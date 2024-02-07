Реальные располагаемые доходы россиян за 2023 год выросли на 5,4%
Рост реальных располагаемых доходов населения РФ в IV квартале 2023 года составил 8,0% в годовом сравнении, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата за 2023 год.
В III квартале 2023 года доходы выросли на 3,3%, во II квартале - на 5,2%, в I квартале - 4,4%. В целом за 2023 год Росстат оценил рост реальных располагаемых доходов населения на уровне 5,4%.
Как сообщалось, по данным Росстата, в 2022 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1% после роста на 3,2% в 2021 году.
Минэкономразвития РФ прогнозирует (оценка от сентября) рост реальных располагаемых доходов населения РФ в 2024-2026 гг. на 2,6-2,7% в год.
Комментарии читателей Оставить комментарий
мухлюет со средней температурой по больнице, используя теперь и пациентов морга.
Может быть назрела (скорее перезрела) необходимость перестать врать нам о "неуклонном повышении нашего благосостояния"? Уже несколько десятилетий это враньё, даже не удивляет, а вызывает только смех, а у большинства населения ещё и отвращение!
Члены правительства РФ и депутаты посчитали свои доходы в прошлом году и решили, что у всех также?
"яйцо на 50%",.. это, другое-реально необходимые расходы чтобы ,не было дефицита на полках магазинов!!..
— радио сообщает, что в стране изобилие продуктов, а наш холодильник пустой. В чем тут дело?
— включите холодильник в радиосеть.