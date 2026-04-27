Кадровый резерв в России за пять лет сократился почти вдвое

Кадровый резерв в России в 2025 году сократился до 4,4 млн человек — это на 9%, или 415 тыс., меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит аналитическая служба FinExpertiza на основе статистики Росстата и Роструда, пишут «Известия».

В кадровый резерв входят люди, которые не имеют работы, но потенциально готовы выйти на рынок труда. Их делят на три группы: безработные, активно ищущие работу и готовые приступить (1,7 млн человек); так называемая «потенциальная рабочая сила» (551 тыс.), которая рассматривает трудоустройство, но не готова начать сразу; а также те, кто хотел бы работать, но не предпринимает активных шагов и не готов выйти на работу в ближайшее время (2,2 млн).

За последние пять лет численность такого резерва сократилась почти вдвое — с 7 млн до около 4 млн человек. Его доля по отношению к занятым также снизилась: с 10% в 2021 году до 6% в 2025-м.

Эксперты объясняют эту динамику несколькими факторами. Среди них — демография: малочисленные поколения 1990-х и начала 2000-х сокращают приток молодых работников, при этом растет доля людей старшего возраста.

Кроме того, высокий спрос на рабочую силу «втягивает» свободные ресурсы в экономику. Этому способствуют оборонные заказы, перестройка промышленности и логистики.

Дополнительно на рынок труда быстрее выходят студенты, а также активнее трудоустраиваются пенсионеры и женщины с детьми.