Украина предлагает кредиторам реструктурировать свой долг
Украинские власти начали реструктуризацию долговых обязательств, привязанных к ВВП, на общую сумму 2,6 миллиарда долларов. Как сообщает Financial Times со ссылкой на Минфин Украины, держателям варрантов предложено обменять их на новые облигации.
Согласно условиям, инвесторы получат денежное вознаграждение в размере до 180 миллионов долларов, а также новые бумаги с постепенно увеличивающейся процентной ставкой. Цель — снизить будущую финансовую нагрузку на страну.
«Без реструктуризации Украина рискует заплатить миллиарды долларов... отвлекая жизненно важные средства от обороны, реконструкции и предоставления основных государственных услуг», — заявил газете министр финансов Сергей Марченко.
Издание отмечает, что это предложение отражает стремление Киева подготовить свои финансы к потенциальному мирному соглашению и ограничить рост долгового бремени. В случае окончания конфликта выплаты по прежним обязательствам могли бы стоить бюджету миллиарды долларов.
\\\как украина будет долги отдавать - никак, ей их простят, потому как \\\
Россия всем все прощает.Только ей не прощает никто и НИЧЕГО.Россия добренькая.А очень жаль...
Как говаривал мой старинный друг(в запое) : дай мне еще трояк,и тогда,МОЖЕТ БЫТЬ(!),я потом отдам тебе пятерку,которую ты мне давал на прошлой неделе :)
Клован Зе иногда косит под дурака путая сцену в театре с реальной жизнью. Однако он наверно понял что деньги Запада на поддержку укронацизма это не кредиты которых нужно возвращать, а прямое финансирование своего протектората Юкрейн для продолжения войны с Россией. Поэтому и дуля минфина "кредиторам" по этому поводу хотя у гауляйтерства еть золотой запас для оплаты "долга". Он скорее всего хранится в банках ЕС и, после капитуляции банды Зе, пойдет на финансирование похорон Юкрейн если его уже не разворовали ушлые хохлы.
Ну вот и ответ ура патриотам, как украина будет долги отдавать - никак, ей их простят, потому как не ради прибыли давали
Такое ура патриоты 20 лет поют, напомнить тебе про долг януковича,который точно точно надо будет отдавать?