Греф рассказал Путину о технологии «Вжух»

Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин

Россияне активно расплачиваются улыбкой и проводят трансакции через Bluetooth. Об этом 10 ноября сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Две технологии, которые в мире отсутствуют пока, — это платеж лицом и «Вжух», мы ее так назвали, потому что очень быстрая технология платежа с помощью Bluetooth», — приводит слова Грефа газета «Известия».

По данным Сбербанка, в России развернута сеть из 1,3 млн терминалов, поддерживающих биометрическую оплату. Технология, использующая 3D-камеры, доступна по всей стране.

Греф отметил, что система «Вжух» обеспечивает проведение трансакций через Bluetooth менее чем за секунду и стала российской альтернативой ушедшему с рынка сервису Apple Pay.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.11.2025, 23:10
    Гость: Блаблабла . Нууутупыыееее.

    Балбес.
    :)))

    Царь Руси. Монарх. Самодержец.
    .
    Переобувайся, время летит.

  3. 10.11.2025, 22:36
    Гость: стала российской альтернативой... сервису Apple Pay

    Другими словами, тем, у кого есть сервис Apple Pay, эта уникальная технология нафиг не нужна. А он есть у всех, кто не выеживается:)

  4. 10.11.2025, 22:03
    Гость: ABCD

    "А польза Рссии и её гражданам?"
    Огромная! Повысится собираемостью налогов, и прибыль для
    бенефициантов "Сбера", а вы только о себе думаете!
    А кто подумает о гражданах израиля и лондона?
    Вот Патриций хоть о них думает. Своих не бросает.

Все комментарии (25)
