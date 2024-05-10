Почему «Газпром» докатился до убытков

12:52 10.05.2024

Компания «Газпром» по итогам 2023 года получила убыток в 629 млрд руб. против прибыли 1,23 трлн руб. годом ранее. По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова, «Газпром» уже сложно назвать газовой компанией, а ее уровень долговой нагрузки становится опасным

Компания «Газпром» по итогам 2023 года получила убыток в 629 млрд руб. против прибыли 1,23 трлн руб. годом ранее, – это следует из отчета компании по международным стандартам (МСФО), опубликованного 2 мая, который произвел много шума в нефтегазовой отрасли. Проблемы госмонополии, которую некогда называли «национальным достоянием», продолжают обсуждать и инвесторы, обеспокоенные перспективой получения дивидендов, и эксперты, стремящиеся понять, почему компания пришла к таким финансовым результатам. По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова, «Газпром» уже сложно назвать газовой компанией, а ее уровень долговой нагрузки становится опасным.

«Газпром» опубликовал отчетность за 2023 год, согласно которой впервые за 25 лет компания получила чистый убыток (убыток, относящийся к акционерам) в 629,1 млрд руб., при том, что годом ранее была получена прибыль в 1,23 трлн руб. Как отмечает Андрианов, результаты, обозначенные в отчетности производят удручающее впечатление. «Они оказались существенно ниже рыночных ожиданий. Так, выручка от продаж сократилась на 27% год к году до 8,5 трлн руб. В первую очередь это было обусловлено обвалом поступлений от реализации «голубого топлива» за пределами РФ – с 7,3 трлн руб. в 2022 г. до 2,9 трлн в 2023-м», – отмечает эксперт, обращая внимание на то, что в итоге «Газпром», впервые в XXI веке получил убыток от операционной деятельности, достигший 364 млрд руб.

Что крайне важно, отчетность компании была бы гораздо хуже, если вычесть из нее показатели деятельности ее крупнейшей «дочки» – «Газпром нефти». В частности, ее выручка составила 4,1 трлн руб., в то время как выручка материнского холдинга от продаж газа в целом лишь 3,1 трлн руб. Кроме того, операционная прибыль «нефтяного сегмента» на фоне общего убытка группы «Газпром» составила 721 млрд руб. То есть получается, что EBITDA, ключевой финансовый показатель «Газпрома» за прошлый год (1,8 трлн руб.) на две трети обеспечен именно за счет «Газпром нефти» (1,2 трлн), а без ее вклада он составил бы только 0,6 трлн руб.

«Теперь по справедливости «Газпрому» стоило бы официально объявить себя нефтяной компанией, поскольку именно «черное золото», а не «голубое топливо» формирует основную часть его финансовых потоков. Ну или «поменять местами» материнскую и дочернюю структуры», – полагает Андрианов.

Кроме того, если из EBITDA «Газпрома» убрать также вклад еще одной 100%-ной «дочки» – «Газпромэнергохолдинга», то показатель снизился бы до менее чем 0,5 трлн руб., что примерно в 2 раза меньше, чем, например, у компании «Новатэк» (0,9 трлн руб.). Таким образом, получается, что крупнейшая газовая компания страны сегодня – именно «Новатэк», полагает Андрианов, обращая внимание на то, что она немало пострадала от западных санкций.

Эксперт в колонке в «Ведомостях» постарался объяснить такой провал «Газпрома». Кроме очевидных факторов, таких как разрыв энергетического сотрудничества с Европой, очевидны структурные проблемы газовой монополии, накапливаемые много лет. «Газпром» долго предпочитал спокойно «сидеть на трубах», ведущих в Европу, и достаточно неспешно занимался диверсификацией своих поставок, – констатирует Андрианов. – Так что же удивляться тому, что в настоящее время он столкнулась с трудностями. Хотя, к слову, санкционное давление на газовый сектор существенно ниже, чем на нефтяной. Но нефтяные компании не допустили обвала добычи, экспорта и нефтяных доходов бюджета».

Также эксперт считает, что кризисный менеджмент «Газпрома» был недостаточно хорош. Например, компания в 2023 году продолжала наращивать капвложения, которые составили 2,4 трлн руб. (против 2,2 трлн руб. в 2022 году), а потому ее свободный денежный поток по итогам года оказался отрицательным (-125 млрд руб.). С учетом того, что в 2022 году он был близок к нулю, стратегию можно было пересмотреть, однако этого сделано не было. «Уже в период бюджетирования, осенью 2022-го, было вполне понятно, что экспортные продажи упадут камнем, что бурение можно резко сократить и что аппетиты тоже стоит сократить. Но «Газпром» так не умеет», отметил, например бывший глава департамента стратегии и инноваций «Газпром нефти» Сергей Вакуленко.

