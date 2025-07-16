Россия сохранила четвёртую строчку в мировом рейтинге экономик

09:37 16.07.2025

В 2024 году Россия сохранила позицию четвёртой крупнейшей экономики мира, увеличив разрыв от Японии более чем в два раза. Об этом свидетельствуют обновлённые данные Всемирного банка, проанализированные РИА Новости.

Речь идёт о валовом внутреннем продукте, рассчитанном по паритету покупательной способности (ППС), который позволяет сопоставить уровень цен и реальную покупательную способность в разных странах.

Согласно оценкам, российский ВВП по ППС составил 6,92 трлн долларов, тогда как в 2023 году этот показатель был на уровне 6,45 трлн. Япония, занимающая пятое место, показала рост с 6,25 трлн до 6,4 трлн долларов. Таким образом, разрыв между экономиками двух стран увеличился с 264 до 514 млрд долларов.

В тройке крупнейших экономик остались:

Китай — 38,2 трлн долларов,

США — 29,2 трлн долларов,

Индия — 16,2 трлн долларов.

Также в первую десятку вошли:

Германия — 6 трлн,

Бразилия и Индонезия — по 4,7 трлн,

Франция и Великобритания — по 4,2 трлн долларов.

Общий объём мирового ВВП по номиналу за год вырос с 185,9 до 197,4 триллиона долларов.