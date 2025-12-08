Правкомиссия одобрила увеличение лимита сверхурочной работы в РФ вдвое

17:09 8.12.2025

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект с поправками в Трудовой кодекс РФ, который, в том числе, увеличивает лимит сверхурочной работы с нынешних 120 часов до 240 часов в год, сообщает "Интерфакс".

"Законопроектом предлагается внести комплексные изменения в трудовое законодательство РФ, предусматривающие: установление возможности увеличения продолжительности сверхурочной работы до 240 часов в год, в случае если это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что, по данным социологических опросов, институт сверхурочной работы востребован среди граждан РФ - около 90% россиян готово к такой работе.

Законопроект также прописывает увеличение предельной численности работников, с которыми могут быть заключены срочные трудовые договоры у субъектов малого бизнеса, - с 35 до 70 человек.

Законопроектом, который разработали Минэкономразвития и Минтруда, предполагается, что в случае его принятия он вступит в силу с 1 марта 2026 года.