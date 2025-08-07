Власти назвали нежелательный курс рубля

10:05 7.08.2025

Избыточная волатильность рубля названа одним из ключевых стратегических рисков для выполнения национальных задач России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документ, подписанный заместителем министра экономики Полиной Крючковой и направленный в правительство и профильные ведомства.

Как указано в письме, курс доллара ниже 75 рублей и выше 110 рублей создаёт стратегическую угрозу. Средним риском считается курс в диапазоне ниже 85 и выше 100 рублей за доллар.

В документе подчёркивается, что колебания курса затрагивают приоритетные направления: сохранение здоровья и благополучия населения, раскрытие потенциала каждого человека, создание комфортной среды, развитие экономики и технологическое лидерство.

Источники в Минэкономразвития уточняют, что в ведомстве уже готовятся меры для предупреждения рисков. При этом представители министерства считают, что социальная сфера пострадает лишь косвенно — например, валютные скачки могут осложнить доступ населения к жилью, услугам и международному образованию. Основное воздействие ощущается в экономике и секторе технологий.