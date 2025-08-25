Путин передал государству энергосервисный актив финского Fortum
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля финского Fortum в компании «Челябэнергоремонт» переходит под временное управление государства, пишет «Коммерсант».
Указ вступает в силу с 25 августа. АО «Челябэнергоремонт» (АО «ЧЭР») работает более 70 лет. Среди прочего, занимается обслуживанием и ремонтом паровых турбин.
В апреле 2023 года пресс-служба Fortum сообщила, что четыре теплоэлектростанции в Челябинске, которыми владела компания, были переданы во внешнее управление Росимуществу.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Опять лапшу вешает.
от себя оторвал. Себе же.
Уж чего-чего, а в РФ и азиатских бизнецов предостаточно. Ещё и африканские бизнецы подтянутся
чтобы пример иностранцам показали российские бизнесмены,вкладывая деньги в экономику России.
Скорее, боятся за репутацию! Это как ФК Лацио за который, как считается, болел Муссолини, хотя доказательств этому нету...