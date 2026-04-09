Bloomberg: Россия предлагает газ в Азию с дисконтом 40%

14:30 9.04.2026

Россия на фоне глобального дефицита на рынке сжиженного природного газа (СПГ) пытается привлечь покупателей в Южной Азии для закупок топлива со своих подсанкционных проектов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет РБК.

По данным собеседников агентства, поставки предлагаются с дисконтом около 40% от текущих спотовых цен. Посредниками выступают малоизвестные компании, зарегистрированные в Китае и России. Продавцы, как утверждает агентство, готовы предоставить сопроводительные документы, согласно которым источником сырья были бы указаны Оман или Нигерия.

При этом в материале указано, что оперативно подтвердить, были ли приобретены какие-то партии газа на указанных условиях, Bloomberg не удалось.

Причиной для роста предложений стал резкий скачок цен после фактического закрытия Ормузского пролива и атак на крупнейший в мире завод по сжижению газа в Катаре, отмечает агентство. Кроме того, поставки из Катара практически остановились, вынуждая импортеров, включая Бангладеш и Индию, искать более дорогие альтернативы. Бангладеш, получавший 60% СПГ из Катара, теперь вынужден закупать газ на спотовом рынке, порой по ценам вдвое выше контрактных.