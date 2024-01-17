Турецкие банки начали повсеместно отказываться от работы с российскими
Торговые связи РФ с Турцией, до сих пор остававшейся одним из дружественных партнеров, оказались под угрозой. Турецкие банки повсеместно отказываются работать с российскими, опасаясь санкций, пишет “Коммерсант” со ссылкой на источники на финансовом рынке.
Речь идет как о разрыве корреспондентских отношений, так и о приостановке обработки платежей без формального закрытия договоров.
Один из собеседников издания рассказал, что сложности возникли давно, но в конце декабря ситуация резко обострилась, распространившись почти на все турецкие банки. Среди крупных участников расчетов с РФ - Nurol Bank, с которым работали около 40 отечественных кредитных организаций, и Emlak Bank. Корсчета российских банков в Турции открывались в лирах, долларах и других валютах — отдельные банки принимали платежи в рублях.
Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США, причем не только в Турции, но и в Китае. Накануне агентство Bloomberg сообщило, что государственные банки Китая ужесточают ограничения в отношении финансирования российских клиентов после того, как США пообещали вводить вторичные санкции в отношении организаций, которые помогают России.
В конце декабря Минфин США пообещал использовать вторичные санкции против банков, которые содействуют России в заключении сделок по закупке оборудования, необходимого для оборонного сектора. Речь идет как об уже совершенных ранее операциях, так и о будущих нарушениях.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Россия заслужила такое, это же очевидно.
Если во главе РФ стоит трусливый субъект, вцепившийся от страха в трон, боясь ответственности за свою преступную политику, то нормальный окружающий Мир реагирует адекватно.
То ли ещё будет.
. интересно а, как это относится к тем кто, присягал советскому народу отдать жизнь за конституционный строй и территориальную целостность СССР??!!
Смотря что, подразумевать под словом экономика, Если по изначальному смыслу- способ ведения хозяйства то, там где ,есть люди везде есть , некое хозяйство , способ его ведения-эконоиика...а,про экономику ГМК, великий русский мыслитель В.И.Ульянов 100 +лет назад сделал неплохой так сказать реферат и потом, много, было исследований про эту систему, как всемирного ядра, Так и периферии .
.. Дык, если в Африку зерно отправлять...и вообще, говорят что,по науке рыночная экономика в ней всё сама собой красиво делает невидимая рука на основе , истинно верной и, потому научной теории от её современных основоположников хаека, Фридмана и кейнса..и у конкурентов нет идеологических противоречий, только постоянная кассовая борьба за право быть!!??
не эфимерные банки а, настоящие живые старухи процентщицы которые,в свободных рыночных условиях демократии, репутации, реноме.. разве могут врать, если только ,..лукавить!!??