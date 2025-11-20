Госдума приняла комплексные поправки в Налоговый кодекс

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении комплексные поправки в Налоговый кодекс, реализующие отдельные положения основных направлений налоговой политики на 2026-2028 гг.

Принятые поправки повышают с 2026 г. ставку НДС с 20% до 22%.

Предусматривается поэтапное снижение предельного дохода для перехода плательщиков по упрощенной системе налогообложения (УСН) в режим уплаты НДС: 20 млн руб. в 2026 г., 15 млн руб. в 2027 г., 10 млн руб. с 2028 г.

В части акцизов предусматривается увеличение ставок на 2026-2027 гг. для продукции с содержанием спирта, алкогольной, винодельческой, табачной, никотинсодержащей и сахаросодержащей продукции.

Увеличиваются размеры пошлин за регистрацию воздушных судов всех типов, пошлины за предоставление лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции, вводятся новые пошлины - за лицензии в сфере безопасности и экспортного контроля, также вводятся пошлины за подтверждение классификационных характеристик драгоценных камней и подтверждение характеристик драгоценных металлов.

В части налога на игорный бизнес: налог из числа регионального переводится в федеральный; повышаются фиксированные ставки на отдельные игровые объекты; предпринимательская деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах будет облагаться налогом в размере 7% от чистой прибыли с разницы между полученными ставками и выплаченными выигрышами. Букмекерам разрешается при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль учитывать особый вид расходов - отчисления в спортивные ассоциации.

Тариф страховых взносов для IT-компании увеличивается с 7,6% до 15% с выплат, не превышающих предельную базу.

Документ также продлевает до конца 2026 г. льготный механизм расчета налоговых пеней, действующий для организаций в 2025 г.

Устанавливается возможность проведения камеральных налоговых проверок уполномоченным налоговым органом, а не только инспекцией, в которую была подана декларация.

  1. 20.11.2025, 22:32
    Гость: Юри_й

    а когда цены на все поднимутся ура патриоты будут ругать злых барыг, которые никак не нажрутся

  3. 20.11.2025, 20:52
    Гость: Фома

    ❝ Вчера котов душили-душили, душили-душили, душили-душили, душили-душили… ❞, а они все живут и размножаются. Инопланетяне в виде налоговиков, банкиров и торгашей захватили планету. И когда уже метеорит упадет?

Все комментарии (16)
