Трамп: премьер Индии Моди согласился прекратить покупать нефть у России
Президент США Дональд Трамп собщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить покупать нефть из России.
Трамп заявил по итогам их телефонного разговора, что для него было честью поговорить с «одним из лучших друзей» и «влиятельным и уважаемым лидером своей страны» Нарендрой Моди, пишет Газета.RU.
«Мы обсудили много вопросов, в том числе торговлю и прекращение войны между Россией и Украиной. Он [Моди] согласился прекратить закупки российской нефти и покупать гораздо больше нефти у США и, возможно, у Венесуэлы», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
По его словам, такой сценарий поможет завершить конфликт на Украине.
До этого агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что в целях отказа от российской нефти крупнейшая индийская нефтегазовая корпорация Indian Oil закупила 7 млн баррелей топлива у компаний из ОАЭ, Бразилии и Анголы.
Индийские нефтеперерабатывающие заводы стремятся минимизировать импорт российской нефти с целью заключения торгового соглашения с США, предполагающего снижение пошлин, отмечает Reuters.
к НАМ, а всё остальное со США.А как кричали ИНДИЯНАШ союзник.
Сколько можно лгать?! Нефть и практически газ истощён в мире и практически закончился в России уже в начале 20х! Шоу «Взрыв Северного потока, куда нечего качать» и что-то не дадим РФ торговать нефтью уже не смешно, РФ практически ищет, где сама получить нефть, то в Сирии, то Иране, то Каспий или что угодно, но везде жадные лапы Бритов шустрее и наглее, а в РФ Британские сетевые магазины скоро сократят ассортимент до невозможного, а цены на «отлученные» от нефте-долларов рубли до максимума! Из-за того вся Кавид-Киев бойня, но и попутно Британский беспредел, «война так война!»
...
хотят свою жизнь улучшить, а не чужую ухудшить -- в этом разница между ними и русскими.
Они на всё смотрят оценивающе-рационально: вот сюда пишем плюсы от такой политики, а сюда -- минусы. Где разница между плюсами и минусами больше -- ту политику и проводим.
У закупки рос. нефти были свои плюсы -- она дешевле общемировой! И пока не было серьезных санкций против покупателей, индусы её покупали, а почему нет? Западные моральные призывы на них не действовали, у бедных стран мораль куда более гибкая -- им надо из бедности выбираться! Но теперь дело другое -- наварив на дешевизне рос. нефти, индусы потеряют куда больше на ссоре с Америкой. А на дружбе с ней -- наоборот, больше наварят.
Поэтому извини, друг Вова, но табачок врозь. Ничего личного, просто бизнес.
Цыганская ментальность.
Вы там свои ложки серебряные не забывайте пересчитать,после очередного визита этого
товарисча в белых кальсонах
удивляет что ли? Привыкнуть пора.