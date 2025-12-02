Украина предлагает кредиторам реструктурировать свой долг

Украинские власти начали реструктуризацию долговых обязательств, привязанных к ВВП, на общую сумму 2,6 миллиарда долларов. Как сообщает Financial Times со ссылкой на Минфин Украины, держателям варрантов предложено обменять их на новые облигации.

Согласно условиям, инвесторы получат денежное вознаграждение в размере до 180 миллионов долларов, а также новые бумаги с постепенно увеличивающейся процентной ставкой. Цель — снизить будущую финансовую нагрузку на страну.

«Без реструктуризации Украина рискует заплатить миллиарды долларов... отвлекая жизненно важные средства от обороны, реконструкции и предоставления основных государственных услуг», — заявил газете министр финансов Сергей Марченко.

Издание отмечает, что это предложение отражает стремление Киева подготовить свои финансы к потенциальному мирному соглашению и ограничить рост долгового бремени. В случае окончания конфликта выплаты по прежним обязательствам могли бы стоить бюджету миллиарды долларов.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.12.2025, 14:46
    Гость: Гунька

    \\\как украина будет долги отдавать - никак, ей их простят, потому как \\\
    Россия всем все прощает.Только ей не прощает никто и НИЧЕГО.Россия добренькая.А очень жаль...

  2. 02.12.2025, 14:40
    Гость: Сидор Карпыч

    Как говаривал мой старинный друг(в запое) : дай мне еще трояк,и тогда,МОЖЕТ БЫТЬ(!),я потом отдам тебе пятерку,которую ты мне давал на прошлой неделе :)

  3. 02.12.2025, 12:30
    Гость: .Штурман

    Клован Зе иногда косит под дурака путая сцену в театре с реальной жизнью. Однако он наверно понял что деньги Запада на поддержку укронацизма это не кредиты которых нужно возвращать, а прямое финансирование своего протектората Юкрейн для продолжения войны с Россией. Поэтому и дуля минфина "кредиторам" по этому поводу хотя у гауляйтерства еть золотой запас для оплаты "долга". Он скорее всего хранится в банках ЕС и, после капитуляции банды Зе, пойдет на финансирование похорон Юкрейн если его уже не разворовали ушлые хохлы.

  4. 02.12.2025, 12:00
    Гость: Юри_й

    Ну вот и ответ ура патриотам, как украина будет долги отдавать - никак, ей их простят, потому как не ради прибыли давали

  5. 02.12.2025, 11:59
    Гость: Юри_й

    Такое ура патриоты 20 лет поют, напомнить тебе про долг януковича,который точно точно надо будет отдавать?

