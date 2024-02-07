Реальные располагаемые доходы россиян за 2023 год выросли на 5,4%

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Рост реальных располагаемых доходов населения РФ в IV квартале 2023 года составил 8,0% в годовом сравнении, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата за 2023 год.

В III квартале 2023 года доходы выросли на 3,3%, во II квартале - на 5,2%, в I квартале - 4,4%. В целом за 2023 год Росстат оценил рост реальных располагаемых доходов населения на уровне 5,4%.

Как сообщалось, по данным Росстата, в 2022 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1% после роста на 3,2% в 2021 году.

Минэкономразвития РФ прогнозирует (оценка от сентября) рост реальных располагаемых доходов населения РФ в 2024-2026 гг. на 2,6-2,7% в год.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.02.2024, 06:36
    Гость: просто

    мухлюет со средней температурой по больнице, используя теперь и пациентов морга.

  2. 08.02.2024, 06:35
    Гость: Николай

    Может быть назрела (скорее перезрела) необходимость перестать врать нам о "неуклонном повышении нашего благосостояния"? Уже несколько десятилетий это враньё, даже не удивляет, а вызывает только смех, а у большинства населения ещё и отвращение!

  3. 08.02.2024, 05:23
    Гость: Пилот

    Члены правительства РФ и депутаты посчитали свои доходы в прошлом году и решили, что у всех также?

  4. 08.02.2024, 05:21
    Гость: тд

    "яйцо на 50%",.. это, другое-реально необходимые расходы чтобы ,не было дефицита на полках магазинов!!..

  5. 08.02.2024, 03:33
    Гость: Анекдот (про СССР)

    — радио сообщает, что в стране изобилие продуктов, а наш холодильник пустой. В чем тут дело?
    — включите холодильник в радиосеть.

Все комментарии (26)
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