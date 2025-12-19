ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16%

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ставку на 50 б. п., до 16%.

"Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой", - цитирует сообщение регулятора "Интерфакс".

Банк России отмечает, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели.

"Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - сообщил регулятор.

По прогнозу Банка России, инфляция снизится до 4,0–5,0% в 2026 году. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на уровне цели.

"Инфляционные ожидания несколько выросли. Их сохранение на повышенном уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции. По оценке Банка России, после исчерпания влияния предстоящего повышения НДС и индексации регулируемых цен и тарифов дезинфляция продолжится. Этому будут способствовать жесткие денежно-кредитные условия", - заявили в ЦБ.

  2. 19.12.2025, 19:04
    Гость: stalker

    Какая "щедрость" со стороны ЦБ РФ. Теперь кредиты станут доступными. Мы просто обос... от счастья.

  3. 19.12.2025, 18:59
    Гость: Да

    ЦБ точно понимает, о чем говорит? Эта контора,, конечно, независима.. Но можно ли быть настолько независимым, если почти никто не понимает их "здравого смысла".

    Сколько ещё лет им потребуется чтобы снизить ставку, и ещё интересно, , что потом? Старт с низкой базы?

