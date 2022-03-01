На скупку акций российских компаний потратят до 1 трлн рублей из ФНБ

...наши финансовый ЦЕНТР хорошо подготовился к фин. санкциям.

Наша валюта на 90% выведена из-под американской банковской системы...еще ГОД тому назад. При чем отчеты ЦБ РФ за 2021 год...были подменены отчетом за 2020! КРАСИВО!

Так что нет у тупых эуропейцев "методов" на главном для ЕС "фронте". Денежки тю-тю...)))).

Ну а дальше будем мочить ЕС по -русски и по крупному. Они за всё ЗАПЛАТЯТ!