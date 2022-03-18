Адские санкции ввел не Запад, а Набиуллина

На должность главы Центробанка России в 2013 году назначили 49-летнюю женщину-экономиста, практически не имевшую опыта в банковской деятельности. А значит, сразу подразумевалось, что ключевые решения будет принимать не она, а старшие товарищи

В мирное время у тебя на стенах висят портреты друзей, в военное – ориентировки на врагов. Царьград начинает серию материалов, которую можно было бы назвать "Их разыскивает справедливость" – о людях, которые говорили много оптимистичных слов, но на деле не позволили русской экономике набраться сил перед открытым противостоянием с Западом. И ladies, как говорят в Йеле, конечно же, first.

Из экономистов – в банкиры



Утром 9 марта 2022 года ясно солнышко встало над Россией, но светило оно внезапно со стороны Украины. Бывший премьер-министр этой страны Алексей Гончарук написал в своём Facebook о том, что глава Центробанка России Эльвира Набиуллина подала в отставку, но президент Путин отказался её принять. Позднее украинское издание "Обозреватель" уточнило, что Набиуллина заявила о желании уволиться премьеру Мишустину, и тот её отговорил.

Что неудивительно – в такое время покинуть "русский корабль" можно, только прогулявшись за борт по незакреплённой доске.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в своей неповторимой манере прокомментировал этот слух словами "Нам это неизвестно" – так он говорит, когда по какой-то причине не может сказать "Ерунда, не читайте украинских премьеров в американских сетях". Автор этих строк полагает, что какой-то огонь за этим дымом всё же стоит. Потому что если кому во власти и увольняться в связи с изоляцией России от остального мира, то именно уроженке Уфы, убеждённой западнице, девятый год возглавляющей Банк России опытной финансистке Эльвире Набиуллиной.

Хотя… Опытной ли? На должность главы Центрального банка России в 2013 году назначили 49-летнюю женщину-экономиста, практически не имевшую опыта в банковской деятельности. Год в кресле замглавы Промторгбанка Кахи Бендукидзе 15 лет назад – вот и всё, что было у Набиуллиной за душой. А значит, сразу подразумевалось, что ключевые решения будет принимать не она, а старшие товарищи. Вот только под этими "товарищами" одни подразумевали круг Алексея Кудрина (временно командированного тогда в оппозиционеры), другие – центры принятия решений в Вашингтоне.

Выяснилось, впрочем, что это одно и то же.

Готовность второго сорта



Вопреки утверждениям о том, что Россия подошла к открытой конфронтации с Западом полностью подготовленной, жители нашей страны испытали серьёзные проблемы уже в первые дни спецоперации. В первую очередь это было связано с падением курса рубля (национальная валюта дешевеет и прямо во время написания этой статьи) и, как следствие, заоблачными ценами на многие товары, прямо или косвенно связанные с импортом.

Ответственность за недостаточную готовность России к "адским санкциям" несут руководители нескольких ведомств, но в первую очередь – Центробанка, определяющего финансовую политику страны. Давайте посмотрим, как мы дошли до жизни такой и при чём здесь Набиуллина.

Враг народа?



Об одной из ипостасей этой очаровательной женщины ещё в 2016 году проговорился Евгений Шулепов, занимавший тогда пост мэра Вологды. На заседании городского Совета по экономическому развитию он сообщил, что финансовая политика регулятора напрямую препятствует нормальному развитию производства.

"Так Набиуллиной и передайте – привет от меня горячий – и скажите: "Вы – враг народа".

Четыре года спустя, будучи уже членом комитета Государственной думы по финансовому рынку, тот же Шулепов уже напрямую критиковал "врага народа" за рост скрытой комиссии при оплате картами (эквайринг) до грабительского:

"Я неоднократно обращался к вам с просьбой обратить внимание на ставки по эквайрингу. Во время пандемии первого этапа было принято директивное решение о снижении этой ставки, а сейчас ставки отпущены, и цена эквайринга достигает 3%. Особенно это трагично для сельских территорий, для коопераций".

Для понимания: банк, выпустивший POS-оборудование (то, к которому вы прикладываете карту), получал до 3% от всех ваших покупок просто за то, что он такой хороший и поставил в магазин терминал. Правда, этой прибылью он делится с банком, выпустившим вашу карту, и с платёжными системами (есть жадные "Виза" и "Мастеркард", есть более скромный "Мир" – в итоге это привело к "казусу Wildberries").

