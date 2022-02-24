США ввели санкции против крупных российских банков, включая ВТБ и «Сбер»

США вводят санкции против почти 80% банковских активов в России из-за начавшейся военной операции в Донбассе, передает Reuters со ссылкой на американский Минфин. Под ограничения попадут крупнейшие российские банки — ВТБ и Сбербанк.

Попадание в санкционный список означает блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США и фактическую изоляцию от долларовой системы, пишут «Ведомости». Под ограничения попадут дочерние структуры «Сбера», в которых его доля превышает 50%. Аналогичные меры распространяются и на ВТБ.

«Мы ограничим возможность для России вести бизнес в долларах, евро, фунтах, йенах, быть частью мировой экономики. Мы также блокируем еще четыре крупных банка — это означает, что все активы, которые у них есть в Америке, будут заморожены. Это включает второй крупнейший банк России - ВТБ», — заявил президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме.

«Мы вводим санкции против российских банков, которые вместе контролируют около $1 трлн. Мы отрежем крупнейший российский банк, который удерживает более трети российских банковских активов, отрежем от американской финансовой системы»,— добавил Байден.

Помимо ВТБ и «Сбера» в санкционный список попали следующие кредитные организации — банк «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк. Байден подчеркнул, что санкции были разработаны таким образом, чтобы нанести сильный урон России и сократить последствия для американской экономики и союзников.

В ВТБ заявили, что карты банка, выпущенные Visa и Mastercard, продолжают работать в РФ, ограничения коснутся их использования за границей.

Минфин США предписал всем американским фининститутам за 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка, акции которого уже рухнули более чем на 40%.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.02.2022, 01:03
    Гость: Сидорову

    Можете успокоиться , доллар и евро , а так же прочие крепкие валюты нам больще не грозять. Вы не поняли смысл вводящихся мер? У России перестанут покупать не то что ценную а вообще какую либо продукцию ,за редким исключением, тем более расчеты с основными покупателями станут крайне затруднительными. Так же ей будет крайне что то купить у других стран , поскольку расчеты в разных валютах также крайне затруднительны. Ну допустим продаст страна А России что то за Рубли , а что с этими рублями будет делать та самая страна А ? Только купить что то у России , если у нее что то есть в тех же обьемах что и продажа. Но это очень мутный сложный вид сделок и практически не используется , . Затем и нужны популярные резервные валюты , за которые и продать не жалко , и купить у них все что нужно и у кого угодно. Вообщем от этого рынка Россию и отодвинули , что в недалеком будущем создаст огромную массу сложностей внутри страны.

  3. 25.02.2022, 00:31
    Гость: Сидоров

    Я - человек финансово малограмотный. Не могу понять вопрос. Почему мир сохраняет за долларом статус мировой валюты, если доллар давно превратился в инструмент политического давления США? При этом он постоянно обесценивается за счет эмиссии. При этом весь мир превращается в бесконечного и бесправного кредитора Вашингтона. Почему нельзя создать нейтральную мировую элиту - что-нибудь вроде "Глобо", эмитируемое Банком ООН? Любая страна может вносить в этот банк ООН свои активы (металлы, фьючерсы, валюту) и брать у него в займы глобо. И никто не может привязывать сюда политические требования. Чисто универсальный прагматичный финансовый инструмент, никакой политики и инфляции. В частности, почему Россия не хочет иметь свою твердую валюту? Скажем, золотой червонец, его функционирование полностью под контролем монопольной внешней торговли. Все кто хотят покупать ценную продукцию должны платить России этим червонцем, а потому должны зарабатывать его у нас. И мы можем тогда отказаться принимать Евро и доллары, и нам будет плевать на их финансовые санкции. Ведь наша валюта прекрасно обеспечена (золото, углеводороды, металлы, лес, первоклассное оружие и т.д.). Для сравнения, Япония имеет твердую валюту, а Россия - нет, почему?

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