Bloomberg: Россия предлагает газ в Азию с дисконтом 40%

Россия на фоне глобального дефицита на рынке сжиженного природного газа (СПГ) пытается привлечь покупателей в Южной Азии для закупок топлива со своих подсанкционных проектов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет РБК.

По данным собеседников агентства, поставки предлагаются с дисконтом около 40% от текущих спотовых цен. Посредниками выступают малоизвестные компании, зарегистрированные в Китае и России. Продавцы, как утверждает агентство, готовы предоставить сопроводительные документы, согласно которым источником сырья были бы указаны Оман или Нигерия.

При этом в материале указано, что оперативно подтвердить, были ли приобретены какие-то партии газа на указанных условиях, Bloomberg не удалось.

Причиной для роста предложений стал резкий скачок цен после фактического закрытия Ормузского пролива и атак на крупнейший в мире завод по сжижению газа в Катаре, отмечает агентство. Кроме того, поставки из Катара практически остановились, вынуждая импортеров, включая Бангладеш и Индию, искать более дорогие альтернативы. Бангладеш, получавший 60% СПГ из Катара, теперь вынужден закупать газ на спотовом рынке, порой по ценам вдвое выше контрактных.

  1. 10.04.2026, 00:14
    Гость: ABCD

    За то своими в РФ по рыночной 100% цене.
    Ну и Кавказу бесплатно, по традиции, всё равно
    они никогда ни за что не платят.

  2. 09.04.2026, 23:12
    Гость: Ceburec

    А чего не бесплатно?!Эта ... чиновничье-олигархическая камарилья дойдет до того,что и приплачивать станет-за отдаваемые бесплатно российские газ и нефть,украденные у российского народа...

  4. 09.04.2026, 21:48
    Гость: а

    России для себя и потомков не нудно энергоресурсы? Или у "России" есть конкретные имена , которые и считают себя Россией и собственником всех недр. .

  5. 09.04.2026, 19:26
    Гость: Григорьеву. Во-во,малоимущие доплатят разницу

    Но,это скоро закончится.Малоимущие умирают или станут Неимущими,хрен что возьмёшь.

Все комментарии (17)
Выбор читателей
КСИР сообщил о гибели главы иранской разведки
© KM.RU, Алексей Белкин
Как власти будут выявлять тех, кто пользуется VPN: методичка Минцифры
Трамп пригрозил уничтожить Иран за одну ночь
Астронавты Artemis II установили рекорд дальности полета человека от Земли
Избранное
«Тэтчер отдыхает». Зачем власть ударилась в «репрессии» против пенсионеров?
«Ключевая», 16 ноября, «16 Тонн»
Вольный Путь «Танец стихий. Зень»
Челябинские панки предложили выдвинуть Лешу Закона в президенты
Премьера «Балалайкин и Ко», 13 ноября, Основная сцена театра «Прогресс сцена Армена Джигарханяна»
Leo Solovyev «Танцуй» (рецензия на интернет-сингл)
«Моральный кодекс», 11 мая, «16 Тонн»
Посев (Егор Летов) «Смерч. Летние записи»
Сумерки. О выступлении Путина и реакции на него
Дельфин, 7 августа, Summer Sound x билайн (Дизайн-завод)
«Билл Гейтс – отец пандемии». А если это не фейк?
