McDonald's, Starbucks, Coca-Cola и PepsiCo остановили свою работу в РФ

Зарубежные компании продолжают массово покидать российский рынок, как отмечается - временно. Так руководство компании быстрого питания McDonald's приняло решение временно закрыть все рестораны в России и приостановить операции на российском рынке.

Речь идет о 850 ресторанов быстрого обслуживания в России, где работоают порядка 62 тысяч человек, которым пока компания обещает продолжать выплачивать заработную плату. 

О приостановке своей деятельности также заявило руководство сети кофеен Starbucks. "Наш партнер Starbucks (в РФ, прим. ред) согласился немедленно приостановить всю операционную деятельность в России и будет оказывать поддержку почти 2 тыс. сотрудников в России, средства к существованию которых зависят от Starbucks", — говорится в заявлении генерального директора Кевина Джонсона.

В России на текущий момент работало 130 предприятий Starbucks.

Также о приостановке деятельности на территории РФ объявили компании Coca-Cola и PepsiCo. Они отказались от инвестиций и рекламной деятельности, а также продаж своей продукции. Исключение PepsiCo сделала для молочной продукции и детского питания. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.03.2022, 11:59
    Гость: сеня

    "Исключение PepsiCo сделала для молочной продукции и детского питания" - все таки оставили кое какую отраву для наших детей...

  2. 09.03.2022, 11:56
    Гость: Послушайте люди!!!!

    Я хорошо помню в 90-х, спасла меня и мою семью, американская компания Пепси, тогда в 1998 перед дефолтом в Пепси платили долларами (аванс +зарплата день в день)
    в то время когда российские предприятия задерживали зарплаты, по полгода.
    Вот так вот, происходит сейчас.
    Неужели люди забыли 90-ые, где те кто сейчас у власти обогащался в то время, за счёт горя народа, неужели вы думаете что Путин со сворой вдруг проснулись и стали хозяйственниками ?

  3. 09.03.2022, 11:49
    Гость: Гость

    Какой экономический рывок от закрытия "проклятых пиндосских контор"-сотни тысяч безработных,снижение налоговых выплат от продаваемой продукции (в отличии от контор РФ американцы платили все налоги),отъезд безработных специалистов из России.Вот так встали с колен.Не считая голодомора-импортозамещения,инфляции за неделю,как в США за 100 лет и роста цен за месяц,как за прошлые 3 года.И только рост выплат силовикам и чиновникам,которые провели ФАНТАСТИЧЕСКУЮ операцию в Украине - исключительное планирование и ещё более ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ исполнение....

  4. 09.03.2022, 11:47
    Гость: Кержак

    Уходя-уходи без права на возврат. Правительство должно озаботится о трудоустройстве сотрудников.

  5. 09.03.2022, 11:41
    Гость: личный опыт

    Не смешите мои ботинки, уйдут они... пинками не выпрешь их отсюда.
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    все работает, нет таких дураков, что бы терять рынок сбыта, который выстраивали 30 лет и который моментально подхватит Бургер Кинг, Теремок и пр.

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