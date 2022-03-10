В России предложили освободить многодетные семьи от оплаты ЖКХ

В России предложили выплачивать субсидии в размере 100% платы за ЖКУ многодетным семьям (от трех детей). Как пишет газета "Известия", данная инициатива вошла в число мер поддержки граждан и бизнеса, которые считают нужным принять члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Предложения уже направили в Минстрой, в ближайшее время их рассчитывают представить и в кабмин. Также в числе инициатив — субсидирование 70% платы за ЖКУ людям старше 65 лет.

Кроме того, предлагается предоставить субсидии на оплату ЖКУ семьям, в которых есть безработные, и отвязать размер пени от ключевой ставки ЦБ для граждан и УК. Сегодня штраф составляет 1/300 (от 30 до 90 дней просрочки) и 1/130 (свыше 90 дней) от ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

Дополнительно предлагается отменить комиссию банков при оплате ЖКУ для граждан, ограничить ее до 0,1% для УК, предоставить на период ухудшения экономической ситуации отсрочки по уплате налогов для организаций ЖКХ и снижение самих сборов.

Комплекс мер был сформирован на основе обсуждений с представителями управляющих компаний, Общественной палаты РФ, НП «ЖКХ Контроль», региональных общественных палат, федеральными и региональными экспертами и другими представителями отрасли.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 10.03.2022, 13:42
    Гость: есть в Балашихе

    одна такая многодетная семейка. Многомиллионный долг по ЖКХ. Там собак и кошек было в разы больше чем детей. А тараканов - вообще мириады! Соседи много лет били во все колокола, пока их по телевизору не показали. Детей отобрали и определили в детский дом, теперь им всем дадут по квартире. А эти детки, между тем, сожгли несколько гектаров леса. Собак и кошек вывезли. Мамашка уже родила ещё сыночка и гуляет с 3-мя собаками. Многодетные семьи разные. Есть нормальные, а есть - когда детей рожают по пьяни или от врождённого идиотизма. И помогать таким - потворствовать безответственности.

  4. 10.03.2022, 13:02
    Гость: Это как

    С кредитами и ипотеками "освободили" , красивые слова , были , а на деле нужно доказать что ваша зп упала более чем на 30% в связи с санкциями ))). При том что она упала уже более чем на 50% у всех по отношению к мировым валютам , не считается . Ух , власть "честная и благородная".

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