Сергей Глазьев: Ловушка для России обернется катастрофой

18:05 5.03.2022

28 февраля Совет директоров Банка России принял решение о резком повышении процентной ставки с 9,5 до 20 процентов. Известный экономист не сомневается: такое решение регулятор традиционно принял по рецептам МВФ

Запад объявил России тотальную экономическую войну. И мы тут не были первыми "жертвами" подобной экспансии: под жёсткими западными экономическими санкциями уже находятся Иран, Северная Корея, Венесуэла и Куба. При этом на стороне противника "сыграло" ведомство Эльвиры Набиуллиной. И эта ловушка для России обернётся катастрофой, полагает Сергей Глазьев.

28 февраля Совет директоров Банка России принял решение о резком повышении процентной ставки с 9,5 до 20 процентов на фоне реакции коллективного Запада на спецоперацию России на Украине. В ЦБ полагают, что увеличенная более чем вдвое ключевая ставка даст возможность "поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан России от обесценения".

Набиуллина: добро пожаловать в инфляционную ловушку!



Меры, предпринятые главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, прокомментировал академик Сергей Глазьев.

Известный экономист не сомневается: такое решение регулятор традиционно принял по рецептам МВФ. А последствия подобного шага всегда одни и те же – это обвал экономической активности, блокирование кредитования инвестиций и втягивание экономики в инфляционную ловушку.

"Это ловушка в том смысле, что ведёт к кризису, к падению производства, к падению деловой активности. А инфляционная она в том смысле, что такими мерами с инфляцией бороться невозможно. Результатом падения инвестиций станет в скором времени технологическая деградация и снижение конкурентоспособности, что повлечёт за собой очередную девальвацию рубля", – пояснил академик.

Кроме того, следствием этой политики становится сокращение деловой активности и сокращение производства товаров, потому что предприятия сталкиваются с удорожанием оборотных средств, а точнее, с удорожанием кредитов на финансирование оборотных средств и вынуждены отказываться от кредитов и сворачивать производства.

Мы это проходили: шесть лет спустя ЦБ подложил всё те же грабли



Таким образом, результатом этой меры Центрального банка однозначно станет резкое ухудшение экономической ситуации. Своими действиями Центральный банк многократно усугубляет негативный эффект от западных экономических санкций.

"Вместо того чтобы предпринять меры по стимулированию деловой активности и по замещению выпадающих из российского экономического пространства иностранных источников кредита, ЦБ блокирует и внутренние источники кредитов. Сейчас Вашингтон с Брюсселем заблокировали нам внешний кредит, а ЦБ блокирует нам внутренний кредит. То же самое они сделали в 2014 году. И согласно нашим расчётам, если посмотреть негативный эффект от изменения денежно-кредитной политики и санкций в 2014 году, то проблемы нашей экономики примерно на 80% связаны с политикой Центробанка и лишь на 20% – с санкциями, – уверен Сергей Глазьев.

Он напомнил, что в 2014 году Вашингтон, пытаясь наказать Россию за воссоединение с Крымом, так же ввёл санкции. Конечно, они менее жёсткие, но тоже касались финансового рынка и блокировали источники внешнего кредитования инвестиций. Обращает на себя внимание то, что эти санкции были введены только после того как банк России перешёл к свободному плаванию рубля.

Это дало возможно Западу организовать спекулятивную атаку на рубль, национальная валюта резко провалилась. А Центробанк тогда тоже поднял ключевую ставку до 18%, чем, по сути, вообще парализовал экономику страны, вогнав её в состояние клинической смерти.

Допущенные ошибки имели чудовищные последствия, считает академик. ЦБ в 2014 году фактически подыграл санкциям Вашингтона. Это привело к существенным потерям ВВП. На сегодняшний день мы недопроизвели продукции примерно на 40 триллионов рублей, не было сделано инвестиций примерно на 20 триллионов рублей. Кроме того, из-за поднятых процентных ставок рубль стал самой нестабильной валютой среди стран двадцатки.

