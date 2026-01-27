Антон Силуанов предложил легализовать онлайн-казино

11:30 27.01.2026

Министр финансов Антон Силуанов направил президенту РФ Владимиру Путину предложения по изменению регулирования рынка азартных игр, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с содержанием письма.

Согласно инициативе, ведомство предлагает отменить действующий запрет на организацию и работу онлайн-казино при соблюдении ими ряда условий. Среди них - назначение единого оператора онлайн-казино распоряжением президента по представлению правительства. Прием ставок должен будет осуществляться через Единый центр учета переводов ставок — систему, аналогичную используемой букмекерами. Также Минфин предлагает установить для него налог в размере не менее 30% от выручки за вычетом выплаченных выигрышей, с ежемесячными отчислениями в бюджет.

Администрирование налога на онлайн-казино предлагается осуществлять через ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). Кроме того, Минфин настаивает на ограничении возраста пользователей — не менее 21 года. В результате доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино, по оценке Минфина, составят около 100 млрд руб. ежегодно.

В настоящее время онлайн-казино в России запрещены. Проводить азартные игры в интернете могут только легальные букмекеры и тотализаторы: объём этого сегмента в 2024 году оценивается в 1,7 трлн рублей. При этом, по данным Минфина, оборот нелегального онлайн-гемблинга превышает 3 трлн рублей в год — его обеспечивают около ста незаконно работающих платформ.