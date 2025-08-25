Путин передал государству энергосервисный актив финского Fortum

18:52 25.08.2025

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля финского Fortum в компании «Челябэнергоремонт» переходит под временное управление государства, пишет «Коммерсант».

Указ вступает в силу с 25 августа. АО «Челябэнергоремонт» (АО «ЧЭР») работает более 70 лет. Среди прочего, занимается обслуживанием и ремонтом паровых турбин.

В апреле 2023 года пресс-служба Fortum сообщила, что четыре теплоэлектростанции в Челябинске, которыми владела компания, были переданы во внешнее управление Росимуществу.