Греф рассказал Путину о технологии «Вжух»
Россияне активно расплачиваются улыбкой и проводят трансакции через Bluetooth. Об этом 10 ноября сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Две технологии, которые в мире отсутствуют пока, — это платеж лицом и «Вжух», мы ее так назвали, потому что очень быстрая технология платежа с помощью Bluetooth», — приводит слова Грефа газета «Известия».
По данным Сбербанка, в России развернута сеть из 1,3 млн терминалов, поддерживающих биометрическую оплату. Технология, использующая 3D-камеры, доступна по всей стране.
Греф отметил, что система «Вжух» обеспечивает проведение трансакций через Bluetooth менее чем за секунду и стала российской альтернативой ушедшему с рынка сервису Apple Pay.
