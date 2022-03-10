В России предложили освободить многодетные семьи от оплаты ЖКХ
В России предложили выплачивать субсидии в размере 100% платы за ЖКУ многодетным семьям (от трех детей). Как пишет газета "Известия", данная инициатива вошла в число мер поддержки граждан и бизнеса, которые считают нужным принять члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
Предложения уже направили в Минстрой, в ближайшее время их рассчитывают представить и в кабмин. Также в числе инициатив — субсидирование 70% платы за ЖКУ людям старше 65 лет.
Кроме того, предлагается предоставить субсидии на оплату ЖКУ семьям, в которых есть безработные, и отвязать размер пени от ключевой ставки ЦБ для граждан и УК. Сегодня штраф составляет 1/300 (от 30 до 90 дней просрочки) и 1/130 (свыше 90 дней) от ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.
Дополнительно предлагается отменить комиссию банков при оплате ЖКУ для граждан, ограничить ее до 0,1% для УК, предоставить на период ухудшения экономической ситуации отсрочки по уплате налогов для организаций ЖКХ и снижение самих сборов.
Комплекс мер был сформирован на основе обсуждений с представителями управляющих компаний, Общественной палаты РФ, НП «ЖКХ Контроль», региональных общественных палат, федеральными и региональными экспертами и другими представителями отрасли.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не хотите попробовать? Нормальный ход.
Теперь у нас опять будет страна шариковых и швондеров.
одна такая многодетная семейка. Многомиллионный долг по ЖКХ. Там собак и кошек было в разы больше чем детей. А тараканов - вообще мириады! Соседи много лет били во все колокола, пока их по телевизору не показали. Детей отобрали и определили в детский дом, теперь им всем дадут по квартире. А эти детки, между тем, сожгли несколько гектаров леса. Собак и кошек вывезли. Мамашка уже родила ещё сыночка и гуляет с 3-мя собаками. Многодетные семьи разные. Есть нормальные, а есть - когда детей рожают по пьяни или от врождённого идиотизма. И помогать таким - потворствовать безответственности.
С кредитами и ипотеками "освободили" , красивые слова , были , а на деле нужно доказать что ваша зп упала более чем на 30% в связи с санкциями ))). При том что она упала уже более чем на 50% у всех по отношению к мировым валютам , не считается . Ух , власть "честная и благородная".
легко освобождать за чужой счет