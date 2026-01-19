Кирилл Дмитриев отправится в Давос для встречи с американской делегацией

16:30 19.01.2026

На этой неделе спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретится с американской делегацией в Давосе, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

Переговоры пройдут в рамках Всемирного экономического форума.

Форум в Давосе проходит с 19 по 23 января. Всего мероприятие посетит рекордное количество ведущих лидеров – 400 человек, в их числе главы стран G7. Конференция пройдет под девизом «Дух диалога». Предполагается, что на полях форума мировые лидеры обсудят экономику и текущие политические проблемы. По информации Reuters, в рамках форума переговоры с американской делегацией продолжатся и со стороны Украины.