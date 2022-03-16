Путин объявил о новых мерах экономической поддержки россиян
Владимир Путин подписал указ о новых мерах поддержки россиян, сообщает РИА Новости.
Документ расширяет полномочия региональных властей и обязывает их принять следующие меры по обеспечению социально-экономической стабильности:
- повышение социальных выплат;
- адресная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- мониторинг цен на товары первой необходимости;
- обеспечение занятости населения, включая организацию переобучения и повышения квалификации;
- снижение административных барьеров для бизнеса и оказание ему адресной поддержки, включая льготное кредитование, участие в госзакупках и иные преференции;
- поддержка НКО.
Указ вступил в силу в день подписания.
Глава государства также подчеркнул, что в новых реалиях необходимы структурные изменения экономики страны. Они могут приведут к росту безработицы и инфляции, но задача властей минимизировать эти последствия.
В связи с этим президент добавил, что в ближайшее время будет принято решение по увеличению социальных выплат, пенсий и прожиточного минимума.
"Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере", — заявил Путин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ваши "МЕРЫ" подвесят вас верх ногами.
эт точно, если чиновники начинают с боротся с проблемами людей, то результат их борьбы будет намного страшнее самих проблем.
Волнует - получит:
1) цены точно будут стабильными, стабильно высокими.
2) возможность покупать точно будет, денег не будет, а возможность будет.
3) щяс еще раза в 2-3 вырастут и стабилизируются.
4) в путешествие всех точно отпарвят, в пешее э....
какой генератор, такие и меры.
"власть" не избирал