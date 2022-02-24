США ввели санкции против крупных российских банков, включая ВТБ и «Сбер»

23:22 24.02.2022

США вводят санкции против почти 80% банковских активов в России из-за начавшейся военной операции в Донбассе, передает Reuters со ссылкой на американский Минфин. Под ограничения попадут крупнейшие российские банки — ВТБ и Сбербанк.

Попадание в санкционный список означает блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США и фактическую изоляцию от долларовой системы, пишут «Ведомости». Под ограничения попадут дочерние структуры «Сбера», в которых его доля превышает 50%. Аналогичные меры распространяются и на ВТБ.

«Мы ограничим возможность для России вести бизнес в долларах, евро, фунтах, йенах, быть частью мировой экономики. Мы также блокируем еще четыре крупных банка — это означает, что все активы, которые у них есть в Америке, будут заморожены. Это включает второй крупнейший банк России - ВТБ», — заявил президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме.

«Мы вводим санкции против российских банков, которые вместе контролируют около $1 трлн. Мы отрежем крупнейший российский банк, который удерживает более трети российских банковских активов, отрежем от американской финансовой системы»,— добавил Байден.

Помимо ВТБ и «Сбера» в санкционный список попали следующие кредитные организации — банк «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк. Байден подчеркнул, что санкции были разработаны таким образом, чтобы нанести сильный урон России и сократить последствия для американской экономики и союзников.

В ВТБ заявили, что карты банка, выпущенные Visa и Mastercard, продолжают работать в РФ, ограничения коснутся их использования за границей.

Минфин США предписал всем американским фининститутам за 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка, акции которого уже рухнули более чем на 40%.

