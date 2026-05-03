Бюджет дополнительно получит 200 млрд рублей из-за роста цен на нефть
Российский бюджет получит дополнительно 200 миллиардов рублей на фоне роста цен на нефть в мире, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
"Мы их (дополнительные доходы - ред.) ждем. Но я сразу хочу сказать, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца – одинаковые… Речь идет о сумме примерно 200 миллиардов рублей", - приводит его слова РИА Новости.
Фактически, заявил глава Минфина, вышеобозначенные показатели поступлений друг друга уравновесят.
олигархии ?
а сколько он дополнительно потеряет за счет сгоревших НПЗ в Туапсе, Усть Луге, Перми?
Мы ещë не забыли, как мудрая власть на скоч.., пардон, "молниеносном" СВО, лихо подарила супостатам 300 лярдов у.е.
Нынешнее лязганье шпорами не сильно воодушевляет, тем более, обнадëживает...
300 млрд замороженных баксов минус 200 млрд допрублей... Эдак скоро в ноль выйдем! Давно замечено и не мной: как убытки – так в баксах, как доходы – так в рублях. «А в попугаях-то я длиннее».
Да, и любопытно, сколько реально получит бюджет, а сколько – офшоры.
пойдут в нужные карманы