Трамп: премьер Индии Моди согласился прекратить покупать нефть у России

20:55 2.02.2026

Президент США Дональд Трамп собщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить покупать нефть из России.

Трамп заявил по итогам их телефонного разговора, что для него было честью поговорить с «одним из лучших друзей» и «влиятельным и уважаемым лидером своей страны» Нарендрой Моди, пишет Газета.RU.

«Мы обсудили много вопросов, в том числе торговлю и прекращение войны между Россией и Украиной. Он [Моди] согласился прекратить закупки российской нефти и покупать гораздо больше нефти у США и, возможно, у Венесуэлы», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, такой сценарий поможет завершить конфликт на Украине.

До этого агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что в целях отказа от российской нефти крупнейшая индийская нефтегазовая корпорация Indian Oil закупила 7 млн баррелей топлива у компаний из ОАЭ, Бразилии и Анголы.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы стремятся минимизировать импорт российской нефти с целью заключения торгового соглашения с США, предполагающего снижение пошлин, отмечает Reuters.