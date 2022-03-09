McDonald's, Starbucks, Coca-Cola и PepsiCo остановили свою работу в РФ

09:20 9.03.2022

Зарубежные компании продолжают массово покидать российский рынок, как отмечается - временно. Так руководство компании быстрого питания McDonald's приняло решение временно закрыть все рестораны в России и приостановить операции на российском рынке.

Речь идет о 850 ресторанов быстрого обслуживания в России, где работоают порядка 62 тысяч человек, которым пока компания обещает продолжать выплачивать заработную плату.

О приостановке своей деятельности также заявило руководство сети кофеен Starbucks. "Наш партнер Starbucks (в РФ, прим. ред) согласился немедленно приостановить всю операционную деятельность в России и будет оказывать поддержку почти 2 тыс. сотрудников в России, средства к существованию которых зависят от Starbucks", — говорится в заявлении генерального директора Кевина Джонсона.

В России на текущий момент работало 130 предприятий Starbucks.

Также о приостановке деятельности на территории РФ объявили компании Coca-Cola и PepsiCo. Они отказались от инвестиций и рекламной деятельности, а также продаж своей продукции. Исключение PepsiCo сделала для молочной продукции и детского питания.