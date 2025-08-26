Россияне не смогут оформить на себя более 10 банковских карт
Россияне не смогут оформить на себя более 10 банковских карт - такая поправка содержится во втором пакете мер против кибермошенничества, подготовленном правительством, сообщает ТАСС со ссылкой на в секретариат вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Мера вводится в рамках борьбы с дропперами - лицами, помогающими мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги через свои банковские карты.
"Вводится ограничение по количеству банковских карт - не более 10 оформленных карт на человека. Эта мера также упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций", - отметили в секретариате.
"Россияне не смогут!"
большинству народа одной банковской карты хватает.
Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления.
день в России новые ограничения, запреты, штрафы, поборы...
15 могли бы разрешить.