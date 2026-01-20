В США заявили о возможных пошлинах до 500% для покупателей российской нефти

Президент США Дональд Трамп может ввести пошлины до 500% для покупателей российской нефти без одобрения Сената. Об этом заявил министр финансов страны Скотт Бессент на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе, пишет «Коммерсант».

«Мы не считаем, что президенту Трампу нужны такие полномочия. Он может это сделать в рамках IEEPA (International Emergency Economic Powers Act — закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях.— Ред.), но Сенат хочет предоставить ему эти полномочия»,— сказал глава Минфина в комментарии Fox Business.

Одним из главных импортеров нефти из России Бессент назвал Китай. Еще один источник топлива для КНР — это Иран, ранее в перечень входила и Венесуэла. «Но знаете что? Венесуэльской нефти для них больше нет»,— уточнил министр.

Глава Минфина также прокомментировал возможное рассмотрение законопроекта о новых санкциях против РФ в Конгрессе США. Дональду Трампу не нужен закон об ужесточении рестрикций против Москвы, пояснил Скотт Бессент, поскольку у президента и так есть полномочия для их введения.

  20.01.2026, 22:28
    Гость: Да

    Ничего удивительного.

    С другой стороны, будет ли России лучше, если его оппоненты осенью прижмут..Кевин Ньюсам, его демократический оппонент, аж тоже на саммит приехал, будет всём объяснять, что Трамп осенью станет управляемым.

    Да и задача укрепить американскую экономику, дабы не дать кризису развернуться, задача нетривиальная..

    ----

    А Гренландия может и немало стоить... Разрабатывать надо лет двадцать.. Но там нефти на 3 триллиона по ныгешнтм ценам, семь-восемь по ожидаемым..

    Ещё много всего, включая пресную воду в виде прессованного льда.. Там смотря, как считать, говорят о сумме в 300 триллионов долларов, когда и если всех жителей юга прижмет..

