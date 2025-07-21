Минтруд РФ предложил установить МРОТ на 2026 год на уровне 27 тыс. рублей
Минтруд России предлагает установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2026 год на уровне 27 093 руб.
"Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году увеличится на 20,7% и составит 27 093 рубля. Соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения на портале (проектов нормативных правовых актов - ред.) regulation.gov.ru", - цитирует сообщение пресс-службы министерства "Интерфакс".
Общественное обсуждение законопроекта "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" продлится до 4 августа.
В Минтруде напомнили, что МРОТ ежегодно устанавливается правительством с учетом норм федерального законодательства, определяющего размер МРОТ не ниже 48% медианной заработной платы за минувший год.
"Принятые подходы к установлению минимального размера оплаты труда позволяют обеспечивать выполнение поручения президента по опережающему росту МРОТ. С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27093 рубля. Таким образом, МРОТ увеличится на 20,7%, то есть - выше инфляции", - приводятся в сообщении слова главы Минтруда Антона Котякова.
Отмечается, что повышение МРОТ напрямую затрагивает 4,6 млн россиян.
В настоящее время МРОТ равен 22 440 рублям.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да ты тоже ыкономист ещё тот ):
Рост товарной массы - это затоваривание и в конце концов, если не протухло и не сгнило совсем, снижение до бросовых цен.Мечта нищих.Халява с низкими ставками и привела к росту зарплат.Теперь стон и плач набравших по уши кредитов по мизерным процентам.
Есть такая русская пословица "Улита едет, когда-то будет", это я о постановлениях, инициативах и решениях, так называемой госду... Все они направлены в ..., ну скажем так - против России. Не пора ли распустить это антинародное, антироссийское образование и отправить его "служащих" на более полезные для России, работы.
Прияняли -вводите с момента принятия.А,то,как штрафовать,так моментально.
В РФ минимальная зарплата к реальной зарплате никакого отношения не имеет. По "минимальной зарплате" рассчитываются штрафы, пошлины и прочие поборы а также зарплата чиновников. На деле минимальную зарплату у нас получают разве что уборщицы в глубокой провинции. В то же время в Эстонии минимальную зарплату получает масса народу - это у них там обычная зарплата в сфере услуг, например.
цены в Эстонии, не более чем на 40% выше чем в РФ- поправочка , не более чем на 10-15% , а в западно-европейских странах многие хорошие товары и продукты стоят дешевле чем в РФ. И МРОТ там 1500-2000 евро.