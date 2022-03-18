Птицефабрики предупредили о повышении отпускных цен на яйца

Производители яиц на заседании совета директоров Росптицесоюза решили повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей. 

Как стало известно "Коммерсанту", одна из причин повышения цен - рост себестоимости, которая выросла в последнее время  на 10%. Источник издания из числа производителей предположил, что себестоимость выпуска яиц в ближайшие полтора месяца может увеличиться на 15–40% в зависимости от категории. Это связано с высокой зависимостью отрасли от импортного сырья, резко подорожавшего из-за повышения курса валют в последние три недели. В структуре себестоимости яйца импорт достигает 30%.

В Минсельхозе изданию подтвердили, что сейчас птицеводческая отрасль работает "в условиях существенного роста затрат, в том числе на корма". Там рассчитывают, что ситуацию стабилизирует временный запрет экспорта в страны ЕАЭС зерновых, используемых в производстве кормов.

Традиционно цены на яйца увеличиваются в течение трех-четырех недель перед Пасхой, которая в этом году отмечается 24 апреля, рассказал источник “Коммерсанта” из числа ритейлеров. Но в этом году повышение началось за полтора месяца и сейчас цены уже выросли на 15–25% в зависимости от категории. В ближайшее время отпускные цены могут повыситься до 30–40%.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.03.2022, 18:19
    Гость: Гость

    Решили денег срубить по-легкому? Ну ну, Прокуратура только начала работу,доберутся и до вас. С чего яйцам то дорожать? Куры наши,зерно российское,комбикорма мы экспортируем на полмира. Так что дурку не гоните,яйце-производители))

  4. 18.03.2022, 16:20
    Гость: сеня

    Иного объяснения кроме того, что владельцы этих фабрик решили на фоне санкций преумножить свои барышы - НЕТ.

  5. 18.03.2022, 16:07
    Гость: С "зелёным" того где же всё-таки связь,

    Что взвиться на яйца цена собралась?
    В рублях продаются, в рублях покупаются...
    С чего тогда дурью их стоимость мается?

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