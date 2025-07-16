Россия сохранила четвёртую строчку в мировом рейтинге экономик
В 2024 году Россия сохранила позицию четвёртой крупнейшей экономики мира, увеличив разрыв от Японии более чем в два раза. Об этом свидетельствуют обновлённые данные Всемирного банка, проанализированные РИА Новости.
Речь идёт о валовом внутреннем продукте, рассчитанном по паритету покупательной способности (ППС), который позволяет сопоставить уровень цен и реальную покупательную способность в разных странах.
Согласно оценкам, российский ВВП по ППС составил 6,92 трлн долларов, тогда как в 2023 году этот показатель был на уровне 6,45 трлн. Япония, занимающая пятое место, показала рост с 6,25 трлн до 6,4 трлн долларов. Таким образом, разрыв между экономиками двух стран увеличился с 264 до 514 млрд долларов.
В тройке крупнейших экономик остались:
Китай — 38,2 трлн долларов,
США — 29,2 трлн долларов,
Индия — 16,2 трлн долларов.
Также в первую десятку вошли:
Германия — 6 трлн,
Бразилия и Индонезия — по 4,7 трлн,
Франция и Великобритания — по 4,2 трлн долларов.
Общий объём мирового ВВП по номиналу за год вырос с 185,9 до 197,4 триллиона долларов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Экономику надо считать по качеству и продолжительности жизни населения!
Мы живем лучше чем в Японии в два раза, ага. Радуемся. И машем.
Уряяяя...
Где деньги,Зин???
Валовой внутренний продукт (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) – это показатель, который измеряет общую стоимость товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период (обычно год), но скорректированную с учетом различий в уровнях цен в разных странах. Иными словами, ВВП по ППС показывает, какое количество товаров и услуг можно приобрести на одну и ту же сумму денег в разных странах, принимая во внимание разницу в стоимости жизни. Но есть определенная хитрость в ВВП по ППС. Показатель может быть высоким в стране с плохой или слабой экономикой, если в этой стране цены на товары и услуги низкие по сравнению с базовой страной. Например, Индия имеет 3-е место по этой метрике, но это одна из слабейших стран с точки зрения ВВП на душу населения, что показывает большое население и неравенство в распределении доходов. Чтобы проводить качественный замер экономики разных стран, нужно сравнивать её с другими комплексно. По обычному ВВП, ВВП на душу населения, ВВП по ППС, индексу человеческого развития (ИЧР), индексу счастья (ИС) и индексу социального прогресса (ИСП). А вот по этим показателям нам пока гордиться нечем.
Честно говоря, больше впечатляет "отрицательный" отрыв от ведущей тройки лидеров.