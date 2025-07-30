Совладелец Внуково заявил о готовности инвестировать в Домодедово

Аэропорт Внуково © KM.RU, Роман Погодаев

Совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев готов стать инвестором аэропорта Домодедово, перешедшего в июне в госсобственность. «У нас хороший опыт есть. Поэтому мы готовы взяться за Домодедово», - сказал он в интервью РБК.

Бизнесмен назвал финансирование в текущих макроэкономических условиях «большой проблемой», но считает возможным получить заемные средства на покупку актива.

Ванцев уверен, что финансовые проблемы Домодедово должен решать стратегический инвестор, а не государство: «Государство точно не может оплачивать убытки Домодедово, потому что у него другие задачи. Не хватало еще государству выделять миллиарды на покрытие долгов, которые предыдущий частный инвестор организовал. Государству имеет смысл развивать инфраструктуру, а не оплачивать старые долги. Поэтому нужно искать стратегического инвестора, который может это сделать».

«Без ложной скромности скажу, но этот ответ на поверхности — единственные, кто может заняться Домодедово, это мы - команда аэропорта Внуково. Почему? Мы находимся на одном с Домодедово рынке со схожими моделями. Консолидация двух таких аэропортов — Домодедово и Внуково — сразу даст эффект с точки зрения оптимизации затрат, процессов», - заявил Виталий Ванцев.

Судебное разбирательство вокруг Домодедово началось в январе 2025 года, когда Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Московской области иск к предыдущим частным собственникам аэропорта Дмитрию Каменщику и Валерию Когану, а также к группе юридических лиц о признании недействительными и обращении сделок в доход государства. В исковом заявлении говорилось «о защите национальных интересов, обеспечении безопасности государства и устранении незаконного иностранного контроля над группой стратегических предприятий Домодедово». Прокуратура указывала на то, что активы находились под контролем резидентов иностранных государств: у Каменщика якобы есть гражданство Турции и ОАЭ, а у Когана — Израиля. Надзорное ведомство считает, что экс-владельцы Домодедово следовали «агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике».

Представитель ответчиков заявлял в суде, что у Каменщика и Когана нет иностранного гражданства. Суд 17 июня удовлетворил иск надзорного ведомства в полном объеме. Каменщик и Коган подали апелляцию на это решение в 10-й Арбитражный апелляционный суд, она будет рассмотрена в сентябре.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.07.2025, 12:23
    Гость: Юляша

    Как может Государственный АЭРОПОРТ принадлежать какому-то прохиндею,которому место на лесоповале ?!?

  3. 30.07.2025, 12:11
    Гость: Бендер

    Как я думаю отнять? Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема.

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