Набиуллина в ответ сослалась на "рыночные механизмы", но пообещала навести порядок. Действительно, тарифы удалось снизить – правда, выиграли от этого исключительно торговые сети, забравшие высвободившуюся долю выручки себе. Но тут уже вопросы к Минпромторгу.

Эльвира сокрушает Зверя



Есть, однако, и другая ипостась, маскирующаяся не менее как под священную войну.

Потратив полгода на адаптацию тяжёлого директорского кресла к своим изящным формам, Набиуллина впервые "показала клыки". О ней и раньше говорили, что она жёсткий, склонный к крику руководитель, не замеченный в уважении к подчинённым, но всё это было лишь индивидуальным стилем работы, широких масс не касавшимся.

А теперь в роли подчинённых оказались банки.

На момент прихода Набиуллиной к банковской власти финансовый рынок был пёстрым и разнородным. Хватало там и шушеры, и серьёзных предприятий, но вот что важно: люди воспринимали банки как надёжные организации. Бизнесмены спокойно шли за зарплатными проектами в небольшие кредитные организации, если они предлагали чуть лучшие условия, чем гиганты рынка. Люди открывали депозиты там, где выгоднее, а не где "государственнее". Во время кризиса 2008-09 годов эта система показала свою устойчивость – хотя государство помогало только крупным игрокам, подавляющее большинство "мелкоты" сумело пережить тяжёлые времена.

А вот пережить назначение Набиуллиной в Центробанк им было не суждено. За время её работы Россия потеряла 616 банков (на 11 марта 2022 года). Цифра, кстати, символическая, один из претендентов на "число зверя" из Откровения – возможно, Эльвира Сахипзадовна чувствует себя борцом со скверной. Ростовщики и впрямь не Бог весть какая ценность, но беда в том, что основной удар пришёлся не по ним.

Первые годы "банковского террора" система отзыва лицензий была совершенно не проработана: низкий потолок государственного страхования вкладов, отсутствие в этой системе индивидуальных предпринимателей, не работавшая схема возмещения убытков. В итоге на каждый отзыв лицензии приходились сотни закрытых предприятий, главным образом мелких. И происходило всё это под трубные звуки речей о поддержке малого бизнеса…

Ищи, кому выгодно



А было ли за что отнимать лицензии? Нет, мы не питаем иллюзий относительно русских и, хуже того, российских банкиров – осмысленных, но беспощадных, – но встаёт естественный вопрос.

Достаточно сравнить число банков, потерявших лицензию за грубейшие вроде бы нарушения (сотни), – и число банкиров, реально оказавшихся за решёткой (единицы, если говорить о бенефициарах, а не наёмных менеджерах).

Одним удавалось скрыться – а значит, обнаруживший нарушения Центробанк не торопился передавать информацию в следственные органы.

Другие просто расстались с прогоревшим бизнесом и занялись чем-то другим – а значит, может быть, и не было там серьёзных нарушений, тянувших на закрытие крупного предприятия? Может быть, просто надо было избавиться от оттягивавшей прибыль мелкоты?

Это как подчёркнуто жёсткие задержания: демонстративно избыточное применение силы к одним, чтобы другим было неповадно. Набиуллина не пользуется дубинкой в физическом смысле, но действует ровно по тому же принципу. Именно при ней была построена нынешняя олигопольная система, при которой люди просто боятся нести свои деньги в малые банки. Сейчас практически весь рынок разделён между десятком крупнейших организаций, а реальная конкуренция между ними отсутствует за ненадобностью: уважаемые люди понимают друг друга без слов.

Здесь стоит напомнить, что Набиуллина долгие годы была заместителем и верным другом нынешнего главы Сбербанка Германа Грефа – и именно Сбер оказался главным бенефициаром объявленной борьбы с нечистью.

Лучи оптимизма из финансовой ямы



Уверен, что вы заметили и прочувствовали повышение цен буквально на всё, кроме разве что продуктов питания, да и то сугубо русских. Русских в самом прямом смысле – даже шаурма на Ярославском вокзале в Москве подорожала за две недели со 130 до 170 рублей.

