Птицефабрики предупредили о повышении отпускных цен на яйца
Производители яиц на заседании совета директоров Росптицесоюза решили повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей.
Как стало известно "Коммерсанту", одна из причин повышения цен - рост себестоимости, которая выросла в последнее время на 10%. Источник издания из числа производителей предположил, что себестоимость выпуска яиц в ближайшие полтора месяца может увеличиться на 15–40% в зависимости от категории. Это связано с высокой зависимостью отрасли от импортного сырья, резко подорожавшего из-за повышения курса валют в последние три недели. В структуре себестоимости яйца импорт достигает 30%.
В Минсельхозе изданию подтвердили, что сейчас птицеводческая отрасль работает "в условиях существенного роста затрат, в том числе на корма". Там рассчитывают, что ситуацию стабилизирует временный запрет экспорта в страны ЕАЭС зерновых, используемых в производстве кормов.
Традиционно цены на яйца увеличиваются в течение трех-четырех недель перед Пасхой, которая в этом году отмечается 24 апреля, рассказал источник “Коммерсанта” из числа ритейлеров. Но в этом году повышение началось за полтора месяца и сейчас цены уже выросли на 15–25% в зависимости от категории. В ближайшее время отпускные цены могут повыситься до 30–40%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А посмотри на насколько подорожали корма-почти вдвое за год.
Решили денег срубить по-легкому? Ну ну, Прокуратура только начала работу,доберутся и до вас. С чего яйцам то дорожать? Куры наши,зерно российское,комбикорма мы экспортируем на полмира. Так что дурку не гоните,яйце-производители))
Вы это про отчетный доклад серьезно? Верите что ли? Годов то вам сколько?
Иного объяснения кроме того, что владельцы этих фабрик решили на фоне санкций преумножить свои барышы - НЕТ.
Что взвиться на яйца цена собралась?
В рублях продаются, в рублях покупаются...
С чего тогда дурью их стоимость мается?