Вопросы возникли и к эффективности контроля операционных затрат. На фоне падения выручки на 27% они у «Газпрома» сократились только на 8% до 8,6 трлн руб. Причем расходы на оплату труда в 2023 году составили 1,1 трлн руб., увеличившись на 15% год к году, что вдвое превысило уровень инфляции (7,4%). «Создается впечатление, что «Газпром» пребывает в некой эйфории от былых успехов (впрочем, весьма неоднозначных) и не видит изменившихся реалий, – полагает Андрианов. – К примеру, в декабре 2023 году на заседании совета директоров зампред правления монополии Фамил Садыгов заявлял, что компания по итогам года ожидает «уверенных финансовых результатов». Как к этому относиться? То ли менеджмент «Газпрома» не владеет ситуацией, то ли пытается ввести инвесторов в заблуждение, то ли оперирует какими-то собственными критериями «успешности».

Особенно интересно увеличение долговой нагрузки. С учетом задолженности по аренде и бессрочным облигациям общий долг компании достигает 7,7 трлн руб., что на 38% больше уровня конца 2022 года. Как подчеркивает Андрианов, такая сумма эквивалентна 30% общего государственного долга РФ. Согласно данным самого «Газпрома», отношение чистого долга (6,3 трлн руб.) к EBITDA увеличилось с 1,07х на конец 2022 года до 2,96х на декабрь 2023 года. А без учета вклада нефтяной «дочки» отношение чистого долга к EBITDA «Газпрома» на конец прошлого года превысило 10,3х.

«При такой запредельной долговой нагрузке кредитные рейтинги «Газпрома» должны быть явно существенно ниже текущих, которые сопоставимы с уровнями ведущих нефтяных компаний страны, – отмечает эксперт. – Понятно, что такая высокая долговая нагрузка тяжелым камнем легла на финансы «Газпрома». В прошлом году процентные платежи (с учетом купонов по бессрочным облигациям) достигли 417 млрд руб. (в полтора раза больше, чем годом ранее), что сопоставимо с четвертью от расходов на обслуживание госдолга РФ за этот период!» Такие результаты позволяют задаться вопросом об эффективности финансового менеджмента «Газпрома».

Андрианов обращает внимание на еще один тревожный фактор, связанный с долгами, – теперь уже перед самим «Газпромом». На конец 2023 года размер задолженности покупателей перед монополией вырос до 3,2 трлн руб., из них 2,2 трлн – потенциально невозвратная задолженность (ее доля за год увеличилась с 66 до 70%). «Газпром» вынужден создавать резервы под эти потенциальные убытки, что негативно влияет на его прибыль и размер дивидендов.

Для инвесторов крайне важно понять, какими будут дивиденды «Газпрома» и будут ли вообще. Котировки акций компании в 2024 году не радуют экспертов, на 2,3%, хотя в этот же период индекс нефти и газа Мосбиржи подрос на 4,6%. А после публикации финансовой отчетности за 2023 год бумаги подешевели на 3,4%, их котировки 3 мая обновили годовой минимум (154 руб.). При этом по капитализации (3,73 трлн руб.) «Газпром» также уступает и своей нефтяной «дочке», и «Новатэку», показатели которых составляют соответственно 3,74 трлн и 3,54 трлн руб. Дивиденды «Газпром» выплачивает их по итогам года из скорректированной чистой прибыли, которая в 2023 году составила 724 млрд руб. Но согласно дивидендной политике если соотношение чистый долг/EBITDA превышает 2,5х, компания может пересмотреть размер выплат. Важный для инвесторов показатель у «Газпрома» составил почти 3,0х и значит, есть риск отказа «экс-национального достояния» от выплаты дивидендов по итогам 2023 года. С учетом того, что компания не выплачивала их и по результатам более финансово успешных периодов, такие шансы крайне велики.

Финансовые результаты «Газпрома» влияют и на наполнение бюджета. Сейчас доля «Газпрома» в государственной казне заметно снизилась. «Общая сумма фискальных доходов от нефтяной отрасли в 2023 г. составила более 12 трлн руб., или 20% от всех доходов бюджетной системы страны. В то же время вклад газовой отрасли составил в четыре раза меньше – лишь около 3 трлн руб.», – отмечает Андрианов.

С учетов всего изложенного, обращает внимание и то, что темпы газификации России, которую «Газпром» ведет с 2001 года тоже оказались невелики. В январе 2024 года вице-премьер Александр Новак заявлял, что в 2023 году уровень газификации РФ увеличился с 73 до 73,8% – то есть на 0,8%. Причем, после введения экспортной монополии на газ в 2006 году темпы подключения к природному газу российских потребителей уменьшились в два раза – с 1,5 до 0,7%. «Если бы за последние 23 года было приложено достаточно усилий для полной газификации населения страны, то появились бы миллионы новых потребителей. В итоге бюджет страны исправно бы наполнялся за счет газовых поступлений и никакого убытка у монополии не было бы, – полагает Андрианов.