Шесть человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Брянску

23:57 10.03.2026

При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек, сообщил губернатор Александр Богомаз.

"В результате террористической ракетной атаки шестеро мирных граждан погибли, 37 ранены", — написал он на своей странице в соцсети.

По данным помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, в городские больницы доставили 35 пострадавших, часть из них — в тяжелом состоянии. В Брянск также отправили бригаду специалистов федеральных медцентров, пишет РИА Новости.

В подвергшемся атаке Советском районе города ощущается запах гари, воздух задымлен.

С 17:55 до 18:45 в Брянске была объявлена ракетная опасность: работали системы оповещения, жителям советовали укрыться в помещениях с капитальными стенами и не подходить к окнам.

На видео, опубликованном в Telegram-канале губернатора, начальник Главного управления МЧС по Брянской области Дмитрий Енин заявил, что удар был нанесен по предприятию, пишет Газета.RU.

По данным Mash, крылатые ракеты Storm Shadow попали по заводу во время пересменки — сотрудники собирались идти домой. Запуск осуществлялся с борта самолетов Су-24 из Одесской области.