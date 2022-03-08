«Газпром» обеспечивает транзит через Украину на максимуме

Газпром

Транзит российского газа через украинскую территорию сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной уже больше недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные "Оператора ГТС Украины".

Заявки на прокачку газа на границе России и Украины на вторник составляют 109,5 миллиона кубометров.

Сохраняется схема поставок газа по газопроводу "Ямал-Европа", мощности которого "Газпром" в последние дни заказывает на суточных регулярных и внутридневных аукционах.

Накануне вечером "Газпром" выкупил мощности в объёме 290 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров, а утром докупил мощности в том же объёме. Компания сможет воспользоваться ими с 8.00 мск 8 марта до 8.00 мск 9 марта, следует из данных площадки GSA Platform.

Эксперты связывают рост экспорта российского газа в последние дни с рисками из-за операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, на этой неделе холодная погода, ожидаемая в Великобритании, на севере Франции и Нидерландах, постепенно смягчится, однако в Германии и Италии аномальные холода, вероятно, сохранятся на протяжении всей недели.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.03.2022, 19:52
    Гость: Запад

    Руками русских и украинцев делает свои дела.
    Русские и украинцы как были лохами, так и остались ими

  4. 08.03.2022, 17:40
    Гость: Мосгаз

    На украине готовится теракт на газопроводе, так что экспорт газа скоро прекратится и во всем обвинят российскую армию.

  5. 08.03.2022, 17:27
    Гость: Начальника

    Газпрома и его гоп команду топ-менеджеров арестовать и повесить за яйса! И показать по телефону весь процесс....в живую...

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