Минтруд РФ предложил установить МРОТ на 2026 год на уровне 27 тыс. рублей

© KM.RU, Илья Шабардин

Минтруд России предлагает установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2026 год на уровне 27 093 руб.

"Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году увеличится на 20,7% и составит 27 093 рубля. Соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения на портале (проектов нормативных правовых актов - ред.) regulation.gov.ru", - цитирует сообщение пресс-службы министерства "Интерфакс".

Общественное обсуждение законопроекта "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" продлится до 4 августа.

В Минтруде напомнили, что МРОТ ежегодно устанавливается правительством с учетом норм федерального законодательства, определяющего размер МРОТ не ниже 48% медианной заработной платы за минувший год.

"Принятые подходы к установлению минимального размера оплаты труда позволяют обеспечивать выполнение поручения президента по опережающему росту МРОТ. С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27093 рубля. Таким образом, МРОТ увеличится на 20,7%, то есть - выше инфляции", - приводятся в сообщении слова главы Минтруда Антона Котякова.

Отмечается, что повышение МРОТ напрямую затрагивает 4,6 млн россиян.

В настоящее время МРОТ равен 22 440 рублям.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.07.2025, 18:35
    Гость: Nic

    Да ты тоже ыкономист ещё тот ):
    Рост товарной массы - это затоваривание и в конце концов, если не протухло и не сгнило совсем, снижение до бросовых цен.Мечта нищих.Халява с низкими ставками и привела к росту зарплат.Теперь стон и плач набравших по уши кредитов по мизерным процентам.

  2. 21.07.2025, 17:53
    Гость: Николай

    Есть такая русская пословица "Улита едет, когда-то будет", это я о постановлениях, инициативах и решениях, так называемой госду... Все они направлены в ..., ну скажем так - против России. Не пора ли распустить это антинародное, антироссийское образование и отправить его "служащих" на более полезные для России, работы.

  3. 21.07.2025, 16:26
    Гость: А,зачем ждать до 2027го-то?

    Прияняли -вводите с момента принятия.А,то,как штрафовать,так моментально.

  4. 21.07.2025, 15:04
    Гость: Однако

    В РФ минимальная зарплата к реальной зарплате никакого отношения не имеет. По "минимальной зарплате" рассчитываются штрафы, пошлины и прочие поборы а также зарплата чиновников. На деле минимальную зарплату у нас получают разве что уборщицы в глубокой провинции. В то же время в Эстонии минимальную зарплату получает масса народу - это у них там обычная зарплата в сфере услуг, например.

  5. 21.07.2025, 14:57
    Гость: Вася

    цены в Эстонии, не более чем на 40% выше чем в РФ- поправочка , не более чем на 10-15% , а в западно-европейских странах многие хорошие товары и продукты стоят дешевле чем в РФ. И МРОТ там 1500-2000 евро.

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