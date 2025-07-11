Суд конфисковал активы владельца «Южуралзолота» в доход государства

13:41 11.07.2025

Советский районный суд Челябинска по иску Генпрокуратуры конфисковал доли в золотодобывающей группе компаний «Южуралзолото» и другие активы бизнесмена Струкова и его окружения в доход государства. Суд проходил в закрытом режиме, пишет РБК.

Струков занимает 78-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes с состоянием $1,9 млрд. С 2000 года он является депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а с 2017-го — заместителем его председателя от «Единой России». Одновременно бизнесмен состоит в комитете по экологии и природопользованию, что, как указано в иске, обеспечивало ему доступ к информации о приоритетных инфраструктурных проектах в сфере недропользования. Таким образом, по мнению Генпрокуратуры, Струков имел возможность вводить такое нормативное регулирование, которое было выгодно бизнес-интересам подконтрольных ему коммерческих организаций.

Надзорное ведомство требовало обратить в доход государства активы, которые, по мнению прокуратуры, были приобретены Струковым с использованием служебного положения. Среди других ответчиков по делу — предполагаемые аффилированные лица бизнесмена. В списке третьих лиц — ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», ООО «УК ЮГК», а также компании «Бизнес-Актив», «Хоум» и «Уралвент», зарегистрированные в Челябинске. Так, по данным ведомства, Струков незаконно получил ЮГК и еще десять компаний под контроль, используя свои должности и положение в органах госвласти. Сейчас они оформлены на его дочь Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии, и доверенных лиц.

В 1997 году бизнесмен установил контроль над государственным предприятием «Южуралзолото», когда был назначен директором компании при губернаторе Челябинской области Петре Сумине (занимал пост с 1997 по 2010 год). Предприятие было преобразовано в ОАО, а затем — через процедуру банкротства — передано подконтрольной Струкову структуре ПАО «Южуралзолото Группа Компаний». Активы предприятия были выведены в пользу нового юридического лица, где Струков сохранил ключевые управленческие позиции.

ЮГК производит 450 тыс. унций золота в год, осваивает месторождения на территории Челябинской области, Красноярского края и Хакасии. Ежегодная выручка составляет 54 млрд руб., валовая прибыль — 34 млрд руб.