Птицефабрики предупредили о повышении отпускных цен на яйца

12:55 18.03.2022

Производители яиц на заседании совета директоров Росптицесоюза решили повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей.

Как стало известно "Коммерсанту", одна из причин повышения цен - рост себестоимости, которая выросла в последнее время на 10%. Источник издания из числа производителей предположил, что себестоимость выпуска яиц в ближайшие полтора месяца может увеличиться на 15–40% в зависимости от категории. Это связано с высокой зависимостью отрасли от импортного сырья, резко подорожавшего из-за повышения курса валют в последние три недели. В структуре себестоимости яйца импорт достигает 30%.

В Минсельхозе изданию подтвердили, что сейчас птицеводческая отрасль работает "в условиях существенного роста затрат, в том числе на корма". Там рассчитывают, что ситуацию стабилизирует временный запрет экспорта в страны ЕАЭС зерновых, используемых в производстве кормов.

Традиционно цены на яйца увеличиваются в течение трех-четырех недель перед Пасхой, которая в этом году отмечается 24 апреля, рассказал источник “Коммерсанта” из числа ритейлеров. Но в этом году повышение началось за полтора месяца и сейчас цены уже выросли на 15–25% в зависимости от категории. В ближайшее время отпускные цены могут повыситься до 30–40%.