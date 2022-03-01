На скупку акций российских компаний потратят до 1 трлн рублей из ФНБ
Россия потратит до 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на скупку акций российских компаний, которые обвалились на введении санкций.
Соответствующее распоряжение правительства уже подписано Михаилом Мишустиным, сообщает Forbes со ссылкой на телеграм-канал «Майский указ».
Согласно распоряжению, для покупки акций Минфин вправе привлекать ВЭБ и «специализированные финансовые организации».
Напомним, в понедельник и вторник торги на фондовом рынке «Московской биржи» не проводятся. По данным на 1 февраля, объем средств ФНБ составлял в 13,6 трлн рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Российские активы на западе "замораживают" (читай конфисковывают), а россияне такие из себя щедрые, активы иностранцев выкупают. Ну не мазохизм ли это?
...наши финансовый ЦЕНТР хорошо подготовился к фин. санкциям.
Наша валюта на 90% выведена из-под американской банковской системы...еще ГОД тому назад. При чем отчеты ЦБ РФ за 2021 год...были подменены отчетом за 2020! КРАСИВО!
Так что нет у тупых эуропейцев "методов" на главном для ЕС "фронте". Денежки тю-тю...)))).
Ну а дальше будем мочить ЕС по -русски и по крупному. Они за всё ЗАПЛАТЯТ!
Просто повысят пенсионный возраст до лет так 120
Санкции на годы гарантированы (если новых не накидают),длительные судебные процессы,трибуналы,конфискации...
Это с того который заморожен?