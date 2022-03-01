Оператор «Северного потока — 2» может подать на банкротство

Компания-оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG рассматривает возможность подачи в швейцарский суд заявления о банкротстве, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Переговоры о потенциальной несостоятельности являются конфиденциальными. Сейчас Nord Stream 2 AG работает с финансовым консультантом над погашением некоторых своих обязательств и может официально начать производство по делу о банкротстве уже на этой неделе, утверждают собеседники издания.

В Nord Stream 2 AG не подтвердили данную информацию, но сообщили об увольнении всех сотрудников. Ранее сегодня об этом заявил в эфире радио RTS министр экономики Швейцарии Ги Пармелен.

«Вследствие развития геополитической ситуации и наложенных на компанию Nord Stream 2 AG со стороны США санкций компания была вынуждена расторгнуть контракты с персоналом. Мы глубоко сожалеем о данном вынужденном шаге», — заявили в компании «Ведомостям».

Nord Stream 2 AG была учреждена дочерней организацией российского «Газпрома» Gazprom international projects LLC и зарегистрирована в Швейцарии. В конце 2021 г. она завершила строительство «Северного потока — 2», который идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Его мощность оценивается в 55 млрд куб. м газа в год.

Стоимость проекта составила около $11 млрд. Половину средств выделил «Газпром», остальную часть профинансировали британская нефтегазовая компания Shell, австрийский OMV, французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall Dea.

США, Польша, Украина и ряд других государств выступали против запуска «Северного потока — 2», считая его рычагом давления России на европейские страны, однако за реализацию проекта выступала Германия. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.03.2022, 02:24
    Гость: Немо

    осталось со стороны Украины и Турции краники прикрыть и пусть производят товары, греют дома, моются и т.д, и т.п. от ветряков и солнышка.

  2. 02.03.2022, 02:17
    Гость: тт

    -этт точно ..;
    -правда еще точнее укоротить маршрут: то, что Вы планируете "мимоходом", отнесите к началу;
    -глядишь, все прочие пункты просто отпадут

  3. 02.03.2022, 00:43
    Гость: русский

    Для тех, кто озабочен убытками "Газпрома" в связи со строительством СП-2: не переживайте, эти деньги уже вернулись в виде прибыли из-за подскочивших цен на газ.

  5. 01.03.2022, 23:33
    Гость: товарищ Сухов

    по окончании спецоперации (демилитариция + денацификация) на украине станем делать точно такую же операцию и в европе.
    Такую же тотальную и глубокую.
    *
    Начнем с Германии, а параллельно и с Британии. Для королевы Британиии создадим коридор выхода от Букенгемского дворца прямо до Ла-Манша, где ее будет ждать моторная лодка с мигрантами из Африки.
    Разделим Британию на несколько частей как страну-потенциального агрессора для СССР сразу по окончании 2МВ.
    Параллельно, мимоходом, уничтожим одну из авианосных группировок США, нанеся высокоточные удары гиперзвуковым оружием.
    *
    Они пересматривают итоги 2МВ ? - мы тоже пересмотрим:
    - Франция престанет быть страной-победителем фашистской Германии.
    - Германия будет рассечена на несколько кусочков, контролируемых признанной нами республики ГДР
    - Заставим все страны Европы, воевавшие на стороне Гитлера или помогавшие ему платить нам репарации и компенсации по новому пересчитанному справедливому варианту.

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