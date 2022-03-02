ФНС раскрыла потери бюджета от вывода активов за три года

Федеральная налоговая служба РФ

Замглавы Федеральной налоговой службы Константин Чекмышев на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам представил презентацию, согласно которой за три года бюджет недополучил из-за вывода активов на этапе налоговых проверок 146,6 млрд рублей долгов по налогам.

ФНС подсчитала объем вывода активов российских компаний с момента назначения выездных налоговых проверок и до их окончания, рассказал Чекмышев. По его словам, это максимально рискованный период с точки зрения вывода имущества недобросовестным бизнесом, так как сам факт назначения выездной проверки уже является результатом длительной работы с налогоплательщиком и сигнализирует о наличии у него обязательств, сообщает РБК.

В 2019 году в ходе налогового контроля компании вывели активов на 20 млрд руб., в 2020 году эта сумма выросла до 45 млрд руб., а в 2021 году - до 81,6 млрд руб.

Наиболее распространенная схема вывода имущества оказалась связана с преднамеренным банкротством. Ранее сообщалось, что от списания долгов при банкротстве экономика потеряла более 12 трлн руб. за последние пять лет. В 2021 году убыток оценивается в 4 трлн руб, при этом должникам было списано 98% долга.

Ожидается, что воспрепятствовать злоупотреблениям поможет законопроект об обеспечительных мерах, разработанный Минфином и ФНС в 2021 году, который предоставит налоговому органу право блокировать имущество компаний и индивидуальных предпринимателей после вынесения решения о выездной проверке.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 02.03.2022, 21:35
    Гость: личный опыт

    "Ожидается, что воспрепятствовать злоупотреблениям поможет законопроект об обеспечительных мерах, разработанный Минфином и ФНС в 2021 году, который предоставит налоговому органу право блокировать имущество компаний и индивидуальных предпринимателей после вынесения решения о выездной проверке."
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    И тридцати лет не прошло, спохватились.

  5. 02.03.2022, 19:03
    Гость: Я

    Интересно в западных странах такие вещи происходят? Нет, а почему за 30 лет капитализма, нельзя перенять у запада методы борьбы против
    злоупотреблений например право блокировать деньги банкротов, чтоб их не украли.

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