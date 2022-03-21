В России может произойти сбой в поставках сока и молока из-за нехватки тары
Поставки соков и молока в магазины начали срываться из-за нехватки тары для хранения такой продукции, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ритейлеров и представителя крупного производителя продуктов питания.
По их словам, на данный момент участники рынка фиксируют дефицит тетрапака (упаковка, состоящая из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги. – Ред.) и картона. Есть также сложности с закупкой пленок. Вся эта тара производится из иностранного сырья.
В связи с этим компания рассматривает альтернативные варианты тары для молока и соков – вплоть до бидонов, говорит один из крупных производителей, работающих с ритейлерами.
Про использование бидонов вспомнила и заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.
«Некоторый запас тетрапака в России есть, и это дает возможность переориентироваться в вопросе упаковки, дает люфт для замещения, также ищем параллельных поставщиков. Но и раньше молоко и соки разливались не только в тетрапак, но и в пластиковые и стеклянные бутылки, молоко продается и в полиэтиленовой упаковке. Обращаю внимание: молоко – есть. А упаковку можем делать другую, как вариант – ставить автоматы – "молокоматы". Да и бидоны - тоже хорошая тара», - прокомментировала ситуацию Школкина в беседе с РИА Новости.
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