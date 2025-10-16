Путин рассказал о будущем мировой энергетики

16:35 16.10.2025

Президент России Владимир Путин выступил на международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве. В ходе пленарного заседания глава государства затронул тенденции мировой энергетики, а также обозначил приоритеты России в условиях меняющейся глобальной архитектуры, пишут «Ведомости».

«В ходе своего выступления затрону некоторые основные тенденции современной энергетики и, конечно, представлю наш взгляд на вызовы, которые стоят перед глобальным и российским ТЭКом», – заявил Путин.

Первым главным вызовом, по его словам, стала перенастройка мировых энергетических связей. Президент считает, что она во многом носит объективный, естественный характер, когда возникают новые центры экономического развития. Но также приходится сталкиваться и с искусственной ломкой энергетической архитектуры, вызванной «агрессивными и весьма напористыми действиями некоторых западных элит».

«Ведомости» собрали основные заявления главы государства.

Глобальные тенденции и роль России:

Запад искусственно ломает энергетическую архитектуру в мире.

Мировой энергорынок проходит перестройку поставок и маршрутов.

Россия обеспечивает около 10% глобальной добычи нефти.

Добыча нефти в России по итогам 2025 г. составит 510 млн т, это на 1% ниже, чем в прошлом, это связано с добровольными ограничениями в рамках ОПЕК+.

Российский нефтяной сектор работает устойчиво, верстает планы на будущее.



Газ, уголь и внутренняя инфраструктура:

Отказ Европы от российского газа лишь ускорил перевод поставок в пользу более надежных покупателей.

Уровень газификации в России достиг почти 75%.

Угольный рынок останется значимым на десятилетия вперед.

Энергокомпании не должны перекладывать свои расходы в тарифы потребителей.

Путин поручил создать систему цифрового управления энергообеспечением регионов.



Ядерная энергетика и технологический суверенитет:

Россия единственная в мире обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики.

Никто в мире, кроме России, пока не строит малые АЭС.

Западные технологии в ТЭК могут в любой момент стать недоступными по геополитическим причинам для любой страны, не только для РФ.

Россия предлагает независящее от санкций энергетическое сотрудничество.

Россия нацелена на построение справедливой и устойчивой модели глобальной энергетики в интересах будущих поколений.