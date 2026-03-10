Шесть человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Брянску

При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек, сообщил губернатор Александр Богомаз.

"В результате террористической ракетной атаки шестеро мирных граждан погибли, 37 ранены", — написал он на своей странице в соцсети.

По данным помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, в городские больницы доставили 35 пострадавших, часть из них — в тяжелом состоянии. В Брянск также отправили бригаду специалистов федеральных медцентров, пишет РИА Новости.

В подвергшемся атаке Советском районе города ощущается запах гари, воздух задымлен. 

С 17:55 до 18:45 в Брянске была объявлена ракетная опасность: работали системы оповещения, жителям советовали укрыться в помещениях с капитальными стенами и не подходить к окнам.

На видео, опубликованном в Telegram-канале губернатора, начальник Главного управления МЧС по Брянской области Дмитрий Енин заявил, что удар был нанесен по предприятию, пишет Газета.RU.

По данным Mash, крылатые ракеты Storm Shadow попали по заводу во время пересменки — сотрудники собирались идти домой. Запуск осуществлялся с борта самолетов Су-24 из Одесской области.

  1. 11.03.2026, 06:46
    Гость: Путник

    Как долго это будет продолжаться? Я понимаю, что пыо это дырявый зонтик, но... Люди гибнут.

  3. 11.03.2026, 05:35
    Гость: Ничего нового.....

    Уже почти 40 лет почти каждый день где-нибудь что-нибудь взрывается. Бизнец, панимаишььььь.....

  4. 11.03.2026, 03:36
    Гость: buslaif

    ....в Брянске была объявлена ракетная опасность: работали системы оповещения, жителям советовали укрыться в помещениях с капитальными стенами...
    //////////////////////
    Из инструкции МЧС :"Не подходят для укрытия:
    — подъезды любых зданий, даже небольшие пристроенные сооружения. От многоэтажных / многоквартирных домов вообще следует отбежать хотя бы метров на 30-50;
    — обычные ЖЭКовские подвалы домов. Они совершенно не приспособлены для укрытия во времени авианалетов или ракетно-артиллерийских обстрелов.
    Есть большой риск оказаться под массивными завалами. Загромождение таких подвалов влечет риск моментального пожара или задымленности.... Нынешние бетонные «коробки» не имеют ни малейшего запаса прочности и легко рассыпаются (или «складываются») не только от прямого попадания, но и даже от сильной взрывной волны...
    Вопрос к губернатору Богомазу:Сколько за годы войны построено бомбоубежищ и отремонтировано старых? Особенно это актуально для промышленных предприятий ВПК.В России насчитывается 170 городов с населением более 100 тысяч человек и 321 город с населением свыше 50 тысяч, не говоря уже о военных, промышленных, энергетических и инфраструктурных объектах. Насколько они защищены и насколько эффективна система ПВО по отражению ударов с воздуха? На практике этому соответствует только система ПВО Москвы.

Все комментарии (5)
