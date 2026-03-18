Власти раскрыли крупнейшие приватизации 2025 года
В 2025 году среди самых крупных сделок по приватизации стали «Макфа» (принесла 22,4 млрд руб.), «Кубань-вино» (19,9 млрд), Башкирская содовая компания (17,4 млрд) и «Ариант» (9,4 млрд), сообщает РБК со ссылкой на данные Росимущества.
Перед компетентными органами стояла задача обеспечить поступление средств от приватизации в размере 81,5 млрд руб., и она была выполнена — бюджет получил 84,2 млрд руб., сказал руководитель Росимущества Вадим Яковенко.
«В рамках программы приватизации по отдельным решениям правительства реализовано 78 пакетов акций и долей хозяйственных обществ на сумму 81,7 млрд. Наиболее значимыми стали сделки по продаже активов, обращенных в доход государства по решению судов. Это группа компаний «Макфа», пакеты акций Башкирской содовой компании, Калининградского торгового порта, группы компаний «Кубань-вино» и «Ариант», — сказал он.
Среди целей Росимущества на 2026 год Яковенко назвал вовлечение в хозяйственный оборот 90% объектов имущества, поступивших в федеральную собственность по решениям судов в 2025 году. Поступления от приватизации в бюджет планируются на уровне не менее 100 млрд руб. Глава Минфина Антон Силуанов ранее прогнозировал перевыполнение этого плана.
В последнее время Генпрокуратура инициировала ряд исков о передаче частных компаний в собственность государства, указывая на незаконную приватизацию в 1990-е годы. Президент Владимир Путин подчеркивал, что речь не идет о пересмотре итогов приватизации 1990-х, и называл оправданным изъятие бизнеса в пользу государства только в случае прямого ущерба безопасности и интересам страны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Один из комментаторов написал, что то ли правительство Англии или Франции по сути является ретранслятором спущенных ему директив и находится под внешним управлением. Это было утверждение. Мысль мне понравилась. В ней действительно есть рациональное зерно. Но мне показалось, что просто одного утверждения недостаточно. Надо перечислить признаки такого правительства, чтобы было понятно самостоятельно оно или всего лишь марионетка в чужих руках. За примером далеко ходить не пришлось. У нас же прямо тут, в России, тоже есть правительство, которое мы знаем как облупленное.
И тогда я просто перечислил реальность российской действительности, в том числе и основные характеристики российского правительства. Правительства Европы меня не интересуют от слова совсем. И вот, что получилось.
Если правительство страны состоит сплошь из людей никчёмных, некомпетентных, слабых организаторов, нечистоплотных в обещаниях, не способных контролировать поставленные ими задачи и строго спрашивать за их невыполнение, если при таком правительстве экономическая ситуация в стране ухудшается, растут цены, налоги, а не натуральное производство качественных товаров, работ и услуг, снижается уровень жизни населения, растёт смертность, падает рождаемость, люди повально берут на приобретение жилья кредиты, растёт ввоз мигрантов из других стран, следовательно правительство такой страны не самостоятельно, а находится полностью под внешним управлением и является всего лишь ретранслятором спущенных ему директив.
бойкая торговля продолжается. Ну продали, хорошо. А производство чего построили или купили?
Шурик: «Когда Вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что Вы бредите» (фильм «Иван Васильевич меняет профессию»).
Бизнес создаётся для того, чтобы получать стопроцентную прибыль. Бредоформаторы, напротив, легко расстаются с госбизнесом, к которому они не имеют ровным счётом никакого отношения, чтобы потом получать только проценты от чужой прибыли в виде налогов. Бравурные рапорта, что нонче в бюджет поступило столько то мильярдов рублей, скрывают то обстоятельство, что в последующие годы поток средств в бюджет от приватизированных предприятий резко сократится. Сегодняшняя одномоментная, будто бы, прибыль во все последующие годы будет приносить только относительный убыток. Более того, доведя до краха дармовой бизнес, полученный от госчиновников по блату, бизнюки выстраиваются в очередь за господдержкой. Или это для кого-то является секретом? Какая уж там выгода!
Пока все российские предприятия не перейдут в частные руки мерзавцы приватизаторы в кремле не уймутся.Стоит задача 100% приватизации в России. Просто в СССР было создано столько богатств и заводов что мерзавцы приватизаторы в кремле не могут все до сих пор переварить спустя 35 лет чтобы не подавиться. После полной приватизации нынешние антинародные власти в РФ будут считать что их основная миссия успешно завершена и могут отчитаться перед своими западными хозяевами. Видимо им что то было обещано в замен, возврат наворованого бобла и дворцов, и прием в западную элиту, а скорее всего ничего не получат и останутся с носом как обычно. Их похлопают по плечу и кинут дурачье кремлевское.
Гайдар жив и будет жить еще долго пока экономикой страны руками водят его последыши и чубайсята. Однако кому война, а кому дележ награбленного и их даже финиш СВО не пугает так как они думают что при форс-мажоре покинуть галеру как крысы, но только с награбленным.
Либеральное правительство Мишустина планомерно продолжает политику Кудрина уничтожая госкапитал и продавая госпредприятия частному капиталу хотя история доказала что это не ведет ни к росту производительности труда и ни экономическому прогрессу, а превращается в акцию уничтожения промышленности и сельского хозяйства страны так как им уже нужна экономическая колонизация наряду финансовой удавкой Запада на шее государства.
Планы прихватизации составлены на годы вперед и в итоге страна вместо сырьевой колонии станет прямой колонией Запада где иностранные гастарбайтеры будут горбатиться на колонизаторов, а местные просто вымрут как это было после ельцинского переворота когда за несколько лет около 8-и миллионов россиян попали на кладбища из-за их неприспособленности к ельцинскому копыталихзму.