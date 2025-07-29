В России может сократиться продолжительность рабочего дня

10:05 29.07.2025

Во втором полугодии 2025 года средняя длительность рабочего дня в России может сократиться до примерно 7 часов 20–25 минут, то есть уменьшиться на 7–12 минут, пишет "Газета.ру" со ссылкой на вице-президента организации «Опора России» Дмитрия Пищальникова.

По его словам, этот тренд обусловлен нынешним экономическим спадом: падают продажи, мощности не используются полностью, спрос снижается. В результате компании вынуждены увеличивать число сотрудников с неполным рабочим временем и внедрять гибкие графики, а среди работников с падающим доходом их доля может превысить 40%.

Эксперт также подчеркнул, что при сохранении текущей динамики замедление экономики может усилиться и в 2026 году. На фоне сохраняющихся рисков — дефицита квалифицированных кадров, высоких ставок по кредитам, низкого потребительского спроса и падающей производительности — ситуация может лишь ухудшиться.

Пищальников призвал к активным мерам поддержки: развитию профессиональной переподготовки, налоговым льготам для МСБ, упрощению регуляций, снижению ключевой ставки ЦБ, субсидированию промышленных предприятий и запуску инфраструктурных проектов. Именно такие шаги, по его мнению, необходимы для перехода к интенсивному экономическому росту, основанному на повышении производительности труда, модернизации технологий и инвестициях в человеческий капитал.

Без структурных реформ «Опора России» предупреждает о риске продолжительной стагнации: медленного роста ВВП, снижения качества жизни и роста доли граждан с низкими доходами.