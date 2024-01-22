Что будет если не платить по микрозайму

19:11 22.01.2024

Часто люди обращаются в МФО для оформления займов. Это проще, чем получить кредит.

Нужен только паспорт и вам сразу одобрят необходимую сумму. Однако в ходе такой легкой процедуры можно забыть о последствиях взятия подобного займа. Выплачивать микрозайм порой бывает сложней, чем кредит в банке.

А что делать, если денег на погашение займа совсем нет? Можно ли вовсе не платить МФО? Разбираемся в нашей новой статье: что из себя представляет микрозайм и как законно избавиться от долгов перед МФО.

Микрозайм и кредит — чем отличаются

Получить микрозайм гораздо проще, чем потребительский кредит. Часто МФО запрашивают только паспорт. Получить микрозайм можно даже онлайн, не выходя из дома.

Стоит обратить внимание на процентную ставку по такому займу. По закону, МФО могут начислять по 1% в день — 365% годовых. Если заемщик не платит вовремя, то организация начислит штрафы и неустойки. При наличии долгов и штрафов, следующие платежи будут погашать именно задолженность.

Размер неустойки и штрафов не может превышать 20% годовых — 0,1% за каждый день просрочки. Данный закон действует с 2020 года, но соблюдают его далеко не все МФО. Велика вероятность нарваться на мошенников, которые могут не соблюдать никакие нормы выдачи займов и ставить непосильные проценты.

Особенности работы МФО

Деятельность микрофинансовых организаций регулируется Банком России согласно закону № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Осуществлять микрофинансовую деятельность организации могут только после внесения данных в государственный реестр МФО.

Статус МФО дает определенные права и обязанности организации.

МФО могут:

выдавать микрозаймы физлицам — до 1 миллиона рублей, предпринимателям — до 5 миллионов рублей;

запрашивать документы, необходимые для оформления договора микрозайма;

отказывать в выдаче микрозайма;

привлекать собственные средства с помощью кредитов, пожертвований и взносов благотворительных и иных организаций;

предоставлять информацию о заемщиках в бюро кредитных историй.

МФО не могут:

привлекать денежные средства от лиц, не являющихся учредителями МФО или без заключения договора кредитования на сумму не менее 1,5 миллиона рублей;

выступать поручителем от лица собственных учредителей;

совершать сделки с отчуждением имущества организации без разрешения вышестоящего органа;

выдавать займы в иностранной валюте;

изменять условия договора выдачи займа;

применять санкции к заемщику, изъявившему письменное желание досрочно выплатить займ за 10 дней до даты оплаты;

осуществлять деятельность с ценными бумагами;

выдавать займы физлицам свыше 1 миллиона рублей, предпринимателям — более 5 миллионов рублей.

МФО делятся на микрофинансовые и микрокредитные компании. Первое отличие в том, что микрокредитные компании не могут привлекать к деятельности физлиц, не являющихся учредителями. Второе важное отличие — микрофинансовой компанией могут признать только ту организацию, у которой есть более 70 миллионов рублей собственных средств. У микрокредитной компании — не менее 1 миллиона рублей. С этой точки зрения, микрофинансовые организации более устойчивы.

Можно ли не выплачивать микрозайм

Просто не платить по займу без веских причин возможно. Заемщик может принять меры по улучшению ситуации. Все зависит от условий выдачи займа, отношений заемщика и МФО, кредитной истории заемщика и наличии просрочек в прошлом. Не платить по займу можно в нескольких случаях:

Ошибки в договоре выдачи займа — если со стороны МФО допущены грубые ошибки в оформлении договора, заемщик имеет право его расторгнуть. Реструктуризация — в данном случае не платить нельзя, заемщик договаривается с МФО об изменении условий выдачи займа для снижения процентной ставки и увеличения срока выплат. Рефинансирование — заемщик берет новый кредит в банке, чтобы закрыть существующий заем и платит уже согласно условиям нового кредитора — брать новый заем в другом МФО не стоит, это только усугубит ситуацию. Кредитные каникулы — льготный период рассрочки, в течение которого должник может не платить по займу, срок каникул обычно не превышает 1 месяц, но может быть продлен по просьбе должника, если финансовое положение тяжело исправить в короткие сроки. Продажа долга коллекторам — МФО перепродает задолженность коллекторскому агентству, которое в свою очередь может снизить размер долга на 25-50%. Банкротство — данная процедура позволяет полностью избавиться от долгов, банкротиться можно через суд — это платно, или в ближайшем МФЦ — процедура бесплатная, однако подходит не всем.

Какие действия предпримет МФО при долгах

Если заемщик все же решает просто не платить по займу, и долг превысил 25 тысяч рублей, то МФО может предпринять следующие меры:

Обращение к коллекторам — МФО могут обратиться за услугами коллекторов для взыскания задолженности. Коллекторы могут заниматься взысканием по требованию МФО или перекупать долг в свою пользу. О законных правах и обязанностях коллекторских агентств мы подробно говорили в статье https://bankrotstvo.info/article/kollektory-i-pristavy/imeyut-li-pravo-kollektory-zvonit-rodstvennikam-i-druzyam-dolzhnika/.

Подача заявления в суд — уже после первой просрочки МФО могут подать на должника в суд, чтобы начать исполнительное производство. Суд почти всегда встает на сторону кредитора. За дело берутся приставы. Они замораживают счета должника, списывают с них средства в счет долга. Если денег недостаточно или их нет, приставы могут арестовать имущество и распродать его для погашения задолженности.

Испорченная кредитная история — факт того, что гражданин пользовался услугами МФО не влияет на кредитную историю. Однако все просрочки и задолженности направляются организацией в бюро кредитных историй. При плохой кредитной истории гражданину будет сложно в будущем получить кредит в банке. Хорошая кредитная история — гарантия добросовестности заемщика, его способности выполнять кредитные обязательства.

Последствия неуплаты долгов по микрозаймам

Последствия отказа от выплат по займу разные. Все зависит от сроков просрочки и размера займа. Неблагоприятные последствия для должника:

Просрочка до 1 недели — должнику поступают звонки и СМС с требованием погасить задолженность, МФО часто пользуются услугами автоинформатора. Просрочка до 1 месяца — с должником связываются органы досудебного взыскания, объясняют о возможных юридических последствиях и влиянии на кредитную историю. Просрочка до 3 месяцев — МФО предупреждают должника о том, что далее в ход пойдет обращение в суд или к коллекторам. Просрочка от 3 месяцев — взыскание задолженности переходит приставам или коллекторам. В этом случае должник может столкнуться и с недобросовестными коллекторами.

Представленные выше последствия зависят, в том числе, от МФО. Некоторые организации могут вовсе не обращаться в суд и решать вопросы напрямую с должником или сразу обращаться к коллекторам. Но как показывает практика, сейчас МФО все чаще обращаются в суд для взыскания долгов с заемщиков.

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