Сергей Ладочкин: гуманитарная помощь беженцам – приоритет в нашей работе
К инициативе #Москвапомогает быстро подключились волонтерские организации, общественные и правительственные учреждения, политические партии и просто неравнодушные граждане.
К сбору гумпомощи также присоединился член Общественной палаты города Москвы Сергей Ладочкин, председатель Комиссии по реализации программы «Мой район». Вот как он комментирует происходящие события:
«Сейчас крайне важно сплотиться, помочь тем, кто оказался в нужде. Тысячи беженцев ждут нашей помощи. В штаб «Мосволонтера» ежедневно поступают тонны продуктов питания, предметов первой необходимости. Общественная палата не могла остаться в стороне, так что мы тоже активно включились в эту работу».
Отметим, что Сергей Ладочкин лично принял участие в сборе гуманитарного груза и передал волонтерской организации 3 тонны сахара.
Как помочь беженцам?
Поддержать сбор гуманитарной помощи может каждый. Штаб «Мосволонтера» работает без выходных с 10:00 до 19:00, также на территории столицы действует 11 окружных центров Московского дома общественных организаций, где тоже принимают гуманитарную помощь.
Сергей Ладочкин отмечает, что беженцы в первую очередь нуждаются в продуктах, предметах первой необходимости и гигиенических средствах. Особая поддержка нужна детям, которым можно передавать игрушки, канцелярские товары, книги и одежду.
«Мосволонтер» составил список наиболее востребованных вещей:
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бутилированная вода (0,5-25 л);
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консервы, мука, крупы, сахар, чай, т. е. продукты длительного хранения;
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одноразовая посуда;
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сухое детское питание;
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зубные щетки и паста, мыло, туалетная бумага, влажные салфетки, подгузники, прокладки;
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постельные принадлежности, полотенца.
Представители штаба обращают внимание на то, что все предметы должны быть в цельной упаковке. Лучше приносить новые товары, продукты – обязательно с действительным сроком годности.
По всем вопросам, связанным со сбором и доставкой гуманитарной помощи, можно обращаться в call-центр акции #Москвапомогает по телефону: +7 499 170-02-25.
И еще один совет от Сергея Ладочкина: «Распространяйте видео об оказании помощи беженцам, делитесь ссылками в социальных сетях. Чем больше людей узнают об акции и подключатся к ней, тем эффективнее будет наша помощь».
По данным штаба «Мосволонтера», только за 1-ю неделю акции москвичи принесли более 500 000 товаров. И инициатива продолжает набирать обороты, поэтому в ближайшее время стоит ожидать, что беженцы будут обеспечены всем необходимым до того момента, когда смогут вернуться домой.
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