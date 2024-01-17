Турецкие банки начали повсеместно отказываться от работы с российскими

Торговые связи РФ с Турцией, до сих пор остававшейся одним из дружественных партнеров, оказались под угрозой. Турецкие банки повсеместно отказываются работать с российскими, опасаясь санкций, пишет “Коммерсант” со ссылкой на источники на финансовом рынке. 

Речь идет как о разрыве корреспондентских отношений, так и о приостановке обработки платежей без формального закрытия договоров. 

Один из собеседников издания рассказал, что сложности возникли давно, но в конце декабря ситуация резко обострилась, распространившись почти на все турецкие банки. Среди крупных участников расчетов с РФ - Nurol Bank, с которым работали около 40 отечественных кредитных организаций, и Emlak Bank. Корсчета российских банков в Турции открывались в лирах, долларах и других валютах — отдельные банки принимали платежи в рублях.

Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США, причем не только в Турции, но и в Китае. Накануне агентство Bloomberg сообщило, что государственные банки Китая ужесточают ограничения в отношении финансирования российских клиентов после того, как США пообещали вводить вторичные санкции в отношении организаций, которые помогают России. 

В конце декабря Минфин США пообещал использовать вторичные санкции против банков, которые содействуют России в заключении сделок по закупке оборудования, необходимого для оборонного сектора. Речь идет как об уже совершенных ранее операциях, так и о будущих нарушениях.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.01.2024, 20:06
    Гость: личный опыт

    Россия заслужила такое, это же очевидно.
    Если во главе РФ стоит трусливый субъект, вцепившийся от страха в трон, боясь ответственности за свою преступную политику, то нормальный окружающий Мир реагирует адекватно.
    То ли ещё будет.

  2. 17.01.2024, 19:13
    Гость: тд

    . интересно а, как это относится к тем кто, присягал советскому народу отдать жизнь за конституционный строй и территориальную целостность СССР??!!

  3. 17.01.2024, 19:10
    Гость: тд

    Смотря что, подразумевать под словом экономика, Если по изначальному смыслу- способ ведения хозяйства то, там где ,есть люди везде есть , некое хозяйство , способ его ведения-эконоиика...а,про экономику ГМК, великий русский мыслитель В.И.Ульянов 100 +лет назад сделал неплохой так сказать реферат и потом, много, было исследований про эту систему, как всемирного ядра, Так и периферии .

  4. 17.01.2024, 19:02
    Гость: тд

    .. Дык, если в Африку зерно отправлять...и вообще, говорят что,по науке рыночная экономика в ней всё сама собой красиво делает невидимая рука на основе , истинно верной и, потому научной теории от её современных основоположников хаека, Фридмана и кейнса..и у конкурентов нет идеологических противоречий, только постоянная кассовая борьба за право быть!!??

  5. 17.01.2024, 18:47
    Гость: тд

    не эфимерные банки а, настоящие живые старухи процентщицы которые,в свободных рыночных условиях демократии, репутации, реноме.. разве могут врать, если только ,..лукавить!!??

Все комментарии (28)
Выбор читателей
Путин: Россия стала первой экономикой Европы
Сергей Удальцов © KM.RU, Алексей Белкин
Против Сергея Удальцова завели уголовное дело об оправдании терроризма
Путин объяснил рост цен на яйца
Ужесточение мобилизации: почему все меньше украинцев готовы воевать с Россией
Избранное
Megalodont «Treasure Island»
«Лебединое озеро» (Алиса Гребенщикова и оркестр), 16 апреля, Рахманиновский зал Московской консерватории
Фестиваль «Вершина рока», 10 октября, Music Media Dome
Андрей Паршев. Бить по брендообладателю
«Это, безусловно, геноцид» Планы немцев на Ленинград и ленинградцев во время блокады
«Ситуация безысходности и тупика»: звезды хотят «отомстить» за отмены концертов бойкотом «голубых огоньков»
«Происходящее в России наталкивает на теорию про народ-раба, генетически предрасположенного к вечному унижению и покорности»
Собеседование: как произвести впечатление и устроиться на работу мечты
«КняZz», 18 февраля, Adrenaline Stadium
Группа «ЙОРШ» в Москве: свадьба на сцене, бенгальские огни и милицейская мигалка
Черные мифы и историческая правда о начале Великой Отечественной войны
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации