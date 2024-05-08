Китай резко поднял тарифы на прямые ж/д перевозки в Россию и Белоруссию

Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные грузоперевозки в Россию и Белоруссию, сообщил транспортно-логистический портал Infotrans Media Belarus со ссылкой на данные экспедиционных компаний.

В среднем цены выросли на $500-800 долларов и более в зависимости от станции отправления.

"Рост цен связан с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими "пробками", возникшими на границах с Китаем", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Одновременно с ростом цен на железнодорожные доставки выросли ставки морских фрахтов из Китая.

"Рост цен составил от $800-1000 до $1300-1500 в зависимости от порта отправления. При этом большинство свободных мест на судах в мае уже забукировано, и морские линии предлагают свободные места на судах только на конец мая - начало июня", - говорится в сообщении.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.05.2024, 17:21
    Гость: Алексей

    Закупать и продавать в РФ наши суперменеджеры могут, а организовать производство, управлять персоналом в сотни и тысячи работников, обеспечить производство комплектующими которых тысячи наименований, сырьем это они уже не могут. А так купил десяток видов изделий наценку ввел и на коне. Надо менять специалистов в правительстве и на местах на грамотных специалистов, только вопрос где их взять, они давно от дел отстранены, а сейчас изменилось производство в мире, а у нас ,,,

  2. 08.05.2024, 17:07
    Гость: Бобёр

    Будем меньше возить. Точнее уже возим меньше, импорт упал на 17%.
    У Китая проблемы после падений рынка недвижимости. Еще неизвестно кто больше пострадает от снижения объемов. Китай уязвим к санкциям, его уже начали давить. Хотел усидеть на двух стульях - в итоге упадет между ними.

  3. 08.05.2024, 16:10
    Гость: Nic

    Всё правильно, но цены для получателей в РФ по-видимому вырастут, у китайцев капитализьм, маму его за ногу...

  5. 08.05.2024, 15:27
    Гость: профессионал

    Сразу же пошло злорадство: мол вот вам и союзник! Так то оно так но есть вопросы. 1) А как насчёт транзита китайских товаров через Россию? Тоже будут цены повышаться? 2) А цены транспортировки российских товаров в Китай? А Россия Китаю нужна, морские перевозки китайцам в любую минуту могут перекрыть США. А вообще-то это урок для России - основные промышленные мощности надо иметь свои и не зависеть ни от кого, даже от Китая.

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