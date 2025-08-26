15:14 26.08.2025

Россияне не смогут оформить на себя более 10 банковских карт - такая поправка содержится во втором пакете мер против кибермошенничества, подготовленном правительством, сообщает ТАСС со ссылкой на в секретариат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Мера вводится в рамках борьбы с дропперами - лицами, помогающими мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги через свои банковские карты.

"Вводится ограничение по количеству банковских карт - не более 10 оформленных карт на человека. Эта мера также упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций", - отметили в секретариате.