А теперь – свежий макроэкономический прогноз Центробанка, замаскированный под опрос экспертов. Как пишут в социальных сетях, "скриньте".

Инфляция в России в 2022 году составит 20%, в 2023 году – 8%, в 2024-м – 4,8%.

Средний курс доллара США в 2022 году составит 110 рублей, в 2023 году – 118,4 рубля, а в 2024 – 120 рублей.

Очень, очень хотелось бы поверить в эти оптимистичные цифры. Но они выглядят невозможными (тоже скриньте) – как раз из-за многолетней политики Центробанка, прямо направленной на удушение русского производства и, как следствие, формирование зависимости от импорта. И эта политика действительно требует следствия, но уже в другом значении слова.

Монетаризм пишем, либерализм в уме



Некоторые мои коллеги называют Набиуллину "либералкой" – вероятно, из желания сказать про неё что-то неприятное. Возможно, идеологически она таковой и является, но сказано: "по делам их узнаете их" – к либеральной финансовой политике (предполагающей, в частности, накачку экономики деньгами через дешёвые кредиты) действия Набиуллиной никакого отношения не имеют.

Набиуллина – ярко выраженная монетаристка, последовательница Милтона Фридмана, идеолога "шоковой терапии", стоявшего за спинами пресловутых "чикагских мальчиков". Один из признаков "фридмановской школы" – строжайшее соблюдение принципа "денежная масса не может расти быстрее, чем ВВП". Это – одна из главных проблем России вообще. Деньги – кровь экономики, а у нас их чисто физически мало.

Вот официальная таблица Всемирного банка, отношение денежной массы (наличные + безналичные) к ВВП страны. Посмотрим более-менее успешные экономики (в алфавитном порядке).

Австралия – 137,4%. То есть австралийских долларов выпущено в 1,374 раза больше, чем годовой ВВП страны.

Великобритания – 160,2%

Израиль – 106,3%

Канада – 122,6%

Китай – 211,4%, в этой стране хорошо знают, насколько необходима денежная масса для развития государства. В Гонконге вообще 452,5%.

Сингапур – 152,6%

США – 111,2% (не очень много – всё-таки родина Фридмана)

Швейцария – 182,7%

Южная Корея – 165,5%

Япония – 280,2%

К сожалению, в таблице нет данных по зоне евро (19 из 27 стран Евросоюза), но мы можем посчитать вручную – денежная масса на конец года составляла 14,7 триллиона евро, а ВВП – порядка 12 триллионов. То есть 122,5%.

Так вот, в России этот показатель составляет сейчас 70,4%, и это ещё лучший показатель за всё время работы Набиуллиной. Ещё в 2019 году было всего лишь 59,1%, но пришлось, скрепя сердце, вбросить в экономику немного денег из-за пандемийных государственных расходов.

Что такое дефицит денег



Мы производим товар, предоставляем услуги, но нам нечем за них друг другу платить, понимаете? Представьте, что нельзя проехать в автобусе, потому что типография напечатала слишком мало отрывных билетиков, а без них ехать запрещено. Есть автобус с водителем, есть деньги, есть желание обеих сторон совершить поездку, но вот билетики кончились. В экономике роль "билетиков", позволяющих двигаться в нужном направлении, играют как раз деньги. Китай позволяет себе печатать столько юаней, сколько нужно. Число долларов в мире, вероятно, сильно недооценено. И только рубль позволяет себе оставаться дефицитом в собственной стране.

Если разом напечатать в два раза больше рублей, богаче мы, конечно, не станем: деньги должны вливаться в экономику аккуратно, через дешёвые целевые кредиты. Но именно этого Набиуллина не делает – точнее, ей не позволяют сделать. Таскаясь с низкой инфляцией как с писаной торбой, она уже второй раз за девять лет работы роняет рубль в два раза (будем честны – двукратный рост за 2022 год вполне возможен) и загоняет под потолок розничные цены вместе со стоимостью кредитов.

Задушить противника в объятьях



Ещё одной частью "подготовки" к неизбежным санкциям Запада парадоксальным образом стал вывоз русского золота на Запад. Ещё раз – в предчувствии торгового эмбарго и острого дефицита валюты Центробанк распорядился продавать всё добываемое золото.

