Путин объявил о новых мерах экономической поддержки россиян

Пенсионеры

Владимир Путин подписал указ о новых мерах поддержки россиян, сообщает РИА Новости.

Документ расширяет полномочия региональных властей и обязывает их принять следующие меры по обеспечению социально-экономической стабильности:

  • повышение социальных выплат;
  • адресная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
  • мониторинг цен на товары первой необходимости;
  • обеспечение занятости населения, включая организацию переобучения и повышения квалификации;
  • снижение административных барьеров для бизнеса и оказание ему адресной поддержки, включая льготное кредитование, участие в госзакупках и иные преференции;
  • поддержка НКО.

Указ вступил в силу в день подписания.

Глава государства также подчеркнул, что в новых реалиях необходимы структурные изменения экономики страны. Они могут приведут к росту безработицы и инфляции, но задача властей минимизировать эти последствия.

В связи с этим президент добавил, что в ближайшее время будет принято решение по увеличению социальных выплат, пенсий и прожиточного минимума.

"Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере", — заявил Путин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.03.2022, 22:40
    Гость: эт точно

    эт точно, если чиновники начинают с боротся с проблемами людей, то результат их борьбы будет намного страшнее самих проблем.

  3. 16.03.2022, 22:38
    Гость: 4

    Волнует - получит:
    1) цены точно будут стабильными, стабильно высокими.
    2) возможность покупать точно будет, денег не будет, а возможность будет.
    3) щяс еще раза в 2-3 вырастут и стабилизируются.
    4) в путешествие всех точно отпарвят, в пешее э....

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