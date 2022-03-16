Путин объявил о новых мерах экономической поддержки россиян

19:54 16.03.2022

Владимир Путин подписал указ о новых мерах поддержки россиян, сообщает РИА Новости.

Документ расширяет полномочия региональных властей и обязывает их принять следующие меры по обеспечению социально-экономической стабильности:

повышение социальных выплат;

адресная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

мониторинг цен на товары первой необходимости;

обеспечение занятости населения, включая организацию переобучения и повышения квалификации;

снижение административных барьеров для бизнеса и оказание ему адресной поддержки, включая льготное кредитование, участие в госзакупках и иные преференции;

поддержка НКО.

Указ вступил в силу в день подписания.

Глава государства также подчеркнул, что в новых реалиях необходимы структурные изменения экономики страны. Они могут приведут к росту безработицы и инфляции, но задача властей минимизировать эти последствия.

В связи с этим президент добавил, что в ближайшее время будет принято решение по увеличению социальных выплат, пенсий и прожиточного минимума.

"Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере", — заявил Путин.