В России предложили освободить многодетные семьи от оплаты ЖКХ

09:45 10.03.2022

В России предложили выплачивать субсидии в размере 100% платы за ЖКУ многодетным семьям (от трех детей). Как пишет газета "Известия", данная инициатива вошла в число мер поддержки граждан и бизнеса, которые считают нужным принять члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Предложения уже направили в Минстрой, в ближайшее время их рассчитывают представить и в кабмин. Также в числе инициатив — субсидирование 70% платы за ЖКУ людям старше 65 лет.

Кроме того, предлагается предоставить субсидии на оплату ЖКУ семьям, в которых есть безработные, и отвязать размер пени от ключевой ставки ЦБ для граждан и УК. Сегодня штраф составляет 1/300 (от 30 до 90 дней просрочки) и 1/130 (свыше 90 дней) от ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

Дополнительно предлагается отменить комиссию банков при оплате ЖКУ для граждан, ограничить ее до 0,1% для УК, предоставить на период ухудшения экономической ситуации отсрочки по уплате налогов для организаций ЖКХ и снижение самих сборов.

Комплекс мер был сформирован на основе обсуждений с представителями управляющих компаний, Общественной палаты РФ, НП «ЖКХ Контроль», региональных общественных палат, федеральными и региональными экспертами и другими представителями отрасли.