причем степень пессимизма близка к беспрецедентной за все время наблюдений: ниже настроения падали лишь в 2009 году, на фоне глобального финансового кризиса, и в 2020-м - в разгар пандемии.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.02.2022, 05:20
    Гость: сантехник

    В стране текут молочные реки в кисельных берегах, а с неба три раза в день в тарелки каждому падает манная каша! Не жизнь, а рай!
    Тьфу!

  2. 10.02.2022, 04:48
    Гость: Шило

    Такое ощущение, что эХххфиктивные аналитики Росстата, составляют свои отчеты находясь под ИВЛ. Нормальным людям, трудно воспринимать их логику.

  3. 10.02.2022, 04:30
    Гость: Григорий Георгиевич

    Видимо по этой причине смертность в РФ стала рекордной с 1945 года,и превысила 2 440 000 человек, а убыль населения приблизилась к 1 000 000 смертей за 2021 год
    Более плачевная ситуация была только во времена Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В 1941–1945 гг

  5. 10.02.2022, 04:04
    Гость: Евгений В.

    Народ в РФ живет стабильно живет хуже с каждым годом, с каждым месяцем и с каждым днем за счет роста стоимости жизни, у этих подонков при кремлевской ОПГ с рекордной скоростью растут доходы.

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