В России может произойти сбой в поставках сока и молока из-за нехватки тары

Продукты питания

Поставки соков и молока в магазины начали срываться из-за нехватки тары для хранения такой продукции, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ритейлеров и представителя крупного производителя продуктов питания.

По их словам, на данный момент участники рынка фиксируют дефицит тетрапака (упаковка, состоящая из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги. – Ред.) и картона. Есть также сложности с закупкой пленок. Вся эта тара производится из иностранного сырья.

В связи с этим компания рассматривает альтернативные варианты тары для молока и соков – вплоть до бидонов, говорит один из крупных производителей, работающих с ритейлерами. 

Про использование бидонов вспомнила и заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.

«Некоторый запас тетрапака в России есть, и это дает возможность переориентироваться в вопросе упаковки, дает люфт для замещения, также ищем параллельных поставщиков. Но и раньше молоко и соки разливались не только в тетрапак, но и в пластиковые и стеклянные бутылки, молоко продается и в полиэтиленовой упаковке. Обращаю внимание: молоко – есть. А упаковку можем делать другую, как вариант – ставить автоматы – "молокоматы". Да и бидоны - тоже хорошая тара», - прокомментировала ситуацию Школкина в беседе с РИА Новости.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.03.2022, 20:55
    Гость: слабо разливать как это было в СССР?

    Это же был один из главных поводов посмеяться над СССР!

  3. 21.03.2022, 20:50
    Гость: Вся эта тара производится из иностранного сырья.

    Импортозамещение даже молочные пакеты не может асилить, многабукф? Печалька... Кетвй спасет!

  5. 21.03.2022, 20:19
    Гость: Упс

    Россия должна инициировать сотни и тысячи исков к США по всем нарушениям прав граждан, правил ВТО, использования их внутреннего законодательства для введения санкций и к ВТО и к другим организациям и транцнациональным компаниям. А также по тем преступлениям, которые США совершила с момента сброса атомных бомб на хиросиму и Нагасаки.
    За все эта агрессивная профашистская страна США должны заплатить.

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