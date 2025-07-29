В России может сократиться продолжительность рабочего дня
Во втором полугодии 2025 года средняя длительность рабочего дня в России может сократиться до примерно 7 часов 20–25 минут, то есть уменьшиться на 7–12 минут, пишет "Газета.ру" со ссылкой на вице-президента организации «Опора России» Дмитрия Пищальникова.
По его словам, этот тренд обусловлен нынешним экономическим спадом: падают продажи, мощности не используются полностью, спрос снижается. В результате компании вынуждены увеличивать число сотрудников с неполным рабочим временем и внедрять гибкие графики, а среди работников с падающим доходом их доля может превысить 40%.
Эксперт также подчеркнул, что при сохранении текущей динамики замедление экономики может усилиться и в 2026 году. На фоне сохраняющихся рисков — дефицита квалифицированных кадров, высоких ставок по кредитам, низкого потребительского спроса и падающей производительности — ситуация может лишь ухудшиться.
Пищальников призвал к активным мерам поддержки: развитию профессиональной переподготовки, налоговым льготам для МСБ, упрощению регуляций, снижению ключевой ставки ЦБ, субсидированию промышленных предприятий и запуску инфраструктурных проектов. Именно такие шаги, по его мнению, необходимы для перехода к интенсивному экономическому росту, основанному на повышении производительности труда, модернизации технологий и инвестициях в человеческий капитал.
Без структурных реформ «Опора России» предупреждает о риске продолжительной стагнации: медленного роста ВВП, снижения качества жизни и роста доли граждан с низкими доходами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И ещё у Брежнева не было океанских яхт, дворцов, личных бункеров, астрономических сумм денег, людей-кошельков.Он реально воевал,проливал кровь за Родину, контуженным лежал в госпиталях, а не примазывался к чужим победам. Это был настоящий Человек.
Не, вы что) У нас же экономика растет. И инфляция падает. А то, что продукты при той же цене теряют в весе и их делают уже вообще из не пойми чего, это мелкие нюансы.
Вы во многом правы,но! Страной руководят люди, а не боги.В компартии было, как минимум, половина "примазавшихся" из карьерных или иных побуждений, но вот насчет "чем брежневость лучше была"... При том же Брежневе построенно и бесплатно выделенно гражданам 18 миллионов квартир,существовал международный СЭВ,сила армий Варшавского договор,граница была на замке и на суше, и на море, и в воздухе, отличное и бесплатное образование любого уровня с выплатой стипендий,отличная, бесплатная и доступная медицина,бесплатные детские спортивные и технические кружки,развивались наука,культура, социалка стоила копейки. Космонавтика,СССР реально был второй экономикой мира. Страна в состоянии была выпускать все своё.У страны было будущее, реально видимое, а что сегодня? Настоящие коммунисты работали для народа.Но в КПСС и правительстве были и другие- так эти бывшие члены и сегодня во власти.Эх, да что говорить... Лучше, чем сказала однажды на телепередаче, где охаивали её деда, внучка Брежнева и не скажешь:"То, что построено при моем деде, вы сегодня не сможете даже покрасить"!
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Это сладкое слово – ХАЛЯВА!
"Что то делать"?Дружище,ты ты-ж в России проживаешь.У нас же демократия и права человека - "А если зарплата вам жить не позволит,тогда не живите-никто не неволит!" Забудь.Впереди только пропасть.Сегодняшние воры и бездари никому умному,честному и порядочному к власти пробиться не дадут.Ошельмуют,убъют,сгноят в тюрьме - за 25 лет научились.