Путин передал государству энергосервисный актив финского Fortum

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля финского Fortum в компании «Челябэнергоремонт» переходит под временное управление государства, пишет «Коммерсант».

Указ вступает в силу с 25 августа. АО «Челябэнергоремонт» (АО «ЧЭР») работает более 70 лет. Среди прочего, занимается обслуживанием и ремонтом паровых турбин.

В апреле 2023 года пресс-служба Fortum сообщила, что четыре теплоэлектростанции в Челябинске, которыми владела компания, были переданы во внешнее управление Росимуществу.

  3. 25.08.2025, 21:02
    Гость: Обойдёмся и без европеоидов

    Уж чего-чего, а в РФ и азиатских бизнецов предостаточно. Ещё и африканские бизнецы подтянутся

  4. 25.08.2025, 20:09
    Гость: нужно

    чтобы пример иностранцам показали российские бизнесмены,вкладывая деньги в экономику России.

  5. 25.08.2025, 19:48
    Гость: боятся наверное вкладываться?

    Скорее, боятся за репутацию! Это как ФК Лацио за который, как считается, болел Муссолини, хотя доказательств этому нету...

