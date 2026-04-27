Кадровый резерв в России за пять лет сократился почти вдвое
Кадровый резерв в России в 2025 году сократился до 4,4 млн человек — это на 9%, или 415 тыс., меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит аналитическая служба FinExpertiza на основе статистики Росстата и Роструда, пишут «Известия».
В кадровый резерв входят люди, которые не имеют работы, но потенциально готовы выйти на рынок труда. Их делят на три группы: безработные, активно ищущие работу и готовые приступить (1,7 млн человек); так называемая «потенциальная рабочая сила» (551 тыс.), которая рассматривает трудоустройство, но не готова начать сразу; а также те, кто хотел бы работать, но не предпринимает активных шагов и не готов выйти на работу в ближайшее время (2,2 млн).
За последние пять лет численность такого резерва сократилась почти вдвое — с 7 млн до около 4 млн человек. Его доля по отношению к занятым также снизилась: с 10% в 2021 году до 6% в 2025-м.
Эксперты объясняют эту динамику несколькими факторами. Среди них — демография: малочисленные поколения 1990-х и начала 2000-х сокращают приток молодых работников, при этом растет доля людей старшего возраста.
Кроме того, высокий спрос на рабочую силу «втягивает» свободные ресурсы в экономику. Этому способствуют оборонные заказы, перестройка промышленности и логистики.
Дополнительно на рынок труда быстрее выходят студенты, а также активнее трудоустраиваются пенсионеры и женщины с детьми.
Где вы видели повсюду ЧПУ? Таких производств у нас десяток наберётся, в основном военные заводы на экспорт. Я в своём городе знаю только одно место где в маленькой частной мастерской стоят токарные станки возле ЖД, самый молодой станок 16К20 там 1986г, и ещё "Универсал 2", 1978г, есть станки 1957г.
По всей стране пашут ещё где это сохранилось, станки 16К20, 1А62, 1м63н итд.. только за счёт качества и надёжности сделавшего их СССР.
Китайский ЧПУ стоит дорого. И они не универсальные.
Экие вы приземлённые.Вот академик Чернышёв анонсировал программу создания российских колоний-территорий на Луне в течение 10 лет. России задыхается без лунных территорий почище Японии. Ей катастрофически не хватает территорий. Первоначальная стоимость проекта 4,4 трлн.руб. Уже можно делать ставки на стоимость этого проекта в конце строительства. Каждый год планируется запускать на Луну по одной экспедиции. Таким образом один полёт будет обходиться в 440 млрд.руб. Где деньги брать в стране, которая кукурузник запустить не может? А печатный станок на что? Спасибо печатнику Ивану Фёдорову, научил приматов печатать книги. А там, кто бы мог подумать, приматы осознали, что печатать деньги гораздо, гораздо выгоднее. Теперь остановиться не могут, так им это дело понравилось.
Россия вымирает, технических специалистов нет, жилищная инфраструктура рассыпается. Ну что за детский сад. Путин вам и СВО организовал,а кто не хочет играть в СВО, может играть в полёты на Луну. Там, ой какая прекрасная экология, леса, реки, озёра, поля. Можно свой лунный гектар освоить. Пять-шесть урожаев собрать за год, как нечего делать. Не успеете глазом моргнуть, а он вам ещё парочку увлекательных проектов подбросит. А разве не увлекательно получать каждый раз платёжные требования с постоянно растущими ценами на ЖКУ? И тут же в догонку требование погасить задолженность по ним самым срочным образом. Это же тоже развлечение специально придуманное для нас его командой весёлых и находчивых жуликов.
Население категорически не хочет работать с официальным оформлением и всеми налогами. Никто не верит в пенсии, никто не хочет становится "прозрачным" для сертифицированных мошенников ЦБ и минфина РФ. Население начинает искать варианты работы в "тени" и на себя.
Народ сам начал обосабливаться от власти, которая давно уже замкнулась на себе красивой и отдалилась от народа.
Не так давно упитанный министр труда РФ Котяков заявил, что в РФ полно работы и свободных вакансий. Но ленивое население не хочет работать там, где это нужно буржуазии. Правда он умолчал о том, что работы полно, но вся она бесплатная. ЗП с 23..26тр, плюс "соцпакет" который нечего не решает. В основном "соцпакет" в РФ представлен либо милостивым согласием работодателя на посещение сотрудниками поликлиники, 50% компенсаций за проезд на автобусе до работы и обратно, либо мизерной премией в конце года, которой может и не быть.
Озвучиваемая ЗП по РФ в 75тр или 100тр как оказалось, касается не более чем 6% работающего населения. У медсестры в провинции РФ до сих пор может быть зарплата в 9тр, как и почтальонов.
Мечта олигархии нагнуть население на зарплаты в виде миски похлёбки давно уже осталась мечтой. О которой лет 10 назад вслух любил мечтать Проша Поражняков, грезевший отменить КЗОТ и сделать из работников батраков с "0" правами. Светлейший едва не воплотил эту мечту по Прошиным хотелкам, но его видимо там одёрнули.
Примерно соответствует информации о потерях на сво, совпадение, не думаю
И ни кто ещё не оценил определение - Кадровый Резерв
Не безработица, а кадровый резерв.
"В кадровый резерв входят люди, которые не имеют работы, но потенциально готовы выйти на рынок труда. "
А!
Каково!?