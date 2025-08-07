Власти назвали нежелательный курс рубля
Избыточная волатильность рубля названа одним из ключевых стратегических рисков для выполнения национальных задач России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документ, подписанный заместителем министра экономики Полиной Крючковой и направленный в правительство и профильные ведомства.
Как указано в письме, курс доллара ниже 75 рублей и выше 110 рублей создаёт стратегическую угрозу. Средним риском считается курс в диапазоне ниже 85 и выше 100 рублей за доллар.
В документе подчёркивается, что колебания курса затрагивают приоритетные направления: сохранение здоровья и благополучия населения, раскрытие потенциала каждого человека, создание комфортной среды, развитие экономики и технологическое лидерство.
Источники в Минэкономразвития уточняют, что в ведомстве уже готовятся меры для предупреждения рисков. При этом представители министерства считают, что социальная сфера пострадает лишь косвенно — например, валютные скачки могут осложнить доступ населения к жилью, услугам и международному образованию. Основное воздействие ощущается в экономике и секторе технологий.
Такова селяви, отец.Когда мы стадом не были? При крепостном? В 17-ым?
В 90-ом?
Вывод исключительно из твоих рассуждений.
"курс доллара ниже 75 рублей и выше 110 рублей создаёт стратегическую угрозу."
Еще раз для тупых - вас грабит правительство, а не олигархи.
Укрпеление рубля для них Стратегическая Угроза..
Это все что надо знать на самом деле о финансовой системе рф.
Ну так плати за тачку сразу всю стоимость с дебетового счета, кто мешает? Нормальный специалист, вообще в "магазе" на цены не смотрит, просто берет то что его душенька пожелает. Ну стоит тележка не $500, а $700, и что? Вода - копейки, лекарства и витамины - тоже. Электричество - в пять сотен вписываешся. Ужас, ужас - такого нет.
С числительными у Александра С. откровенный напряг. Интересно, а его личная производительность труда (кою обесценили в миллион раз), во сколько раз выросла? Известный с XIX века приём, сказать вроде бы правильные вещи, но перемежовывать оные редкой ахинеей. И враз эти правильные вещи, воспринимаются именно как ахинея.
Эти п-ы приучают народ к безысходной бедности. Поэтому позавчера доллар был за 30 рэ, вчера за 60, сегодня за 90, завтра будет за 125, послезавтра за 175. И опять эти п-ы втуляют нам, что этот грабительский курс для нашего же блага. Стране, импортирующей подавляющее большинство товаров наоборот выгодна дорогая национальная валюта. Потому что импорт не будет таким супер дорогим на фоне наших доходов. Никогда собственной российской промышленности эти ворюги не дадут развиваться. Они же сами все деньги наоборот выводят на запад. А страну держат на голодном пайке, чтобы не загнулась в одночасье и не засмердела от миллионов покойников.
Мы их устраиваем только в качестве бедных и нищих. Чтобы наши дети уже не могли получать качественного образования, чтобы мы были во всём зависимы от этих ворюг, не имели собственного достоинства, мнения, были как бессловесный скот, готовый делать любую работу за гроши. Чтобы от бедности и безысходности молодые шли воевать за их интересы толпами, а не заявляли о своих правах. Поэтому с начала 90-х эти ворюги и обесценивают наш труд обесценивая национальную валюту. За время их правления цены без деноминации выросли в миллион раз. До деноминации цены опережали рост наших доходов в десятки, если не сотни, раз. А потом просто убрали искусственно три нуля, подготовив таким образом площадку для нового тысячекратного роста цен. Пока это ворьё у власти страна и народ обречены на вымирание и деградацию. Без вариантов.