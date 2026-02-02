Трамп: премьер Индии Моди согласился прекратить покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп собщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить покупать нефть из России. 

Трамп заявил по итогам их телефонного разговора, что для него было честью поговорить с «одним из лучших друзей» и «влиятельным и уважаемым лидером своей страны» Нарендрой Моди, пишет Газета.RU.

«Мы обсудили много вопросов, в том числе торговлю и прекращение войны между Россией и Украиной. Он [Моди] согласился прекратить закупки российской нефти и покупать гораздо больше нефти у США и, возможно, у Венесуэлы», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, такой сценарий поможет завершить конфликт на Украине.

До этого агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что в целях отказа от российской нефти крупнейшая индийская нефтегазовая корпорация Indian Oil закупила 7 млн баррелей топлива у компаний из ОАЭ, Бразилии и Анголы.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы стремятся минимизировать импорт российской нефти с целью заключения торгового соглашения с США, предполагающего снижение пошлин, отмечает Reuters. 

  1. 02.02.2026, 23:06
    Гость: Вот такие пироги, как мигрантов малогорамотных индусов

    к НАМ, а всё остальное со США.А как кричали ИНДИЯНАШ союзник.

    Известия
    2 часа назад
    Трамп: Индия откажется от российской нефти в пользу США и Венесуэлы

    Как написал Трамп в соцсети Truth Social, индийский премьер дал согласие на изменение энергетической политики.RT на русском
    Президент США Дональд Трамп 2 февраля заявил, что Индия якобы согласилась прекратить закупки российской нефти после разговора с индийским премьер-министром Нарендре Моди.
    Известия

    Трамп также сообщил о договорённостях по снижению взаимных тарифов и увеличению закупок Индией американской энергетики, технологий, сельхозпродукции и угля на сумму более $500 млрд.RT на русском

    4 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки российской нефти в Индию идут ритмично.ИА Регнум

  2. 02.02.2026, 23:04
    Гость: VKPb

    Сколько можно лгать?! Нефть и практически газ истощён в мире и практически закончился в России уже в начале 20х! Шоу «Взрыв Северного потока, куда нечего качать» и что-то не дадим РФ торговать нефтью уже не смешно, РФ практически ищет, где сама получить нефть, то в Сирии, то Иране, то Каспий или что угодно, но везде жадные лапы Бритов шустрее и наглее, а в РФ Британские сетевые магазины скоро сократят ассортимент до невозможного, а цены на «отлученные» от нефте-долларов рубли до максимума! Из-за того вся Кавид-Киев бойня, но и попутно Британский беспредел, «война так война!»
    ...

  3. 02.02.2026, 22:59
    Гость: Индусы

    хотят свою жизнь улучшить, а не чужую ухудшить -- в этом разница между ними и русскими.

    Они на всё смотрят оценивающе-рационально: вот сюда пишем плюсы от такой политики, а сюда -- минусы. Где разница между плюсами и минусами больше -- ту политику и проводим.

    У закупки рос. нефти были свои плюсы -- она дешевле общемировой! И пока не было серьезных санкций против покупателей, индусы её покупали, а почему нет? Западные моральные призывы на них не действовали, у бедных стран мораль куда более гибкая -- им надо из бедности выбираться! Но теперь дело другое -- наварив на дешевизне рос. нефти, индусы потеряют куда больше на ссоре с Америкой. А на дружбе с ней -- наоборот, больше наварят.

    Поэтому извини, друг Вова, но табачок врозь. Ничего личного, просто бизнес.

  4. 02.02.2026, 22:54
    Гость: Бхайбхай)))

    Цыганская ментальность.
    Вы там свои ложки серебряные не забывайте пересчитать,после очередного визита этого
    товарисча в белых кальсонах

