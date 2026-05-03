Бюджет дополнительно получит 200 млрд рублей из-за роста цен на нефть

300 млрд замороженных баксов минус 200 млрд допрублей... Эдак скоро в ноль выйдем! Давно замечено и не мной: как убытки – так в баксах, как доходы – так в рублях. «А в попугаях-то я длиннее».

Да, и любопытно, сколько реально получит бюджет, а сколько – офшоры.