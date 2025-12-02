Украина предлагает кредиторам реструктурировать свой долг

08:51 2.12.2025

Украинские власти начали реструктуризацию долговых обязательств, привязанных к ВВП, на общую сумму 2,6 миллиарда долларов. Как сообщает Financial Times со ссылкой на Минфин Украины, держателям варрантов предложено обменять их на новые облигации.

Согласно условиям, инвесторы получат денежное вознаграждение в размере до 180 миллионов долларов, а также новые бумаги с постепенно увеличивающейся процентной ставкой. Цель — снизить будущую финансовую нагрузку на страну.

«Без реструктуризации Украина рискует заплатить миллиарды долларов... отвлекая жизненно важные средства от обороны, реконструкции и предоставления основных государственных услуг», — заявил газете министр финансов Сергей Марченко.

Издание отмечает, что это предложение отражает стремление Киева подготовить свои финансы к потенциальному мирному соглашению и ограничить рост долгового бремени. В случае окончания конфликта выплаты по прежним обязательствам могли бы стоить бюджету миллиарды долларов.