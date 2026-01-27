Антон Силуанов предложил легализовать онлайн-казино

Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин

Министр финансов Антон Силуанов направил президенту РФ Владимиру Путину предложения по изменению регулирования рынка азартных игр, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с содержанием письма.

Согласно инициативе, ведомство предлагает отменить действующий запрет на организацию и работу онлайн-казино при соблюдении ими ряда условий. Среди них - назначение единого оператора онлайн-казино распоряжением президента по представлению правительства. Прием ставок должен будет осуществляться через Единый центр учета переводов ставок — систему, аналогичную используемой букмекерами. Также Минфин предлагает установить для него налог в размере не менее 30% от выручки за вычетом выплаченных выигрышей, с ежемесячными отчислениями в бюджет.

Администрирование налога на онлайн-казино предлагается осуществлять через ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). Кроме того, Минфин настаивает на ограничении возраста пользователей — не менее 21 года. В результате доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино, по оценке Минфина, составят около 100 млрд руб. ежегодно.

В настоящее время онлайн-казино в России запрещены. Проводить азартные игры в интернете могут только легальные букмекеры и тотализаторы: объём этого сегмента в 2024 году оценивается в 1,7 трлн рублей. При этом, по данным Минфина, оборот нелегального онлайн-гемблинга превышает 3 трлн рублей в год — его обеспечивают около ста незаконно работающих платформ.

  1. 27.01.2026, 15:49
    Гость: гость

    то и другое присутствует. Во всяком случае шлюхи есть де-факто и без поиска оных все знают об этом.Если у нас строгие правила как в Шариате,то нужно задерживать за табакокурение и поддатых,а если нет (у нас чиновники в кадре бухают прикрываясь праздничными тостами),то ничего не мешает легализовывать проституцию.Зато получим точный контроль над путанами и лишим серх доходов крышующих.Но скрепно будет запретить и лакоголь с табаком,и шалав с накротой,и мат,и драки.На сегодня не понятны принципы запретов - ощущение что бухнув стаканчик нардеп решил запретить одно,бухнув ещё пару - издал ещё Закон.Проспался - внёс поправки.Ровно так работают пот=чти все.ГАИ сами паркуются с нарушениями,ездят не пристёгнуты - ни одного протокола не видел.Условный Ванька-экспедитор же постоянно будет тормозиться ГАИшниками.Просто так.

  2. 27.01.2026, 15:43
    Гость: Ник

    А следующим этапом Силуанов предложит легализовать онлайн проституцию и получить ещё 100 млрд дохода? А лучше уменьшить в 10 раз зарплаты всём чиновникам и получить ещё 1 триллион рублей?

  3. 27.01.2026, 15:35
    Гость: верно

    Не только там,но - да..Так ведь чинуши не отвечают никогда и правду не любят...Я тут спросил одного под его кмментм,так модератор не публикует.Видать сам и пишет комменты)))

  5. 27.01.2026, 15:20
    Гость: О КАК-мани, маны, мы не люди, а карманы

    Среди них - назначение единого оператора онлайн-казино распоряжением президента по представлению правительства. Прием ставок должен будет осуществляться через Единый центр учета
    А ЗАПРЕТИТЬ ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ, ХОТЬ он лайн, хоть без?

    Обходились мы в СССР без казино.

