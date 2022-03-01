Оператор «Северного потока — 2» может подать на банкротство

22:02 1.03.2022

Компания-оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG рассматривает возможность подачи в швейцарский суд заявления о банкротстве, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Переговоры о потенциальной несостоятельности являются конфиденциальными. Сейчас Nord Stream 2 AG работает с финансовым консультантом над погашением некоторых своих обязательств и может официально начать производство по делу о банкротстве уже на этой неделе, утверждают собеседники издания.

В Nord Stream 2 AG не подтвердили данную информацию, но сообщили об увольнении всех сотрудников. Ранее сегодня об этом заявил в эфире радио RTS министр экономики Швейцарии Ги Пармелен.

«Вследствие развития геополитической ситуации и наложенных на компанию Nord Stream 2 AG со стороны США санкций компания была вынуждена расторгнуть контракты с персоналом. Мы глубоко сожалеем о данном вынужденном шаге», — заявили в компании «Ведомостям».

Nord Stream 2 AG была учреждена дочерней организацией российского «Газпрома» Gazprom international projects LLC и зарегистрирована в Швейцарии. В конце 2021 г. она завершила строительство «Северного потока — 2», который идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Его мощность оценивается в 55 млрд куб. м газа в год.

Стоимость проекта составила около $11 млрд. Половину средств выделил «Газпром», остальную часть профинансировали британская нефтегазовая компания Shell, австрийский OMV, французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall Dea.

США, Польша, Украина и ряд других государств выступали против запуска «Северного потока — 2», считая его рычагом давления России на европейские страны, однако за реализацию проекта выступала Германия.