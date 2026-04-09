Bloomberg: Россия предлагает газ в Азию с дисконтом 40%
Россия на фоне глобального дефицита на рынке сжиженного природного газа (СПГ) пытается привлечь покупателей в Южной Азии для закупок топлива со своих подсанкционных проектов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет РБК.
По данным собеседников агентства, поставки предлагаются с дисконтом около 40% от текущих спотовых цен. Посредниками выступают малоизвестные компании, зарегистрированные в Китае и России. Продавцы, как утверждает агентство, готовы предоставить сопроводительные документы, согласно которым источником сырья были бы указаны Оман или Нигерия.
При этом в материале указано, что оперативно подтвердить, были ли приобретены какие-то партии газа на указанных условиях, Bloomberg не удалось.
Причиной для роста предложений стал резкий скачок цен после фактического закрытия Ормузского пролива и атак на крупнейший в мире завод по сжижению газа в Катаре, отмечает агентство. Кроме того, поставки из Катара практически остановились, вынуждая импортеров, включая Бангладеш и Индию, искать более дорогие альтернативы. Бангладеш, получавший 60% СПГ из Катара, теперь вынужден закупать газ на спотовом рынке, порой по ценам вдвое выше контрактных.
За то своими в РФ по рыночной 100% цене.
Ну и Кавказу бесплатно, по традиции, всё равно
они никогда ни за что не платят.
А чего не бесплатно?!Эта ... чиновничье-олигархическая камарилья дойдет до того,что и приплачивать станет-за отдаваемые бесплатно российские газ и нефть,украденные у российского народа...
надоело распродажа наших народных богатств. огреневшие.
России для себя и потомков не нудно энергоресурсы? Или у "России" есть конкретные имена , которые и считают себя Россией и собственником всех недр. .
Но,это скоро закончится.Малоимущие умирают или станут Неимущими,хрен что возьмёшь.