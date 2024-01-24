Как подключиться к партнерской программе Газпромбанка

21:03 24.01.2024

Партнёрская программа Газпромбанка: условия подключения и участия, виды офферов и размеры комиссионного вознаграждения для партнёров. Особенности работы через маркетплейс партнёрских продаж Пампаду.

Партнёрские программы известных банков — вариант заработка для тех, кто любит самостоятельно управлять доходами. Но регистрироваться в каждой финансовой организации отдельно — значит, тратить лишнее время. Наш эксперт разобрался, как партнёры работают одновременно с несколькими банками из одного личного кабинета, используя онлайн-платформу Пампаду. Рассказываем, как подключиться к партнёрке Газпромбанка и других крупных банков, сколько можно заработать и кому доступна эта деятельность..

Как подключиться к партнерке

Для подключения к партнёрской программе Газпромбанка достаточно зарегистрироваться на платформе Пампаду. Вам не придётся думать о юридической стороне вопроса — эти нюансы площадка берёт на себя. Стать агентом банка может физическое лицо, компания, самозанятый или индивидуальный предприниматель. Физлица и плательщики НПД работают на основании оферты, поэтому деятельность не противоречит закону. Она сами рассчитывают и уплачивают налог с доходов. Юрлица и ИП заключают договор — это не занимаем много времени.

Сразу после регистрации подключайтесь к партнёрской программе Газпромбанка и начинайте зарабатывать, распространяя информацию о банковских продуктах.

Офферы Газпромбанка на Пампаду

В каталоге Pampadu офферы Газпромбанка представлены в нескольких категориях:

Дебетовые карты. Всего их 6, включая рублёвые и валютные: несколько продуктов МИР, UP Diamond, UnionPay. Комиссионное вознаграждение партнёра составляет от 2 500 до 3 800 руб. за оформленную и активированную карту. активацией считается действие, которое указал банк. Это своеобразная проверка на то, что клиент будет пользоваться банковскими услугами.

Кредитные карты. Сейчас актуален 1 оффер кредитки, но регулярно появляются новые. Условия для партнёров: комиссия в сумме 6 400 руб. за одного клиента. Преимущество кредитки — 180 дней без %, лимит до 1 млн руб., доставка от 1 дня, кешбэк 20% за покупки на маркетплейсах, приём платежей в 150+ странах.

Кредит наличными. Офферы включают несколько кредитных программ — под залог, без залога, целевой на покупку мотоцикла и рефинансирование. За оформленный кредитный договор партнёр получает от 5 190 до 14 600 руб. Также есть предложение по кредитованию под залог недвижимости с вознаграждением в сумме 390 руб.

Расчётный счёт для бизнеса. Продав услугу РКО, агент получает выплату в размере 4 000 руб., а клиент банка — бесплатное открытие и ведение счёта на базовом тарифе, реквизиты в течение 5 минут и скидки при оплате услуг за полгода.

Банковские вклады. Вкладчикам доступно 2 предложения — “Накопительный счёт” и “Ежедневный процент”. Вознаграждение агента — 3 050 и 3 000 руб. соответственно, если клиент откроет вклад на 50 000 руб. или более.

Банк разработал подробные условия по офферам — ознакомьтесь с ними до начала работы.

Условия для агентов

Для участия в партнёрской программе Газпромбанка агенту предоставляется доступ в личный кабинет и набор промо-материалов, так что делать баннеры самостоятельно не придётся. На Pampadu созданы условия для комфортной работы, которая заключается в следующем:

агент получает специальную ссылку и даёт её заинтересованной аудитории;

когда человек переходит по ссылке, он попадает на сайт банка с выбранным продуктом, оформляет карту, кредит или вклад;

банк проверяет заявку, одобряет или отклоняет её;

в случае одобрения партнёр получает комиссионную выплату, когда пройдёт период холда.

Кроме распространения партнёрской ссылки, агент вправе отправлять заявку самостоятельно, вписывая в форму данные человека. Клиент закрепляется за партнёром, а одобрение происходит, если тот завершит оформление заявки и воспользуется продуктом.

Ваш возможный заработок

Офферы Газпромбанка не ограничивают агентов в доходах. Можно приводить столько клиентов. сколько удастся найти. Заработок зависит от активности и вовлечённости в процесс. если агент прикладывает максимум усилий, использует несколько источников трафика, консультирует клиентов на всех этапах — от выбора до подачи заявки, доход достигает 150-250 тыс. руб. в месяц и более.

Можно заниматься продажей банковских продуктов в режиме лёгкой подработки, получая доход около 25-30 тыс. руб. в месяц. Многие выбирают этот вариант, чтобы не уходить с основной работы.

Плюсы и минусы партнерской программы Газпромбанка

К плюсам партнёрки Газпромбанка можно отнести:

готовые рекламные материалы, на которые люди охотно нажимают;

известный бренд, вызывающий ассоциации с надёжностью и финансовой устойчивостью;

достойное вознаграждение, за счёт которого агенты обеспечивают себе средний заработок, работая 2-3 часа в день;

возможность распространять банковские продукты из любой точки мира;

хороший выбор кредитных и дебетовых карт — самых востребованных банковских продуктов.

Минусов у партнёрки этого банка нет. Об этом говорят агенты, которые давно работают с офферами Газпромбанка. Организация выплачивает вознаграждение в срок, разрешает использовать много видов трафика, даёт 2 месяца для совершения целевого действия по дебетовым картам. также банк проводит акции, участие в которых позволяет агентам увеличить доход. .

О сервисе Пампаду

Маркетплейс партнёрских Pampadu — это инновационный проект со статусом резидента Сколково. Он создан, чтобы объединить финансовые и страховые компании с одной стороны, и тех, кто помогает продавать их продукты — с другой. В выигрыше остаются и клиенты: агенты помогают им выбрать финансовые услуги, оформить документы, подготовиться к проверке кредитной истории.

Для агентов работа с партнёрками через Пампаду — возможность сотрудничества с несколькими банками. В каталоге десятки организаций и сотни офферов, среди которых предложения под любой сегмент целевой аудитории. Зарегистрируйтесь и попробуйте зарабатывать вместе с Пампаду. чтобы увидеть, как это легко.