Турецкие банки начали повсеместно отказываться от работы с российскими

11:03 17.01.2024

Торговые связи РФ с Турцией, до сих пор остававшейся одним из дружественных партнеров, оказались под угрозой. Турецкие банки повсеместно отказываются работать с российскими, опасаясь санкций, пишет “Коммерсант” со ссылкой на источники на финансовом рынке.

Речь идет как о разрыве корреспондентских отношений, так и о приостановке обработки платежей без формального закрытия договоров.

Один из собеседников издания рассказал, что сложности возникли давно, но в конце декабря ситуация резко обострилась, распространившись почти на все турецкие банки. Среди крупных участников расчетов с РФ - Nurol Bank, с которым работали около 40 отечественных кредитных организаций, и Emlak Bank. Корсчета российских банков в Турции открывались в лирах, долларах и других валютах — отдельные банки принимали платежи в рублях.

Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США, причем не только в Турции, но и в Китае. Накануне агентство Bloomberg сообщило, что государственные банки Китая ужесточают ограничения в отношении финансирования российских клиентов после того, как США пообещали вводить вторичные санкции в отношении организаций, которые помогают России.

В конце декабря Минфин США пообещал использовать вторичные санкции против банков, которые содействуют России в заключении сделок по закупке оборудования, необходимого для оборонного сектора. Речь идет как об уже совершенных ранее операциях, так и о будущих нарушениях.