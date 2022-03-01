На скупку акций российских компаний потратят до 1 трлн рублей из ФНБ

Россия потратит до 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на скупку акций российских компаний, которые обвалились на введении санкций.

Соответствующее распоряжение правительства уже подписано Михаилом Мишустиным, сообщает Forbes со ссылкой на телеграм-канал «Майский указ».

Согласно распоряжению, для покупки акций Минфин вправе привлекать ВЭБ и «специализированные финансовые организации».

Напомним, в понедельник и вторник торги на фондовом рынке «Московской биржи» не проводятся. По данным на 1 февраля, объем средств ФНБ составлял в 13,6 трлн рублей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.03.2022, 20:59
    Гость: Странно

    Российские активы на западе "замораживают" (читай конфисковывают), а россияне такие из себя щедрые, активы иностранцев выкупают. Ну не мазохизм ли это?

  2. 01.03.2022, 20:29
    Гость: Русский

    ...наши финансовый ЦЕНТР хорошо подготовился к фин. санкциям.
    Наша валюта на 90% выведена из-под американской банковской системы...еще ГОД тому назад. При чем отчеты ЦБ РФ за 2021 год...были подменены отчетом за 2020! КРАСИВО!
    Так что нет у тупых эуропейцев "методов" на главном для ЕС "фронте". Денежки тю-тю...)))).
    Ну а дальше будем мочить ЕС по -русски и по крупному. Они за всё ЗАПЛАТЯТ!

  4. 01.03.2022, 18:52
    Гость: не скоро восстановятся

    Санкции на годы гарантированы (если новых не накидают),длительные судебные процессы,трибуналы,конфискации...

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