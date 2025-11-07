Gunvor отозвала предложение о покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Здание компании «ЛУКойл» © KM.RU, Алексей Белкин

Нефтетрейдер Gunvor отзывает свое предложение о покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа, сообщила компания в соцсети X.

Пост был опубликован вскоре после заявления Минфина США в X, в котором говорилось о связях компании с Россией и о том, что Соединенные Штаты не выдадут Gunvor лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока на Украине продолжаются боевые действия. «Президент Трамп ясно дал понять, что война должна немедленно завершиться», — цитирует сообщение ведомства РБК.

«Заявление Министерства финансов США о Gunvor в корне неверно и ложно», — сообщили в компании Gunvor. Трейдер заявил, что открыто и прозрачно рассказывает о своих владельцах и бизнесе, «уже более десяти лет активно дистанцируется от России» и публично осуждает военные действия. «Мы рады возможности исправить это явное недоразумение. В то же время Gunvor отзывает свое предложение о приобретении международных активов ЛУКОЙЛа», — добавили там.

ЛУКОЙЛ 30 октября сообщил, что Gunvor предложила выкупить его зарубежные активы. О планах продать их российская компания объявила после введения санкций США. 

Gunvor — международная энергетическая компания, активы которой включают нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, терминалы, суда для перевозки топлива и т.д. Работает более чем в ста странах.

До 2014 года совладельцем Gunvor был российский бизнесмен Геннадий Тимченко, который за день до введения в отношении него санкций США продал свою долю в 43,5% акций Gunvor другому крупному акционеру компании — Торбьёрну Торнквисту. Тот в результате получил пакет акций более чем в 85% (остальные акции, как пишет Forbes, принадлежат сотрудникам компании). Сейчас Торнквист — председатель совета директоров.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.11.2025, 19:52
    Гость: rick

    "ость: Европеец
    А чё тут непонятно ? Гун + вор = главный вор среди гуннов."
    ... и главный кошелек известно кого.

  3. 07.11.2025, 16:46
    Гость: Европеец

    Тут кто-то пытается дурака из себя изображать. Все связи с Россией легко проследить, ставьте там председателем правления хоть Чингиз Хана. Нефть то откудова ?

  5. 07.11.2025, 16:20
    Гость: ага

    некоторые члены евроколхоза полетели в тартарары, например, болгария, просють фартового о снисхождении в виде исключения. хихихи

Все комментарии (9)
