Власти раскрыли крупнейшие приватизации 2025 года

12:16 18.03.2026

В 2025 году среди самых крупных сделок по приватизации стали «Макфа» (принесла 22,4 млрд руб.), «Кубань-вино» (19,9 млрд), Башкирская содовая компания (17,4 млрд) и «Ариант» (9,4 млрд), сообщает РБК со ссылкой на данные Росимущества.

Перед компетентными органами стояла задача обеспечить поступление средств от приватизации в размере 81,5 млрд руб., и она была выполнена — бюджет получил 84,2 млрд руб., сказал руководитель Росимущества Вадим Яковенко.

«В рамках программы приватизации по отдельным решениям правительства реализовано 78 пакетов акций и долей хозяйственных обществ на сумму 81,7 млрд. Наиболее значимыми стали сделки по продаже активов, обращенных в доход государства по решению судов. Это группа компаний «Макфа», пакеты акций Башкирской содовой компании, Калининградского торгового порта, группы компаний «Кубань-вино» и «Ариант», — сказал он.

Среди целей Росимущества на 2026 год Яковенко назвал вовлечение в хозяйственный оборот 90% объектов имущества, поступивших в федеральную собственность по решениям судов в 2025 году. Поступления от приватизации в бюджет планируются на уровне не менее 100 млрд руб. Глава Минфина Антон Силуанов ранее прогнозировал перевыполнение этого плана.

В последнее время Генпрокуратура инициировала ряд исков о передаче частных компаний в собственность государства, указывая на незаконную приватизацию в 1990-е годы. Президент Владимир Путин подчеркивал, что речь не идет о пересмотре итогов приватизации 1990-х, и называл оправданным изъятие бизнеса в пользу государства только в случае прямого ущерба безопасности и интересам страны.