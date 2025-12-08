Правкомиссия одобрила увеличение лимита сверхурочной работы в РФ вдвое

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект с поправками в Трудовой кодекс РФ, который, в том числе, увеличивает лимит сверхурочной работы с нынешних 120 часов до 240 часов в год, сообщает "Интерфакс".

"Законопроектом предлагается внести комплексные изменения в трудовое законодательство РФ, предусматривающие: установление возможности увеличения продолжительности сверхурочной работы до 240 часов в год, в случае если это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что, по данным социологических опросов, институт сверхурочной работы востребован среди граждан РФ - около 90% россиян готово к такой работе.

Законопроект также прописывает увеличение предельной численности работников, с которыми могут быть заключены срочные трудовые договоры у субъектов малого бизнеса, - с 35 до 70 человек.

Законопроектом, который разработали Минэкономразвития и Минтруда, предполагается, что в случае его принятия он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

  2. 08.12.2025, 21:55
    Гость: Закон суров, но он Закон

    Не учите юристов какие Законы принимать. Какие им надо, такие и принимают. Кто вам разрешил задавать неумные вопросы?

  3. 08.12.2025, 21:25
    Гость: Олег

    Пахал на крайнем севере, рабочий день по 13-14 часов но табелируют все равно по 10, все сверхурочные, как и все остальное получают только в офисе, в Москве. Люди для них хуже рабов!

  4. 08.12.2025, 20:27
    Гость: А ЕЩЁ Путин призвал усилить надзор за оборотом наличных ден

    Президент России Владимир Путин считает необходимым усилить контроль за обращением наличных денег в рамках борьбы с теневым сектором в экономике.
    Комсомольская правда

    Глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам указал, что нужно навести порядок и на оптовых, и на розничных рынках.Комсомольская правда

    "В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально. И доходы соответствующие в бюджет поступали", – подчеркнул Путин.РЕН ТВ

    Путин поставил задачу «обеления» российской экономики.
    Комсомольская правда

    КАК МЫ В СССР жили ,с наличными деньгами?

    ПРИ ЭТОМ РАБОТЫ " без оформления "в гос. учреждениях, на фабриках-заводах
    НЕ БЫЛО.
    Сейчас сплошь да рядом.
    Людям приходится соглашаться. Охранники из регионов вынуждены работать вахтовым методом, месяцев два,а то и три подряд,с проживанием на объекте.

  5. 08.12.2025, 18:34
    Гость: Имрек

    В Штатах законодательное ограничение- не более 65 часов в неделю. Но ежели свой бизнес, или трудоголик...

Все комментарии (8)
