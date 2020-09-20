Почему рестораны выбирают DocsInBox: как сервис избавляет от бумажной волокиты и ускоряет приёмку товаров

14:51 11.09.2025

Почему рестораны, кофейни и бары переходят на DocsInBox? Рассказываем, как автоматизация спасает бизнес и экономит десятки часов работы в неделю.

Когда каждое утро начинается с кипы накладных, разбросанных по столу, а рабочий день заканчивается вычеркиванием строчек в бумажках, поневоле задумываешься: а нельзя ли как-то по-другому? И ища решение данной проблемы, многие владельцы ресторанов, кафе и баров узнают о DocsInBox, подключившись к которому потом еще и удивляются, мол, а почему я не сделал этого раньше.

DocsInBox – это практичный инструмент, созданный людьми из ресторанной индустрии и для неё. Система позволяет передавать электронные накладные напрямую от поставщика в учётную систему ресторана. Без промежуточных этапов. Без ручного ввода. Без ошибки в запятой, которая потом вылезет в отчёте.

Привычный хаос превращается в порядок

Система работает как мост между рестораном и поставщиком. Она берёт электронные документы, сопоставляет позиции товаров с тем, как они заведены в базе ресторана, и аккуратно складывает всё на полочки в нужном формате. Даже если в накладной указано «горошек консервированный 0.4», а в базе ресторана заведён «горошек зелёный», DocsInBox разберётся. И пересчитает, если нужно: из литров – в штуки, из килограммов – в упаковки. Всё для того, чтобы у бухгалтера не пошла кругом голова.

Кроме того, прямо в накладной можно указать, что с товаром что-то не так. Скажем, «руккола завяла» или «сыр привезли без охлаждения». Поставщик сразу увидит заявку, а документ зафиксирует отказ от приёмки. Больше не нужно объяснять по телефону, что именно не так.

Почему сервис ценят не только бухгалтеры

Одно из самых ощутимых преимуществ – мобильное приложение. Оно даёт возможность принимать товар, делать вычерки, проверять номенклатуру буквально на ходу. Сотрудник на складе, на кассе или в зале может отработать поставку сразу, не дожидаясь главного бухгалтера. Это значит, что процессы ускоряются, а ошибки – минимизируются. К тому же данные сразу попадают в систему, и никто не забудет внести «те самые сырки» или «одну коробку минеральной воды», оставшуюся в машине.

DocsInBox не требует от поставщика кардинальных изменений. Даже если у него нет ничего, кроме Excel, он может отправить накладную на специальный адрес, откуда она превратится в документ подходящего формата. А если он уже работает через систему, выгрузка накладных займёт не больше пары кликов.

Где всё ещё могут быть сложности

Нельзя сказать, что всё идеально. Есть и свои трудности. Например, если поставщик отказывается работать через электронный документооборот, никакой сервис не поможет. Но, как показывает практика, таких становится всё меньше. К DocsInBox подключены даже те, кого считали «неподключаемыми» (например, поставщики для сетей KFC). Это говорит о том, что рынок меняется, и бизнес идёт навстречу цифровым решениям.

Для небольших заведений, особенно одиночных киосков, стоимость может показаться высокой. Но это вопрос масштаба и выгоды. Один вычеркиватель с калькулятором в руках за месяц может наделать больше убытков, чем подписка на нормальный сервис.

Выбор, который диктует реальность

Люди выбирают DocsInBox, потому что у них просто нет времени на бюрократию. Бумажки – это прошлое. А настоящее – это когда документы «улетают» в базу за пару секунд. А вечер можно потратить не на сверку, а на работу с гостями.

Автоматизация, которую предлагает сервис, – это не только «удобство для удобства». Это скорее выживание в бизнесе, где цена ошибки – нестрого оформленный акт, штраф от Роспотребнадзора или потерянный поставщик. DocsInBox стал тем решением, которое делает рутину невидимой, процессы – быстрыми, а ошибки – редкостью.

Да, законы меняются, но одно остаётся неизменным: те, кто успел перейти на цифру, тратят меньше времени и денег. А значит – 100% выигрывают.