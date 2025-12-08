Правкомиссия одобрила увеличение лимита сверхурочной работы в РФ вдвое
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект с поправками в Трудовой кодекс РФ, который, в том числе, увеличивает лимит сверхурочной работы с нынешних 120 часов до 240 часов в год, сообщает "Интерфакс".
"Законопроектом предлагается внести комплексные изменения в трудовое законодательство РФ, предусматривающие: установление возможности увеличения продолжительности сверхурочной работы до 240 часов в год, в случае если это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что, по данным социологических опросов, институт сверхурочной работы востребован среди граждан РФ - около 90% россиян готово к такой работе.
Законопроект также прописывает увеличение предельной численности работников, с которыми могут быть заключены срочные трудовые договоры у субъектов малого бизнеса, - с 35 до 70 человек.
Законопроектом, который разработали Минэкономразвития и Минтруда, предполагается, что в случае его принятия он вступит в силу с 1 марта 2026 года.
"Обеление" экономики в России,чревато "посинением" граждан!
Не учите юристов какие Законы принимать. Какие им надо, такие и принимают. Кто вам разрешил задавать неумные вопросы?
Пахал на крайнем севере, рабочий день по 13-14 часов но табелируют все равно по 10, все сверхурочные, как и все остальное получают только в офисе, в Москве. Люди для них хуже рабов!
Президент России Владимир Путин считает необходимым усилить контроль за обращением наличных денег в рамках борьбы с теневым сектором в экономике.
Комсомольская правда
Глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам указал, что нужно навести порядок и на оптовых, и на розничных рынках.Комсомольская правда
"В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально. И доходы соответствующие в бюджет поступали", – подчеркнул Путин.РЕН ТВ
Путин поставил задачу «обеления» российской экономики.
Комсомольская правда
КАК МЫ В СССР жили ,с наличными деньгами?
ПРИ ЭТОМ РАБОТЫ " без оформления "в гос. учреждениях, на фабриках-заводах
НЕ БЫЛО.
Сейчас сплошь да рядом.
Людям приходится соглашаться. Охранники из регионов вынуждены работать вахтовым методом, месяцев два,а то и три подряд,с проживанием на объекте.
В Штатах законодательное ограничение- не более 65 часов в неделю. Но ежели свой бизнес, или трудоголик...