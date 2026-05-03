Бюджет дополнительно получит 200 млрд рублей из-за роста цен на нефть

Российский бюджет получит дополнительно 200 миллиардов рублей на фоне роста цен на нефть в мире, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

"Мы их (дополнительные доходы - ред.) ждем. Но я сразу хочу сказать, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца – одинаковые… Речь идет о сумме примерно 200 миллиардов рублей", - приводит его слова РИА Новости.

Фактически, заявил глава Минфина, вышеобозначенные показатели поступлений друг друга уравновесят.

Комментарии читателей

  2. 03.05.2026, 20:42
    Гость: Юри_й

    а сколько он дополнительно потеряет за счет сгоревших НПЗ в Туапсе, Усть Луге, Перми?

  3. 03.05.2026, 20:39
    Гость: Але!

    Мы ещë не забыли, как мудрая власть на скоч.., пардон, "молниеносном" СВО, лихо подарила супостатам 300 лярдов у.е.
    Нынешнее лязганье шпорами не сильно воодушевляет, тем более, обнадëживает...

  4. 03.05.2026, 20:38
    Гость: Владимир

    300 млрд замороженных баксов минус 200 млрд допрублей... Эдак скоро в ноль выйдем! Давно замечено и не мной: как убытки – так в баксах, как доходы – так в рублях. «А в попугаях-то я длиннее».
    Да, и любопытно, сколько реально получит бюджет, а сколько – офшоры.