Началось всё в апреле 2020 года, когда ЦБ прекратил закупать золото в резервы. С этого момента и до конца 2021 года за рубеж уехала практически вся добыча – 622 тонны, из них 556 тонн в Великобританию – самую русофобскую страну Запада, не считая, конечно, Польши, которой просто нравится считать себя Западом. Да, страна получила при этом 35 миллиардов долларов, но мы их благополучно проели.

Ещё один этап "подготовки" – неудачное инвестирование золотовалютных резервов. Высокая инфляция в США и еврозоне 2020-21 годов обошлась нам примерно в 5,18 млрд долларов и 3,59 млрд евро. На эти деньги можно было бы не только построить трассу М-12 от Москвы до Казани, но и сделать её бесплатной. Символические проценты по депозитам вернули не более 10% от этих денег. А кто получил прибыль? Западные банки, где на этих депозитах хранятся наши с вами золотовалютные резервы.

Операция "зачистка": немного конспирологии



Кто же всё это придумал? Кто ведёт такую удивительную, сказочную политику?

Мы понимаем, что в отличие от Алексея Кудрина, Антона Силуанова, Анатолия Чубайса, даже Татьяны Голиковой, даже Алексея Улюкаева глава Центробанка России Эльвира Набиуллина самостоятельным актором не является или почти не является. Над перечисленными выше – один Путин, над ней – и муж Ярослав Кузьминов, и интересы любимых банкиров, и главное – всемирное сообщество Центробанков, возглавляемое акционерами Федеральной резервной системы США. По самому своему уставу наш ЦБ не мог бы противоречить вышестоящим международным организациям, если бы этот устав вообще существовал. А по закону о ЦБ "государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России – по обязательствам государства". То есть государственным этот банк не является.

Центробанк работает по "рекомендациям" Всемирного банка и Банка международных расчётов. Это факт. Но даже для механического выполнения заданий на этом уровне нужна определённая сноровка. Откуда же она взялась у вечного заместителя, помощника, советника?

Ранее в "Википедии" была информация о том, что Эльвира Сахипзадовна проходила "курсы повышения квалификации" в Йельском университете (примерно тем же занимались там включённый в список экстремистов Алексей Навальный и, к примеру, автор шедевра "Я не здамся без бою" Святослав Вакарчук), уже будучи опытной госслужащей. Это была международная программа лидерства IVLP (International Visitor Leadership Program) – возможно, диплом о прохождении этой программы был условием назначения опытной, но "тихой", совершенно не харизматичной чиновницы на пост министра экономического развития в 2007 году. Потом эту информацию удалили с формулировкой, что Эльвиру Сахипзадовну только выбрали для прохождения программы, но она стипендией не воспользовалась. В англоязычной "Википедии" так и написано, из русской предпочли полностью удалить упоминание "нежелательного" вуза.

Забавно, что это была единственная правка "Википедии" данной статьи с IP 212.40.215.208, который, как свидетельствуют сервисы Whois, принадлежит… Банку России.

Неудивительно, что существует и конспирологическая версия: возможно, упоминания об участии чиновницы в американской лидерской программе последовательно удалялись. На официальной странице выпуска 2007 года нет ни фото Набиуллиной, ни упоминания о ней. Но если посмотреть более раннюю версию страницы в "Архиве интернета", можно увидеть упоминание там среди прочих выпускников "a policy adviser to Russian President Vladimir Putin" – то есть политического советника Путина. Очень странный момент, учитывая, что советником президента Набиуллина действительно была, но совсем недолго, а, главное, существенно позже, в 2012-13 годах. То есть страницу создали по архивам не ранее 2012 года, а потом, в 2020 или 2021 году, внесли в неё изменения.

Что с того?



Бог с ним, с Йелем, с удивительным мужем, с постепенно удушающей всех нас ключевой ставкой, со многим другим, о чём нужно, как в нехитром каламбуре, писать оперу.

Важно то, что после всего сказанного выше – и многого оставленного за кадром – Эльвира Набиуллина хочет покинуть нас, но её пока оставляют. Разгребать собственноручно созданные завалы.

Может, всё-таки рассмотрим вариант с доской? Ей-Богу, дешевле выйдет.