"Сейчас история повторяется. Сами по себе экономические санкции могли бы быть купированы, если бы ЦБ проводил правильную экономическую политику не по рецептам из Вашингтона, а исходя из наших национальных интересов. Я помню, ещё в 2016 году я писал обстоятельную записку с обоснованием необходимости отказаться от долларов, евро и фунтов в составе наших валютных резервов. Этого сделано не было. В итоге мы сегодня потеряли половину валютных резервов, которые заморожены санкционерами", – сказал Глазьев.

По его мнению, оставшейся половины нам хватает, чтобы обеспечить стабильность курса рубля, потому что объём денежной базы в три раза меньше валютных резервов. И даже резкое сокращение этих валютных резервов из-за их замораживания противником всё равно позволяет нам обеспечивать стабильность курса рубля.

Самообман или игра на стороне противника?



Надо было бы не поднимать процентную ставку, а принять меры по прекращению оттока капитала из страны, по замораживанию активов, которые принадлежат резидентам тех стран, которые ввели против России санкции, отметил академик. А ЦБ вместо того, чтобы заморозить активы, просто запретил продавать эти активы.

"Я считаю, что это либо глупость, либо злой умысел, потому что никто не мешает сегодня нерезидентам продавать свои российские активы через Лондон, чем они и занимаются сейчас в огромных масштабах. Идёт огромная распродажа сегодня российских активов инвесторами из стран-санкционеров в Лондоне. Удивительно, как ЦБ не понимает, что у нас работает шлюз, по которому перекачивается право собственности из Москвы в Лондон и обратно", – недоумевает Сергей Глазьев.

Вместо того чтобы закрыть этот шлюз и арестовать, заморозить активы резидентов стран, которые ввели против нас санкции, они просто запретили брокерам получать заявки на продажу этих активов. Но брокеры есть в Лондоне, есть в Нью-Йорке, и спокойно эти нерезиденты отдают команду брокерам на Западе продавать российские активы.

Что это – самообман или откровенное подыгрывание противнику? Ведь есть способы обеспечить стабильность курса валюты в подобных шоковых ситуациях, они известны и применяются во всём мире. Это прекращение продажи, временно введённое налогообложение по спекулятивным операциям – так называемый налог Тобина. Можно ввести временные фильтры по купле-продаже.

"Но ничего этого не делается, зато просто повышается процентная ставка. А это ни в коей мере не мешает спекулянтам вывести деньги и организовать спекулятивную атаку против рубля, 20% доходности по российским депозитам их не остановят. Зато негативный эффект от повышения процентной ставки для государственной финансовой системы вполне ощутим", – отметил академик: государственный долг становится дороже, увеличиваются издержки предприятий, которые вынуждены привлекать кредиты. Не за горами и лавина банкротств, как это уже было в 2014 году: тогда после повышения процентной ставки обанкротились тысячи вполне конкурентоспособных добросовестных предприятий – они не смогли вернуть кредит, не смогли провести рефинансирование.

Экономическую активность убивает именно Центробанк России



То есть ЦБ убивает сегодня экономическую активность, многократно усугубляет негативное действие санкций противника, которые можно было бы блокировать, нейтрализовать при грамотной экономической политике. Если говорить о денежно-кредитной политике, то сегодня нужно, наоборот, расширять кредитование наших предприятий, создавать специальные инструменты рефинансирования, кредитные линии под низкие процентные ставки для кредитования инвестиций в импортозамещение с тем, чтобы мы могли сегодня развернуть нашу промышленность в направлении производства товаров, которые мы теперь не сможем покупать в Европе.

Для этого нужно не повышать ставки, а оставлять кредитные линии под 1-2 процента годовых, под специальные инвестиционные контракты, чтобы предприятия могли расширять производства и делать инвестиции. Необходимо было бы поддержать экономическую активность за счёт замещения иностранных кредитов, которые стали невозможными, на тех же условиях, на которых эти кредиты предоставлялись.

Если, допустим, западные банки отзывают кредитование каких-то российских предприятий под 3 процента годовых, нужно заместить российскими кредитами эти прекращённые источники финансирования. Однако всё делается для того, чтобы только усугубить негативный эффект санкций, с сожалением констатирует экономист.